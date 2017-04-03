Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Главным объектом съемки является мечтательная девушка, которая хочет понять смысл жизни, основываясь на прочитанной ею литературы. В ходе видео она поднимает социальные вопросы связанные с воспитанием людей. В связи с невозможностью повлиять на них, она надеется на будущее и верит, что все будет хорошо.



