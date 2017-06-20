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Подведение итогов конкурса Перспектива 2017

Sputnik показал, кто в Молдове самые перспективные журналисты

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Конкурс "Перспектива"
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Тема:
Конкурс "Перспектива" (16)
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Благодаря конкурсу "Перспектива" Sputnik показал, кто в Молдове самые перспективные журналисты из числа начинающих

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Молдова были подведены итоги Второго Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива".

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© Sputnik/ Rodion Proca
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Конкурс учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году и стал логическим продолжением целой серии мероприятий, инициированных этим популярным СМИ и нацеленных на поддержку молодых журналистов в их профессиональном становлении и знакомстве с современным опытом и инновациями в сфере масс-медиа.

В 2015 году конкурс проходил в стране впервые и собрал начинающих специалистов и уже работающих молодых журналистов, а также студентов ведущих молдавских вузов.

Второй Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" стартовал 20 декабря 2016 года. Главными темами его стали проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение — вопросы семейных и межличностных взаимоотношений, образования и трудоустройства, культурного и духовного развития.

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Согласно сложившейся традиции, конкурс проводился в четырёх номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео".

В состав жюри конкурса вошли ведущие эксперты страны в сфере журналистики и медиа — руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк, генеральный директор агентства Новости-Молдова Рита Цвик, ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко, доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев, директор телеканала РТР-Молдова Евгений Сергеев, главный редактор газеты "Комсомольская правда" в Молдове Сергей Чуриков, заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко, генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован, главный редактор газеты "Аргументы и Факты в Молдове" Елена Шатохина, директор телевизионного канала "EuroTV" Дмитрий Китороагэ, координатор телевизионных проектов "Телерадио-Молдова" Людмила Барбэ и фотожурналист Игорь Взоров.

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Чтобы принять участие в конкурсе, молодые журналисты республики в возрасте от 18 до 35 лет должны были прислать в Оргкомитет конкурса свою заявку и авторский материал.

Победители конкурса определялись в два тура. В ходе первого тура работы оценивало жюри конкурса, а во втором туре свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.

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На конкурс было подано 28 заявок, из которых к участию были допущены 26 работ от 23 участников. Заявки подали жители центрального, северного и южного регионов республики, из Гагаузии и Приднестровья. Конкурсанты представили Кишинев, Комрат, Сороки, Тирасполь, Бендеры, Кагул и село Пашкань.

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Участие в конкурсе приняли журналисты и студенты и учащиеся лицея имени Николая Гоголя, Городского театрального лицея, Молдавского государственного университета, Славянского университета Республики Молдова, а также Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Победители трех первых мест во всех четырех номинациях получили памятные дипломы и ценные призы.

В номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья" первое место заняла Лада Градескова, второе — Юлия Липовая, третье место разделили Виктор Ляхевич и Елена Сибова.

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В номинации "Лучшее интервью" первое место присудили Елене Держанской, второе — Сергею Луцкову, третье — Анне Глушко.

В номинации "Лучшее фото" первой стала Арина Нилова, вторым — Вячеслав Татар.

В номинации "Лучшее видео" первое место занял Дмитрий Буймистру, второе — Алена Райлян, третье — Владислав Донигевич.

  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
  • Подведение итогов конкурса Перспектива 2017
    Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017
    © Sputnik / MIROSLAV ROTARI
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© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Подведение итогов конкурса "Перспектива" 2017

В специальной номинации жюри, за оригинальный подход к раскрытию темы, лучшими стали Елена Стоева и Николай Руссу.

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Специальные дипломы за активное участие в конкурсе и актуальность выбранной темы получили Ольга Голованова, Людмила Савенкова, Владимир Яричевский, Максим Мифтахов и Анна Болгарь.

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Специальный приз, ноутбук от Посольства России в Молдове получил представитель молодежного движение "Воевод" Вячеслав Татар за активную помощь в работе по защите прав молодежи из социально уязвимых семей.

Специальные дипломы и памятные призы от Представительства Россотрудничества в Молдове получили также и Людмила Калкатинж, Александр Краевский, Мария Барускова и Дарина Кулакова, за отражение в молдавских СМИ актуальных проблем социального и нравственного самоопределения современной молодежи.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова входит в тройку самых популярных интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на май 2017 года.


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Тема:
Конкурс "Перспектива" (16)

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Теги:
награждение, конкурс, Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива", Sputnik Молдова, Посольство России в Молдове, Молдова, Кишинев
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