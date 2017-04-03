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Кто он современный подросток? Чем он живет? Чего ожидает от жизни? О чем мечтает или сожалеет?

Дети двухтысячных годов совершенно иные, они никогда не будут похожи на детей девяностых или других лет. Они прекрасно разбираются в технике, и высоко ценят свою свободу и независимость. Просто они —другие, и поэтому их стоит принимать такими, какие есть.

В современной науке существует теория поколений, в которой говорится, что все люди делятся на группы по годам своего рождения и по целям, с которыми они пришли в этот мир. Современных подростков порой называют дети-радуги. Кто-то может в корне не согласится с данным определением, считая, что дети 21 века вечно угрюмые и депрессивные. Но так ли это на самом деле? Конечно же, нет. Эти дети яркие, веселые, жизнерадостные, как настоящая радуга. Они обожают путешествовать и находить нестандартные выходы из обычных ситуаций. Это настоящие солнышки, которые будят тебя по утрам. Это глоток свежего воздуха после эры застоя. Это храбрые, добрые, отзывчивые люди. Они похожи на большой дом с камином, маленьким столиком, на котором всегда стоит чай. За окном бушует метель, а в доме хорошо, в доме компания, смех и гитара. В доме стихи и анекдоты. Их главное оружие — смех.

Молодежь 21 века гипер-современна, ей достаточно нажать две или три кнопки, чтобы найти нужный материал. Эти дети выросли в информационной среде, поэтому им хочется чего-то большего, чем просто гаджет. Им нужны чувства и эмоции. Поэтому такие дети легче относятся к мировым изменениям в области культуры, нравственности, вечных ценностей.

Все проблемы поколений, в большинстве своем, возникают из-за банального непонимания старшего поколения своих младших наследников. Это ярко подтверждает классическая литература, например, роман И.С. Тургенева "Отцы и дети". Каждый может судить в меру своего ума, но не каждый может переступить определенный барьер.

Современных детей часто обвиняют в пассивности, в зависимости от интернет-ресурсов, в лености. Чтобы разобраться с этим всем, нам нужно поговорить с самим подростком. Давайте представим, что перед нами типичный подросток начала 21 века.

Здравствуй, расскажи немного о себе.

Здравствуйте, мне 17, я современный подросток, многолик, во мне переплетены разные характеры. Я никогда не бываю чем-то одним, то есть, либо добрым, либо злым; либо веселым, либо грустным. Я многогранен и многосторонен, моя жизнь играет разными красками.

Какие это краски, если не секрет?

В своей основе — это обычные цвета: красный, желтый, синий и зеленый. Смешиваясь между собой, они рождают современного подростка. Например, красные души — это невиданные храбрецы, мореплаватели океанов информации. Даже если они проиграют, то все равно будут "ставить на красное". Потому что черное — это мрак. Такому человеку лучше десять раз потерпеть крушение, увидев новые земли, чем так и не отойти от берега. Лучше быть счастливым с кем-то, чем несчастным в одиночестве. Разделенное счастье стоит того, чтобы биться за него на чужом берегу. Пусть все твердят, что каждый из них одинок. Но из многих голосов всегда под управлением возникает хор, из многих слов создается гимн.

Современную молодежь обвиняют в пассивности, в зависимости и лености, что ты думаешь по этому поводу?

Я думаю, что это не так. Мы порой слишком активны, через нас каждый день проходят целые потоки информации. Мне не стоит особого труда завязать разговор с кем-то на улице или выучить иностранный язык и найти тебе интернет-друга из любой точки планеты. Я готов путешествовать. Для меня мир — большая библиотека, если у тебя есть ключ, то весь мир будет у твоих ног. Люди склоняют головы перед чужими мыслями, перед мощью разума или знаний: красота абстрактных формул, язык цифр со своим ритмом и рифмами, объемы пространства. Любая проявленная форма — локон девушки, рука, держащая смычок, поцелуй, тень высокой башни — все это форма чьей-то мысли, и ты видишь, осязаешь и всеми чувствами поглощаешь ее. Все люди — это тексты, и самые любимые из них всегда будут объектом страстей, заботы, нежности, объектом вечного возврата, мерилом нашей собственной цены.

Насколько подростки 21 века отличаются от детей других поколений?

Мы толерантны, по сравнению с другими, мы принимаем всех такими, какие они есть. Мы не будем издеваться над человеком из-за его внешности, расы или ориентации. Ведь никому в мире еще не удавалось выбрать где, когда и кем родится. Для нас превыше всего знание, чем культ тела. Мы не стремимся к войне, а пытаемся сберечь наш уютный и прекрасный мир. В любой семье всегда найдется ароматный чай, свежее печенье и время для дружеской беседы. Когда кто-то рассуждает об улучшении мира, лучше громко крикнуть: "Хочешь сделать мир лучше? Для начала наведи порядок!".

Ты говоришь, что вы открыты, но часто слышно, что бывает наоборот.

Так тоже бывает, но это потому что, долго испытывала судьба, потому что тогда "уже лучше быть одним, чем вместе с кем попало". Замыкаясь от постоянных манипуляций, мы становимся людьми со своей философией и своими идеями. Когда-то дерзкая мечта одного человека, например, создание зонта, стала полезной вещью в быту. Многим людям стоит вернуться в детство и почувствовать себя ребенком, где тебе не нужны материальные ценности, чтобы быть счастливым.

В завершение, скажи, как решить проблемы подростков?

Все люди когда-то были подростками, все проходили эту стадию взросления. Кто-то более или менее болезненно для себя и близких, но никто еще не избежал этого возраста. Чтобы решить проблемы подростка, нужно понять его. Именно этого не хватало и не хватает всем детям и взрослым, простого взаимопонимания и времени. В этом мире все может подождать, кроме общения и внимания к ребенку. Ему всегда нужна поддержка, что в пять лет, что в сорок пять.

Подросток — это не существо с другой планеты, это такой же человек. Только его особенность заключается в том, что он уже не ребенок, но еще и не взрослый. Ему нужно преобразовать свои детские мечты в дорогу жизни. Главное в это время не навредить и не сломать еще хрупкую душу мечтателя, которая только учится самостоятельно жить!