Про любовь

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Конечный (конкурсный) вариант видео содержит в себе как само целостное видео (музыкальный клип), так и комментарии людей на тему любви. Соответствие работы тематике состоит в том, что одной из главных проблем молодежи является неразделенная любовь, которую мы (я и моя команда помощников) показали в видео. Суть видео состоит в том, что главная героиня столкнулась с проблемой неразделенной, погасшей любви со стороны её партнера, который в свою очередь увлекся другой. В кульминации сюжета мы видим, как второй герой сталкивается с проблемой неопределенности, как говорится “между двух огней”. Мораль состоит в том, что следует беречь тех, кого любишь и уж тем более тех, кто любит тебя. В конечном итоге наш герой это понимает, однако не поздно ли? Вот в чем главный конечный вопрос.