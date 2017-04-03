Все начинается с первого шага

Гражданин Молдовы за несколько минут до взрыва уже спускался по эскалатору в метро на станции "Сенная площадь", но вернулся, чтобы принять важный звонок.
Представители молдавской диаспоры в Санкт-Петербурге сообщили корреспонденту Sputnik о том, как они узнали о взрывах и какая обстановка в городе после случившегося.
Лидер "Партии действие и солидарность" Майя Санду приняла участие в конгрессе Народной европейской партии: не обошлось и без неприятных сюрпризов.
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