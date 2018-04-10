ЗОЖ vs лень

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Сколько раз вы обещали себе начать новую жизнь с понедельника или с первого числа? Как часто смотря на людей, которые занимаются спортом, вы говорите себе: «Всё! С завтрашнего дня начну бегать по утрам!»? Но, каждый раз вас что-то останавливает. Мы находим себе тысячу оправданий, когда не хотим чего-то делать. Ведь, как говорил Авраам Линкольн: «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины». Именно в этом и кроется главная причина нашего нежелания — отсутствие мотивации. Если, например, вам предложат две тысячи долларов за то, что вы ежедневно в течение месяца будете ходить в спортзал, откажитесь? Вряд ли. Многие скажут, если человек не может себя заставить, то у него просто-напросто нет силы воли. Отчасти да, но это не совсем так. Психологический фактор это не только сила воли, но и та самая мотивация. Главное понять, в чём она заключается. Для многих моих знакомых, желавших привести себя в форму, главным мотиватором, как бы это банально не звучало стали деньги. Только, не полученные в результате тренировок, а потраченные на спортзал, правильное питание и т.д. И это реально работает.

В самом начале «пути к ЗОЖ» каждый из нас хочет создать себе максимально комфортные условия для достижения цели и это вполне нормально. Поэтому при выборе спортзала мы естественно останавливаемся на том, который хорошо оснащён, находится не далеко от дома и располагает квалифицированными тренерами. Такие спортзалы частенько не балуют своих клиентов скидками, поэтому около 60 евро за месяц приходится потратить. Затем мы замечаем, что наша одежда в гардеробе совсем не подходит для занятий спортом, из этого следует внеочередной поход в магазин спорттоваров. Теперь, когда мы абсолютно готовы остаётся самая важная часть — ежедневно ходить на тренировки. Вот тут нас и спасают все предыдущие действия, точнее сказать подталкивают к достижению цели, ведь деньги потрачены,соответственно приходится идти. Кто-то скажет, что на такой мотивации продержатся можно месяц, ну максимум 3, а потом абонемент закончится и человек снова начнёт лениться. И это очень часто встречаемое заблуждение, потому что, если ходить в зал хотя бы месяц, то при любом весе, по истечении этого срока будут результаты. Это и есть следующая мотивация. Когда видишь, что старания не напрасны, то невольно хочется всё лучшего и лучшего результата. Ведь, у человека, довольного своей внешностью сразу повышается самооценка, появляется гордость за самого себя и пропадает желание возвращаться к прежнему «диванному» образу жизни.

Теперь стоит разобраться, что действительно представляет собой здоровый образ жизни и почему многие люди сейчас его так сильно продвигают и советуют окружающим. Если задать этот вопрос любому человеку, то вероятнее всего ответ будет следующий: « Люди, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются». Этот ответ нельзя назвать неверным, он скорее неполный. Например, человек может ходить в спортзал и правильно питаться, но при этом быть раздражённым, срываться на близких людей и просто быть недовольным своей жизнью. У этого фактора может быть две причины: 1. Человеку это навязали, то есть он не сам пришёл к этому, а так живёт вся его семья и он вынужден приспосабливаться. 2. Не правильно составлен рацион питания и размер нагрузок. Второй пункт обсудим более подробно. Человек, который никогда особенно не следил за рационом питания, при его составлении не должен полагаться только на мнение своих знакомых и друзей, если конечно они не профессиональные диетологи. Поскольку то, количество белков, жиров и углеводов необходимое, например бодибилдеру никогда не подойдёт хрупкой девушке, в таком случае, она не только не сбросит, но ещё и прибавит свой вес. Поэтому, во избежание подобных инцидентов, лучше обратится к профессиональному диетологу и естественно прислушиваться к своему организму. Тем самым, человек, который ведёт здоровый образ жизни не только правильно питается и занимается спортом, но и находится в гармонии со своим внутренним миром.

В заключении хотелось бы развеять несколько мифов, которые очень часто люди воспринимают за правду, этим обосновывая невозможность заниматься спортом.

Миф №1

Сбросить вес можно только с помощью бега, ходьба не способствует снижению веса.

Многие уже давно знают, что это ложь. Любое движение сжигает калории, таким образом и вес.

Миф №2

Если вы занимаетесь меньше 40 минут, то тренировка не даст результатов.

После 30 минут тренировки организм действительно начинает расщеплять жиры, но мышцы качаются на протяжении всего времени. Будь-то 15 или 20 минут занятий. Ну, и конечно наши заветные калории тоже сжигаются во время всей тренировки.

Миф №3

Силовые упражнения сделают из девушки культуриста.

Здесь стоит руководствоваться только вашим здоровьем. Можете вы поднимать тяжести или нет.

Из вышесказанного можно сделать только один вывод — «Чем дальше ты способен уйти от себя и своих привычек, тем большего ты сможешь достичь. Все самое интересное в мире лежит за пределами зоны твоего личного комфорта»- Бенедикт Камбербэтч.

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