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Конкурс "Перспектива"
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Sputnik открыл прием работ на третий конкурс молодых журналистов "Перспектива"

© Sputnik/ Alexei Danichev
Конкурс "Перспектива"
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Конкурсные работы будут оцениваться в четырех номинациях - "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео".

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Стартовал прием работ на третий Национальный конкурс молодых журналистов «Перспектива», учрежденный международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова. Главная тема нового конкурса — "Здоровый образ жизни". В своих работах участникам важно будет показать влияние здорового образа жизни на увеличение возраста населения страны, профилактику болезней и избавление жителей Молдовы от вредных привычек.

Конкурсные работы будут оцениваться в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Принять участие в конкурсе могут молодые журналисты республики в возрасте от 18-ти до 35-и лет, прислав до 16 марта 2018 года заявку и авторский материал на электронный адрес konkurs@sputnik.md. Заявка на конкурс доступна на сайте агентства.

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Победители конкурса будут определены в два тура. В ходе первого тура оценку работ участников даст компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие медиаэксперты страны. Во втором туре работы участников конкурса будут оценены пользователями интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова. Призовой фонд конкурса составит 1200, 1000 и 800 лей за первое, второе и третье место соответственно. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в мае 2018 года.

Председатель жюри конкурса, руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк: "Отрадно отметить, что из года в год мы наблюдаем значительный рост интереса молдавских журналистов к организованному Sputnik Молдова конкурсу „Перспектива". Увеличивается как количество участников, так и качество представляемых на конкурс работ. Мы связываем это в том числе и с ростом авторитета агентства Sputnik в республике, что, несомненно, нас очень радует".

В состав жюри конкурса входят:

  • руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Владимир Новосадюк;
  • генеральный директор агентства "Новости-Молдова", доктор философии Рита Цвик;
  • ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко;
  • доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев;
  • директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев;
  • главный редактор газеты "Комсомольская правда в Молдове" Сергей Чуриков;
  • заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко;
  • генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован;
  • директор телевизионного канала "EuroTV" Дмитрий Китороагэ;
  • координатор телевизионных проектов Телерадио-Молдовы Людмила Барбу;
  • фотожурналист Игорь Взоров.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet на ноябрь 2017 года.

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Теги:
конкурс "Перспектива", журналисты, Sputnik Молдова, Молдова, Масс-медиа
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