ЗОЖ и ВИЧ: есть контакт?

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Можно ли жить нормально с положительным ВИЧ-статусом? И что понимать под ярлыком «нормально»? ВИЧ-инфекция. Болезнь, о которой боятся говорить. И чаще всего носители вируса иммунодефицита молчат о своем заболевании по одной простой, но понятной причине — общество не понимает и не хочет принимать правильную информацию об этом заболевании. Проще дистанцироваться и сказать: «Это меня не касается». Не правильно! И как в известном слогане хочется заметить: «Касается даже тех, кого не касается!».

Для людей с положительным ВИЧ-статусом здоровый образ жизни не просто дань моде и профилактика заболеваний. Это действительно «образ жизни» и ЗОЖ на всех уровнях — от физического до эмоционального. Здоровый образ жизни начинается с принятия себя с положительным ВИЧ-статусом. Наталья Паламарь уже третий год открыто рассказывает о своей болезни. Она — человек, живущий с ВИЧ, с открытым лицом. В Молдове их 20, в Приднестровье — пока всего 7. К слову, по официальным данным в республике зарегистрировано более 3 500 человек, живущих с положительным ВИЧ-статусом и знающих о нем.

«Вокруг ВИЧ-инфекции такой миф огромный образовался, который вызывает иррациональные страхи у человека. И для того, чтобы люди начинали узнавать, нужно об этом говорить. Когда говорят сухими цифрами статистики это одно. Цифры и цифры. Когда говорят люди, которые с этим живут, это немного по-другому воспринимается», — объясняет свой выбор Наталья Паламарь.

Наталья живет с вирусом иммунодефицита уже 10 лет. Вспоминает, тогда решила узнать о своем ВИЧ-статусе и обратилась в поликлинику, чтобы сдать необходимый анализ. Оказалось, вовремя.

«По началу, реакция, как и у всех — все я скоро умру. Страх, ужас, шок, наверное, месяц я пробыла в этом состоянии, потом я познакомилась с людьми, которые давно живут с ВИЧ-инфекцией, которые успешно лечатся, работают, женятся, рожают детей и появилась надежда», — вспоминает Наталья.

В тот момент у Натальи появилась твердая убежденность — жизнь на этом не заканчивается. Уже 3 года Наталья Паламарь принимает лечение, активно занимается общественной деятельностью, ведет здоровый образ жизни. Ее ЗОЖ отличается от других немногим — каждый день в одно и тоже время нужно выпить одну таблетку. Антиретровирусные препараты сдерживают воспроизведение вируса, а также уменьшают его количество в организме. Кстати, терапия каждому пациенту назначается индивидуально, и в Приднестровье предоставляется бесплатно для всех категорий граждан.

«У меня одна таблетка в день и это не доставляет никаких неудобств вообще. Количество вируса в крови не определяемое теперь у тех, кто принимает лечение. Вируса настолько мало, что его просто не определяет аппарат. Иммунитет у меня больше 1 000. То есть такой, как и у людей без ВИЧ-инфекции. А то и больше», — делится Наталья данными о своем здоровье.

Одна из самых острых проблем сейчас — предрассудки и незнание общества о болезни. В основном, люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, боятся реакции окружающих, объясняет Наталья. Для них очень важна психологическая поддержка, поэтому женщина живет с открытым лицом и пытается помочь тем, кто еще не осознал — с положительным ВИЧ-статусом можно жить.

В своем добром деле Наталья не одна. В республике работают, и каждый день помогают справиться со сложностями несколько информационных центров. Один из них, в котором и работает Наталья, находится в столице Приднестровья. Наша героиня в общественной организации трудится с первых месяцев, когда только узнала о своем диагнозе. Какое-то время была волонтером, потом устроилась на работу. Женщина рассказывает, помогая другим, одновременно помогаешь и себе.

«У нас есть психологи профессиональные, есть равные консультанты, как я, которые живут с ВИЧ-инфекцией и знают, как с этим жить и как работают таблетки. Очень часто врач объясняет, но он это делает на профессиональном уровне, а мы на более человеческом языке можем объяснить, показать, нарисовать», — рассказывает Наталья о центре, который когда-то помог ей. Теперь в этой организации она сама для кого-то становится той самой спасительной соломинкой и протянутой рукой помощи.

Информационный центр «Здоровое будущее» функционирует в Приднестровье с 2009 года и оказывает социально-психологическую поддержку. За годы работы председатель информационного центра Роман Санду отмечает 3 положительных тенденции — врачи общей специализации начали обращать на ВИЧ-инфекцию внимание, с 2007 года доступно АРВ-терапия. А это значит, раннее выявление и правильный прием препаратов дают очень хорошие результаты.

«В основном, за последние годы смертность людей, живущих с ВИЧ, связана с определенным, не совсем ответственным отношением к своему здоровью. Потому что поздно становятся на учет, поздно начинают принимать препараты, и, в общем, это приносит не очень хорошие результаты», — объясняет председатель информационного центра «Здоровое будущее» Роман Санду.

И третий момент — отношение общества к этой проблеме меняется. Да, немного, но все-таки удалось изменить понимание общества о заболевании, делится успехами Роман Санду.

Информационный центр совместно с другими общественными организациями проводят мероприятия, основная цель которых рассказать о том, насколько важно знать свой ВИЧ-статус и главное убедить каждого человека — ВИЧ-положительные люди не несут никакой угрозы в быту и в обществе.

Одна из основных задач центра — дать человеку понимание того, как жить с положительным ВИЧ-статусом, как рассказать своим близким и друзьям и каково это — каждый день принимать антиретровирусные препараты.

«Когда люди начинают АРВ-терапию, то она назначается постоянно на долгий период времени. Тут тоже человека надо подготовить, адаптировать, чтобы лечение его происходило максимально удобно для него и с результатами. Потому что мы видим на своей практике, люди, которые практически завтра-послезавтра должны умирать, потихоньку они нормализуют свою жизнь и это оправдывает цель нашей работы», — делится успехом председатель информационного центра «Здоровое будущее».

Через информационный центр прошло сотни людей, которым здесь помогли принять свой ВИЧ-статус, а это значит, они своевременно стали на учет и сохранили свое здоровье. В Приднестровье очень низкий уровень людей, добровольно проходящих тестирование. Однако это неправильно, говорят специалисты. Свой ВИЧ-статус должен знать каждый. Для того, чтобы пройти обследование, надо выполнить несколько несложных шагов: легко поужинать, исключить сладкое и кислое, и с утра натощак прийти в лабораторию с паспортом и с осознанием того, что свой ВИЧ-статус нужно знать. Анонимное тестирование в Приднестровье можно пройти в Центре по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном в Тирасполе по ул. Мира, 33. И помните — это касается даже тех, кого не касается!

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).