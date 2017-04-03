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«Черноглазая казачка подковала мне коня

Серебро с меня спросила, труд недорого ценя…»

Из песни

Слова этой песни приходят в голову, глядя на девушку с толстой черной косой и скромной улыбкой. Знакомьтесь, казачка Ольга Апетрий. В октябре она отметила своё 25-летие. Столько же в декабре исполнится возрождённому Черноморскому казачьему войску Приднестровья. Ольга молодая представительница приднестровских казаков. Таковой она себя считает уже два года. Как призналась Ольга, её поразили десять заповедей вольных казаков. И как истинная казачка она следует этим принципам и руководствуется ими в своей работе, творчестве, жизни.

Ровесница возрождённого казачества участвует в казачьем художественном коллективе «Разгуляй», юноши и девушки которого танцуют, ставят танцевально-игровые сценки из быта и культуры казаков. Кроме этого, моя собеседница является художественным руководителем театрального коллектива — студии «Маска вдохновения» и работает преподавателем в Тираспольском колледже бизнеса и сервиса. Накануне юбилея Черноморского казачьего войска Приднестровья мы встретились и поговорили о казачьей культуре, традициях, предках, жизненных взглядах и подрастающем поколении казаков.

Заповедь 1. По тебе судят обо всем казачестве и твоем народе



Как казачество, казачья культура появились в твоей жизни. Это родственные корни или случай?

Я работала делопроизводителем в организации, которая располагалась в одном здании с казачьим полком. Два года назад я стала с любопытством приглядываться к ним. Мне интересны русская, молдавская, украинская культуры, но казачество — это что-то особое, что тронуло мою душу больше всего. Понравилась культура, наряды, творчество, непохожее ни на что другое. Казаки живут по заповедям — главным принципам казачьей нравственности и подтверждают это своей жизнью. Мне нравится вот эта — «по тебе судят обо всем казачестве и твоём народе». То есть, люди могут сложить своё мнение о казачестве по одному казаку. Это сильно сказано. В этих словах много смысла, если вчитаться в эту фразу, то можно многое понять. Казак — это лицо всего казачества.

Заповедь 2. Честь и доброе имя для казака дороже жизни

Казаком нужно родиться или казаком можно стать?

Казаком нужно стать и быть! Я казачка, и это на всю жизнь! Это тот нравственный идеал, к которому нужно стремиться тем, кто связал свою жизнь с казачеством. Я принимала казачество год назад в церкви в православный праздник. Это не происходит, как многие себе представляют — никого не бьют плетьми. Раньше это было так, но сегодня всё происходит иначе. Этот интересный обряд делают дважды в год. Мужчины принимают присягу на верность Черноморскому казачеству и произносят слова торжественной клятвы. Вместе с мужчинами были и девушки. Когда батюшка посвятил нас в казаки, мы все встали на одно колено, мужчины и женщины, и поцеловали знамя.

Заповедь 3. Погибай, а товарища выручай!

У казаков есть славные страницы участия в освоении окраинных земель Российской империи и побед в различных сражениях и войнах. Что движет казаками, когда они приходят на помощь?

Казаков отличает мужество, храбрость и чувство справедливости. Я считаю, это одними из самых важных качеств казаков. Они в числе первых вставали на защиту своей страны. У каждого из них семьи, дети, и они понимали, как бы тяжело не было, но защищать свой дом надо. Примеров из истории множество. Там, где беда, там, где угнетается народ, казаки всегда приходят на помощь. Это со времён правления императрицы Екатерины так заведено. Казаки всегда защищали южные рубежи России, были героями в Великой Отечественной войне, они всегда в рядах заступников Отчизны.

Заповедь 4. Служи преданно своему народу, а не вождям

Для людей непосвящённых вынос знамени, регалий на сходах казаков, вручение атрибутов атамана — булавы и шашки, — яркое интересное действо, а для представителей казачества?

Казаки к этому относятся очень серьёзно. Знамя для казаков — это святыня. Когда они принимают казачество в церкви, они встают на одно колено и целуют знамя. Только по этим действиям можно понять, что для казака значит знамя. Оружие для казака — это их жизнь, к нему они относятся очень трепетно. Я наблюдала, как бережно они чистят и приводят в порядок шашки. Казаки, помимо святынь, очень любят людей. Ведь вся их жизнь — это служение народу. Я часто видела, как они оказывают старикам и другим людям помощь по быту — дрова сложить, крышу подлатать.

Заповедь 5. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа

Казаки продолжают начатое больше двух веков назад их предками дело, свято хранят и передают молодому поколению православные традиции, учат верности заповедям и присяге — такая история может вызывать только гордость у сегодняшних казаков?

Такая славная история вызывает у меня гордость и радость. Став казачкой, я стала больше интересоваться историей и корнями казачьего рода. Я понимаю, что причастна к этому. Это накладывает на меня особую ответственность. И таких как я очень много. Это есаул из Слободзеи Сергей Федченко, он играет на баяне, гитаре. Где бы он ни был — это всегда веселье, он создаёт хорошее настроение. Он всегда поёт, и, кажется, что он знает миллион песен! В духовно-нравственном отделе войскового правления Черноморского казачества работает Вадим Евгеньевич Барышников, он собирает произведения приднестровских авторов-казаков, сам тоже пишет стихотворения. Для меня образец для подражания — молодая казачья семья Анатолия и Елены Гавриленко. У них была красивая казачья свадьба по всем канонам. Анатолий был в форме, Елена — в красивом платье. Их венчал в церкви войсковой священник Черноморского казачьего войска Отец Вадим. Я горжусь, что с ними знакома. Они вдвоём танцуют в творческом коллективе, шьют шапки-кубанки, Анатолий владеет шашкой. Они всей душой болеют за казачество. У Анатолия столько идей! Это так заряжает, и хочется во всем этом участвовать, помогать и развивать. Толя научил меня фланкировать шашкой. Я единственная казачка в Приднестровье, кто освоил владение казачьей шашкой. Сначала я научилась фланкировать нагайкой — казачьей плетью. А потом перешла на шашку. Освоила крутку за несколько месяцев, были, конечно, ссадины, порезы.



Заповедь 6. Береги свою семью, служи ей примером!

Казаки славятся своей доблестью, воинской славой, служением верой и правдой Родине. А женщина-казачка, что ей присуще?

Она верная подруга казака и хранительница семейных традиций. Женщина за мужчиной всегда. Казачкам, также как и мужчинам, присуща мужественность, но всё равно, я считаю, что мужчина главнее в семье. Я не могу признать, чтобы женщина в чём-то главенствовала, не могу представить себе женщину атаманом. Мы, женщины, эмоциональнее, мужчины всегда с холодной головой, они не живут эмоциями. Женщина должна быть верной подругой по жизни, уметь всё! Так сложилось исторически, что мужчины в походах, на защите Родины. А женщины ждут своих защитников, поэтому в их отсутствие воспитание детей и мужские заботы ложатся на их плечи. Но мужчина — главный во всём. И я вижу эти примеры хороших семей среди казаков. Женщины-казачки — это образ истинной красоты — это женственность, толстая длинная коса. Мужчинам это всегда нравилось, и будет нравиться. Этого изменить нельзя.

Заповедь 7. Чти старших, уважай старость

Кем из казаков-предков можно гордиться, брать пример?

Казаки всегда с большим почтением относятся к старшим — старейшинам. Никогда не ослушаются их, проявляя уважение и преемственность. Я с уважением отношусь и знаю лично первого приднестровского атамана Владимира Рябинского, и многих других казаков, на которых можно равняться.

Самобытная культура казачества, уважение к предкам, историко-культурному наследию, духовным ценностям казачества для молодёжи — это декларированные истины или пример для подражания?

Десять заповедей казаков — это самое главное. Я не употребляю спиртного, не курю. Когда ты занят делом, у тебя есть увлечение, есть стремления, ты уже не сможешь отвлекаться на такие вещи. Мне часто знакомые говорят, что я много времени уделяю творчеству, что оно не приносит дохода. Я им всегда отвечаю, что мои эмоции и дело, которым я занимаюсь с удовольствием, важнее всего остального. Я не живу как потребитель. Я радуюсь и получаю удовольствие от каждой минуты своей жизни, от любимого дела, от людей, окружающих меня.

Заповедь 8. Держи слово, слово казака дорого

Какую работу проводят казаки с детьми молодежью, как привлекают в свои ряды?

На протяжении последних 18-ти лет Черноморское казачье войско ежегодно проводит Фестиваль казачьей культуры. Последние несколько лет фестивали устраивают и для детей, развивая направление детского казачьего фольклора. В мае этого года в Дубоссарах проходил II Детский Фестиваль казачьей культуры, я была его ведущей. Отрадно, что ребята-участники всех казачьих округов Черноморского казачьего войска постарались достойно представить свои номера, вложив много сил и труда. Было видно, что дети не просто вышли спеть и станцевать, а потому что они прониклись казачьей культурой. Многих из них привлекают шашки и нагайки. А какие песни они пели?! Каждая песня несёт особый смысл, это не пустые слова, которые есть в современной эстраде. Каждая песня, каждое слово напитано и пропитано гордостью за казачество и радостью, что они казаки. И юные казачата, и взрослые, они не играют роль казака, вне сценической жизни они также себя ведут достойно, у них это в сердце и в душе. Что на сцене, что в жизни, они такие же статные станом и красивые душой. Как-то проводился конкурс стихотворений, и я вместе с другими членами жюри отбирала среди огромного количества стихов самые лучшие, самые сильные по накалу. Их было так много, и все они были написаны с душой, в каждой строчке была частица казака. Я всегда говорила, и буду говорить, чтобы люди знали, что казаки свято хранят и передают свои традиции подрастающему поколению.

Физической подготовке, насколько я знаю, тоже уделяется внимание в воспитании подрастающих казаков.

Казаки занимаются воспитанием подрастающего поколения. Каждый год проводят летний лагерь и сборы для казачат на берегу Днестра с палатками и полевой кухней. Моя младшая сестра была в таком лагере. У них была стрельба из пневматической винтовки, строевая подготовка, разборка и сборка автомата, спортивные игры и эстафеты. Их учили фланкировать шашками и нагайками, посвящали в казачью культуру, проводили занятия по основам православия. Старейшины рассказывали об истории и традициях казачества, о своих жизненных историях. Весь день ребята заняты, и никаких телефонов, компьютеров. Даже девочки, которые привыкли к удобствам и комфорту, они вернулись с массой впечатлений.

Заповедь 9. Будь трудолюбив, не бездействуй

Ты участница казачьего коллектива, руководитель творческой студии. У тебя, как у молодёжи, у твоих воспитанников, насколько сильно стремление к познанию основ жизни казачества?

То, что во мне есть, то чем я живу и что люблю — казачье. Я планирую в театральном коллективе ставить спектакли о культуре и жизни казаков. Пока я определяюсь с направленностью, что я хочу показать зрителям. Но знаю точно, что это будет направлено на молодёжь, на то, что бы им хотелось узнать о жизни вольных казаков. Я знаю, как правильно преподнести и с чего начать, чтобы заинтересовать детей, и они стали задавать вопросы. Своим воспитанникам я показывала шашки, одежду, рассказывала о фестивале казачьего творчества, песнях, традициях. И в скором будущем, я надеюсь, мы с ними поставим спектакль о казаках.

Заповедь 10. Казаки все равны в правах

Как относятся и что говорят твои знакомые и друзья, зная, что ты являешься представительницей казачьего движения? Интересуются, или им всё равно?

Они гордятся мной (улыбается — прим. автора). Особенно тем, что я шашками фланкирую. Удивляются и говорят, что не может хрупкая девушка трехкилограммовыми шашками крутить. Они все поддерживают меня и гордятся, что только я умею этим заниматься.

У тебя, как у представительницы молодого поколения, есть осознание того, что вы, сохраняя корни и традиции, создаёте будущее казачества?

25 лет назад казачество в Приднестровье стало возрождаться. Был заложен фундамент нашими предшественниками. А нам надо сегодня упорно работать, чтобы сохранять и развивать казачью культуру. Сегодня казачество нуждается во внимании и поддержке государства. У казачества нет финансовых возможностей реализовать всё то, что есть в планах, но, тем не менее, казаки не останавливаются. Казаки всегда были сильны крепостью духа, благодаря истокам и принципам семейственности. А мы — потомки, продолжаем сохранять и передавать самобытную культуру и традиции вольных казаков.