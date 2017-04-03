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Sputnik открывает голосование в рамках второго конкурса "Перспектива"

© Sputnik/ Pavel Ignatov
Конкурс "Перспектива"
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Голосование продлится до 2 мая 2017 года включительно. Победители конкурса с указанием призовых мест будут объявлены 18 мая.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Молдова запускает интернет-голосование в рамках Второго национального конкурса молодых журналистов "Перспектива". На голосование, которое стартовало 3 апреля на портале агентства, представлены работы, отобранные компетентным жюри, в состав которого вошли ведущие медиаэксперты страны.

Павильон международного информационного бренда Sputnik
© Sputnik/ Алексей Даничев
Состав жюри второго конкурса молодых журналистов "Перспектива"

Каждый желающий сможет выбрать понравившиеся ему работы в четырех основных номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео", поставив отметку в поле "Нравится". Голосование продлится до 2 мая 2017 года включительно. Победители конкурса с указанием призовых мест будут объявлены 18 мая. Призовой фонд конкурса составит 1200, 1000 и 800 лей за первое, второе и третье место соответственно. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в мае 2017 года.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов республики в их стремлении к профессиональному мастерству. Второй Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" стартовал в Молдове 20 декабря 2016 года. Темами конкурса стали проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение: вопросы семейных и межличностных взаимоотношений, образования и трудоустройства, культурного и духовного развития.

Школа инновационной журналистики в Тирасполе
© Sputnik/ Irina Leahova
В Школе инновационной журналистики узнали современный облик профессии

В состав жюри конкурса в 2017 году вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа Республики Молдова: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк; генеральный директор агентства "Новости-Молдова" Рита Цвик; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; главный редактор газеты "Комсомольская правда в Молдове" Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; главный редактор газеты "Аргументы и Факты в Молдове" Елена Шатохина; директор телевизионного канала "EuroTV" Дмитрий Китороагэ; координатор телевизионных проектов Телерадио-Молдовы Людмила Барбу; фотожурналист Игорь Взоров. 

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова входит в ТОП-10 интернет-СМИ страны.* Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках. 

* По данным LiveInternet на март 2017 года.


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Теги:
конкурс "Перспектива", Sputnik Молдова
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