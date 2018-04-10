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ЗОЖ и ВИЧ: есть контакт?

CC BY 2.0 / Sham Hardy / Support For International AIDS Memorial Day
Конкурс "Перспектива"
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Конкурсная работа в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья". Автор - Ольга Голованова.

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Можно ли жить нормально с положительным ВИЧ-статусом? И что понимать под ярлыком «нормально»?  ВИЧ-инфекция. Болезнь, о которой боятся говорить. И чаще всего носители вируса иммунодефицита молчат о своем заболевании по одной простой, но понятной причине — общество не понимает и не хочет принимать правильную информацию об этом заболевании. Проще дистанцироваться  и сказать: «Это меня не касается». Не правильно! И как в известном  слогане хочется заметить: «Касается даже тех, кого не касается!».

Для людей с положительным ВИЧ-статусом здоровый образ жизни не просто дань моде и профилактика заболеваний. Это действительно «образ жизни» и ЗОЖ на всех уровнях — от физического до эмоционального.  Здоровый образ жизни начинается с принятия себя с положительным ВИЧ-статусом.  Наталья Паламарь уже третий год открыто рассказывает о своей болезни. Она — человек, живущий с ВИЧ, с открытым лицом. В  Молдове их 20, в  Приднестровье — пока всего 7. К слову, по официальным данным в республике зарегистрировано  более 3 500 человек, живущих с положительным ВИЧ-статусом и знающих о нем.

«Вокруг ВИЧ-инфекции такой миф огромный образовался, который вызывает иррациональные страхи у человека. И для того, чтобы люди начинали узнавать, нужно об этом говорить. Когда говорят сухими цифрами статистики это одно. Цифры и цифры. Когда говорят люди, которые с этим живут, это немного по-другому воспринимается», — объясняет свой выбор Наталья Паламарь.

Наталья живет с вирусом иммунодефицита уже 10 лет. Вспоминает, тогда решила узнать о своем ВИЧ-статусе и обратилась в поликлинику, чтобы сдать необходимый анализ. Оказалось, вовремя.

«По началу, реакция, как и у всех — все я скоро умру. Страх, ужас, шок, наверное, месяц я пробыла в этом состоянии,  потом я познакомилась с людьми, которые давно живут с ВИЧ-инфекцией, которые успешно лечатся, работают, женятся, рожают детей и появилась надежда», — вспоминает Наталья.

В тот момент у Натальи появилась твердая убежденность — жизнь на этом не заканчивается. Уже 3 года Наталья Паламарь принимает лечение, активно занимается общественной деятельностью, ведет здоровый образ жизни. Ее ЗОЖ отличается от других немногим —   каждый день в одно и тоже время нужно выпить одну таблетку.  Антиретровирусные препараты сдерживают воспроизведение вируса, а также уменьшают его количество в организме. Кстати, терапия каждому пациенту назначается индивидуально, и в Приднестровье предоставляется бесплатно для всех категорий граждан.

«У меня одна таблетка в день и это не доставляет никаких неудобств вообще.  Количество вируса в крови не определяемое теперь у тех, кто принимает лечение. Вируса настолько мало, что его просто не определяет аппарат. Иммунитет у меня больше 1 000. То есть такой, как и у людей без ВИЧ-инфекции. А то и больше», — делится Наталья данными о своем здоровье.

Одна из самых острых проблем сейчас — предрассудки и незнание общества о болезни. В основном, люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, боятся реакции окружающих, объясняет Наталья. Для них очень важна психологическая поддержка, поэтому женщина живет с открытым лицом и пытается помочь тем, кто еще не осознал — с положительным ВИЧ-статусом можно жить.  

В своем добром деле Наталья не одна. В республике работают, и каждый день помогают справиться со сложностями  несколько информационных центров. Один из них, в котором и работает Наталья, находится в столице Приднестровья. Наша героиня  в общественной организации трудится  с первых месяцев, когда только узнала о своем диагнозе. Какое-то время была волонтером, потом устроилась на работу. Женщина рассказывает, помогая другим, одновременно помогаешь и себе.

«У нас есть психологи профессиональные, есть равные консультанты, как я, которые живут с ВИЧ-инфекцией и знают, как с этим жить и как работают таблетки. Очень часто врач объясняет, но он это делает на профессиональном уровне, а мы на более человеческом языке можем объяснить, показать, нарисовать», — рассказывает Наталья о центре, который когда-то помог ей. Теперь в этой организации она сама для кого-то становится той самой спасительной соломинкой и протянутой рукой помощи.

Информационный центр «Здоровое будущее» функционирует в Приднестровье с 2009 года и оказывает социально-психологическую поддержку. За годы работы председатель информационного центра Роман Санду отмечает 3 положительных тенденции — врачи общей специализации  начали обращать на ВИЧ-инфекцию внимание, с 2007 года доступно АРВ-терапия. А это значит, раннее выявление и правильный прием препаратов дают очень хорошие результаты.

«В основном, за последние годы смертность людей, живущих с ВИЧ, связана с определенным, не совсем ответственным отношением к своему здоровью. Потому что поздно становятся на учет, поздно начинают принимать препараты, и, в общем, это приносит не очень хорошие результаты», — объясняет председатель информационного центра «Здоровое будущее» Роман Санду.

И третий момент — отношение общества к этой проблеме меняется.  Да, немного, но все-таки удалось изменить понимание общества о заболевании, делится успехами Роман Санду.

Информационный центр совместно с другими общественными организациями проводят мероприятия, основная цель которых рассказать о том,  насколько важно знать свой ВИЧ-статус и главное убедить каждого человека —  ВИЧ-положительные люди не несут  никакой угрозы в быту и в обществе.  

 Одна из основных задач центра — дать человеку понимание того, как жить с положительным ВИЧ-статусом, как рассказать своим близким и друзьям и каково это —  каждый день принимать антиретровирусные препараты.

«Когда люди начинают АРВ-терапию, то она назначается постоянно на долгий период времени. Тут тоже человека надо подготовить, адаптировать, чтобы лечение его происходило максимально удобно для него и с результатами. Потому что   мы видим на своей практике, люди, которые   практически завтра-послезавтра  должны умирать, потихоньку они нормализуют свою жизнь и это оправдывает цель нашей  работы», — делится успехом председатель информационного центра «Здоровое будущее».

Через информационный центр прошло сотни людей, которым здесь помогли принять свой ВИЧ-статус, а это значит, они своевременно стали на учет и сохранили свое здоровье. В Приднестровье очень низкий уровень людей, добровольно проходящих тестирование.  Однако это неправильно, говорят специалисты. Свой ВИЧ-статус должен знать каждый. Для того,  чтобы пройти обследование,  надо выполнить несколько несложных шагов:  легко поужинать, исключить сладкое и кислое, и с утра натощак  прийти в лабораторию с паспортом и с осознанием того, что свой ВИЧ-статус нужно знать. Анонимное тестирование в Приднестровье можно пройти в Центре по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, расположенном в Тирасполе по ул. Мира, 33. И помните — это касается даже тех, кого не касается!

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Теги:
конкурс "Перспектива", Ольга Голованова
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