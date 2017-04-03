Если подросток приходит за помощью к взрослому, ему не нужно чтобы его учили

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Современные подростки сталкиваются с куда большим количеством проблем, чем предыдущее поколение, довольствовавшееся кассетным плеером, тамагочи и тетрисом. В XXI веке тинэйджеры читают, одеваются, путешествуют, слушают музыку, общаются и, что ужасно, сводят счеты с жизнью во всемирной паутине.

В начале марта онлайн-пространство всколыхнул случай с участием юной молдаванки, которая выложила в сеть фотографию горы таблеток с подписью: "Прощальный романс". За час публикация собрала более 200 комментариев. Пользователи пытались связаться с девушкой, но она не отвечала. Узнав ее точный адрес, туда направили экипаж полиции. Выяснилось, что на такой шаг она пошла, чтобы вернуть бывшего парня.

Отсутствие внимания — главная проблема пубертатного периода, считает психолог и руководитель проекта для молодежи "Неформальное образование" Екатерина Постолати. Когда-то трудный подросток, а ныне активный общественный деятель, Екатерина рассказала в интервью о том, как живется подросткам в эру технологий и какова роль взрослых в формировании личности тинэйджеров.

Какой ты была в подростковом возрасте?

Я была неформальным подростком, который доставлял своим родителям много проблем. У меня были сине-зеленые волосы, пирсинг, я носила рваные джинсы, слушала тяжелую музыку, приходила домой поздно, употребляла алкоголь. Это был и протест, и бунт, и тотальное неприятие норм общества. Я бунтую, наверно, до сих пор, но сейчас это приобрело социально-полезную форму. Теперь я пытаюсь изменить то, что мне не нравится в обществе.

Чем именно ты занимаешься?

Работаю с молодежью и подростками. По образованию я клинический психолог. Планирую защитить докторскую диссертацию, она тоже будет связана с проблемами подросткового возраста. Я уже шесть лет работаю в сфере неформального образования. Мы реализуем проекты в области толерантности, недискриминации, прав человека. Наш самый большой проект — международный межэтнический лагерь "Истоки толерантности". Все чем мы занимаемся призвано сформировать у тинэйджеров толерантное отношение к представителям различных социальных групп, а также развить активную гражданскую позицию.

Почему ты решила работать именно с молодежью?

Наверно, потому что помню, как трудно было мне и моим родителя. Еще потому что они искренние и настоящие. С возрастом человек становится все более зависимым от устоев общества. Подростки не боятся своих чувств. В этом году, в мой день рождения, дети, с которыми я работала, заставили меня плакать от счастья. В своих поздравлениях они благодарили за поддержку, говорили, что я сыграла важную роль в их жизни, что я настоящий друг, который умеет слушать.

Почему важно закладывать в подростковом возрасте толерантность, критичность мышления и активную гражданскую позицию?

Это период, в котором формируются личность. От того, какие качества будут сформированы в подростке, зависит то, какого взрослого мы получим в итоге. В государстве, которое заботится о своем будущем, всегда особое внимание уделяется именно работе с молодежью, потому, что через 5- 7 лет они будут ходить на выборы, голосовать и принимать участие в жизни страны.

С какими проблемами сталкиваются девушки юноши в пубертатный период?

В подростковом возрасте формируется образ себя, самосознание и самопонимание. Дети отвечают себе на вопросы: "кто я?", "что я хочу делать?", "какие люди мне нравятся?". Кроме этого подростки переживают первый романтический опыт, у них формируется понятие о своем теле, о своей сексуальности. А журналы диктуют стереотипные видения красоты и того, как должны выглядеть девушки и парни. Более 70 процентов подростков не довольны своей внешностью. Также возникает проблема непонимания со стороны взрослых. Для Молдовы актуальна и тема последствий трудовой миграции, разводов, когда дети воспитываются в неполных семьях или бабушкой и дедушкой.

Что или кто тебе помог справиться с проблемами, с которыми ты столкнулась в подростковом возрасте?

Я была девочкой-гадким утенком. Мы все знаем, как на это реагируют девочки в таком возрасте, особенно если они не соответствуют тем предписанным глянцевыми журналами стандартам. У меня была классная компания единомышленников, похожих на меня. Помимо алкоголя, который, к сожалению, присутствует практически во всех подростковых компаниях, у нас была хорошая музыка, книги и взаимоподдержка. Но больше всего меня выручали мои доверительные отношения с мамой. Я просто восхищаюсь этой женщиной, потому, что она сумела стать мне другом.

Почему в этом возрасте особенно важна поддержка и внимание родителей?

Взаимоотношения с родителями оказывают невероятное влияние на формирование личностных качеств подростка. Есть такой психологический термин "безусловное принятие". Очень важно, чтобы ребенок чувствовал, что его любят таким, какой он есть. Он должен знать, что есть такое место, куда можно прийти со своими проблемами — это дом. Это позволяет в будущем выстраивать здоровые отношения с людьми. Мой призыв к родителям: слушайте ваших детей, доверяйте им, разговаривайте с ними.

В последнее время участились случаи публичного суицида среди подростков. К примеру, в России двое подростков транслировали в прямом эфире в социальных сетях свое самоубийство. А в Румынии молдаванка опубликовала в сети фото горы таблеток с подписью "Последний романс". Если в первом случае все закончилось трагически, то во втором девушка осталась жива. Что толкает тинэйджеров на это?

Это демонстративное поведение. Подростком не хватает внимания, это крик о помощи: "обратите на меня внимание", "я есть", "я существую", "у меня есть проблема", "мне не с кем поговорить". В90% случаев, они не собираются покончить с собой, но в 10% все может закончиться печально. Поэтому нужно вмешиваться и принимать меры. Пытаться поговорить.

А если ребенок отказывается слушать взрослых, что делать в таких случаях?

Отношения складывают ни за один день. Если родители интересуются своим ребенком, то он понемногу начнет им доверять, на это просто нужно время. Если родители чувствуют, что это необходимо — они могут обратиться к психологу. Тут возникает другая проблема: у нас нет культуры "похода к психологу". В советское время психологов не было и у нас считается, что к нему ходят только психически нездоровые. Большинство скорее пойдет к гадалке, к нумерологу, в монастырь. В последнее время я заметила, что ситуация все-таки меняется.

Были ли у тебя попытки суицида в подростковом возрасте?

Нет. Я резала руки и тушила о них сигареты. Это было, то, что в психологии называют "самоповреждающим поведением". Я делала это демонстративно, причиняла себе боль. Мне тогда было лет пятнадцать. При этом я была очень жизнелюбивым подростком, перекосов в сторону суицида не было.

Что нужно учитывать родителям в общении с тинэйджерами?

Есть очень важный момент — безоценочность. Если подросток приходит за помощью к взрослому, ему не нужно чтобы его учили. Ему важно чтобы его послушали, чтобы от него не отмахивались и не говорили: "Ой, какая ерунда". Нужно понять, что в пятнадцать лет проблемы, которые нам кажутся ерундовыми, для подростка — вселенская трагедия. Моя мама всегда разговаривала со мной, как со взрослой. Она давала мне свободу выбора и самовыражения. Но при этом предупреждала о последствиях. И всегда говорила, что любит меня.

Мы родились на стыке тысячелетий, наше детство и взросление проходило в тяжелые перестроечные годы. Ты работаешь с подростками, чем они отличаются от нас?

Они совсем другие: полностью погружены в современные технологии. Именно поэтому они более информированы о своих правах, могут аргументировать свою позицию. Но не стоит забывать, что интернет — это большая помойка, и с этим связаны большие риски. Кроме этого, анонимность в общении, которую дают социальные сети, вызывает некоторые затруднения в коммуникации в реальной жизни. Подмена реальной жизни виртуальной — бич современного общества. Количество лайков, которые собрала твоя фотография в Фейсбуке, или отметки в разных местах не говорят о тебе, как о человеке. При этом технологии дают много возможностей, в первую очередь, для обучения. Задача взрослого показать, как это работает. Другой момент — внешность. Ты не обращала внимания на то, как однотипно сейчас выглядят девушки?! В пятнадцать лет им можно дать все двадцать пять. Очень мало пространства осталось для детства.

Что бы ты пожелала тем молодым людям, которые прочтут это интервью?

Не торопитесь взрослеть! Вы успеете, все еще впереди. Это период, когда на вас еще не ложится весь груз ответственности. Наслаждайтесь им. И самое главное — не отгораживаетесь от своих родителей. Они вас любят! Не забывайте, что мы все разные и все по-своему прекрасны.