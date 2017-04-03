Все начинается с первого шага

Главные темы

Телефонный звонок уберег молдаванина от взрыва в Санкт-Петербурге Гражданин Молдовы за несколько минут до взрыва уже спускался по эскалатору в метро на станции "Сенная площадь", но вернулся, чтобы принять важный звонок. 732

Граждан Молдовы во время взрывов в Санкт-Петербурге спасло чудо Представители молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге сообщили корреспонденту Sputnik о том, как они узнали о взрывах и какая обстановка в городе после случившегося. 800