Американская мечта по-молдавски: куда податься молодым специалистам в Молдове

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Проблема трудоустройства среди молодежи стала уже наболевшей темой в стране. Как правило, работодатель отдает предпочтение более опытному специалисту, нежели недавнему студенту. О том, почему так происходит, и как выбрать профессию так, чтобы после окончания ВУЗа точно не остаться без работы рассказала доцент Государственного университета — Анжела Колацки.

Уже немало лет молдавские граждане жалуются на то, что найти работу с более-менее достойной оплатой у нас в стране становится все труднее и труднее. В особенности это касается молодых специалистов. Они, выходя из ВУЗов, сталкиваются с тем, что никто не хочет брать на работу недавних студентов. С чем это связано? У нас недостаточно высокий уровень подготовки в ВУЗах?

Проблема заключается в том, что у нас экономики нет, как таковой. Из-за этого снижается количество рабочих мест. Любой работодатель, выбирая между молодым специалистом, и специалистом опытным, безусловно, выберет второго. Идет серьезная конкуренция за рабочие места. Однако, эта проблемы характерна не только для Молдовы.

В любом государстве, и даже в том, где экономика налажена, молодому специалисту не просто устроиться на хорошую работу. Безработица среди молодежи — это проблема, существующая и во Франции, и в Италии, и в Скандинавских странах, может быть не в таком масштабе, как у нас, но, тем не менее, там она тоже существует.

По словам самих студентов, практика, которую они проходят в университетах, чаще всего не представляет собой реальную работу, с которой им придется столкнуться позже. Почему, на ваш взгляд, работодатели не предоставляют студентам, пришедшим на практику серьезную работу?

Одна из причин, почему работодатели не представляют студентам серьезную работу, это потому что не совсем им доверяют. Еще один момент, это то, когда студент приходит на практику — ему предоставляют куратора. Так вот этот куратор, работая со студентом, должен в первую очередь сконцентрироваться на своей непосредственной работе, но и уделять внимание стажеру. Человек, который курирует работу студента — не получает за это ни каких вознаграждений, то есть его усилия никак не оплачиваются. Если бы часы, которые куратор уделяет студенту, хоть как то оплачивались, то и практика была бы для студента более плодотворной, и в практикантах были бы заинтересованы. А так получается, что человеку просто дают дополнительную нагрузку.

Большинство выпускников высших учебных заведений сейчас работают не по своей специальности, зачастую даже никак с ней не связанной. Как Вы считаете, почему так происходит?

Я опять же хотела бы вернуться к тому, что у нас не заработала экономика. Дело в том, что, это миф, что в плановой экономике все работают по своей специальности. И в советское время была масса выпускников ВУЗов, которые потом устраивались работать официантами и т.д. На первый взгляд, нам сейчас нужны люди, чьи профессии не предполагают высшего образования. Но, тем не менее, человеку с высшим образованием гораздо проще потом освоить профессию швеи, сантехника, или тому подобные. А вот сантехнику будет очень трудно дорасти до инженера или какого-нибудь IT-специалиста.

Мы могли бы пойти по самому простому пути — если не нужны юристы, значит нужно просто закрыть эти специальности. Но, необходимо формировать и воспитывать наше общество, и делать его разношерстным. На мой взгляд, преподаватель ВУЗа сможет работать уборщицей, но уборщица никогда не сможет работать преподавателем ВУЗа.

К вопросу о преподавателях. Всем известно о существующей в Молдове проблеме нехватки педагогических кадров. По данным статистики, из всех выпускников педагогических факультетов страны только треть продолжает работу по специальности. Как вы считаете, почему молодежь пренебрегает профессией учителя? Проблема только в низкой оплате, или есть и ряд других причин?

В первую очередь, конечно же, экономическая составляющая, так как зарплаты действительно очень низкие. Но, должна сказать, что престижность работы преподавателя начала падать еще в 70-80-е годы. Эта проблема досталась нам по наследству еще с советских времен. К сожалению, у нас эта профессия перестала быть престижной. Помните ли вы, чтобы за последнее время написали роман, или сняли фильм, где бы простой учитель, был бы престижен? Сейчас авторитетны и востребованы те профессии, которые зарабатывают большие деньги, причем делают это легко, без каких-либо усилий. Сменились ценности в обществе, и поэтому профессию учителя выбирают большинство людей, которые просто не смогли реализоваться в других областях, или те, которые работают действительно по призванию. В результате, получается так, что в ВУЗы приходят работать люди, у которых элементарной грамотности нет. Государство должно серьезно взяться за этот вопрос. Должен быть проведен целый комплекс мероприятий, который помог бы поднять престижность этой профессии.

И все-таки, куда податься молодым специалистам? Как выбрать профессию так, что после окончания ВУЗа точно не остаться без работы?

Во-первых, нужно быть реалистом, и понять, что сразу устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу — это утопично. Необходимо терпение. И если удалось устроиться на работу, хоть и не высокооплачиваемую не стоит расстраиваться, а нужно сразу же зацепиться за нее, потому что это возможность, возможность дальше расти как специалист.