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Конкурс "Перспектива"
Девушка занимается йогой

ЗОЖ vs лень

© pixabay
Конкурс "Перспектива"
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Конкурсная работа в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья". Автор - Марина Гридина.

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Сколько раз вы обещали себе начать новую жизнь с понедельника или с первого числа? Как часто смотря на людей, которые занимаются спортом, вы говорите себе: «Всё! С завтрашнего дня начну бегать по утрам!»? Но, каждый раз вас что-то останавливает. Мы находим себе тысячу оправданий, когда не хотим чего-то делать. Ведь, как говорил Авраам Линкольн: «Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины». Именно в этом и кроется главная причина нашего нежелания — отсутствие мотивации. Если, например, вам предложат две тысячи долларов за то, что вы ежедневно в течение месяца будете ходить в спортзал, откажитесь? Вряд ли. Многие скажут, если человек не может себя заставить, то у него просто-напросто нет силы воли. Отчасти да, но это не совсем так. Психологический фактор это не только сила воли, но и та самая мотивация. Главное понять, в чём она заключается. Для многих моих знакомых, желавших привести себя в форму, главным мотиватором, как бы это банально не звучало стали деньги. Только, не полученные в результате тренировок, а потраченные на спортзал, правильное питание и т.д. И это реально работает.

В самом начале «пути к ЗОЖ» каждый из нас хочет создать себе максимально комфортные условия для достижения цели и это вполне нормально. Поэтому при выборе спортзала мы естественно останавливаемся на том, который хорошо оснащён, находится не далеко от дома и располагает квалифицированными тренерами. Такие спортзалы частенько не балуют своих клиентов скидками, поэтому около 60 евро за месяц приходится потратить. Затем мы замечаем, что наша одежда в гардеробе совсем не подходит для занятий спортом, из этого следует внеочередной поход в магазин спорттоваров. Теперь, когда мы абсолютно готовы остаётся самая важная часть — ежедневно ходить на тренировки. Вот тут нас и спасают все предыдущие действия, точнее сказать подталкивают к достижению цели, ведь деньги потрачены,соответственно приходится идти. Кто-то скажет, что на такой мотивации продержатся можно месяц, ну максимум 3, а потом абонемент закончится и человек снова начнёт лениться.  И это очень часто встречаемое заблуждение, потому что, если ходить в зал хотя бы месяц, то при любом весе, по истечении этого срока будут результаты. Это и есть следующая мотивация. Когда видишь, что старания не напрасны, то невольно хочется всё лучшего и лучшего результата. Ведь, у человека, довольного своей внешностью сразу повышается самооценка, появляется гордость за самого себя и пропадает желание возвращаться к прежнему «диванному» образу жизни.

 Теперь стоит разобраться, что действительно представляет собой здоровый образ жизни и почему многие люди сейчас его так сильно продвигают и советуют окружающим. Если задать этот вопрос любому человеку, то вероятнее всего  ответ будет следующий: « Люди, которые ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и правильно питаются». Этот ответ нельзя назвать неверным, он скорее неполный. Например, человек может ходить в спортзал и правильно питаться, но при этом быть раздражённым, срываться на близких людей и просто быть недовольным своей жизнью. У этого фактора может быть две причины: 1. Человеку это навязали, то есть он не сам пришёл к этому, а так живёт вся его семья и он вынужден приспосабливаться. 2. Не правильно составлен рацион питания и размер нагрузок. Второй пункт обсудим более подробно. Человек, который никогда особенно не следил за рационом питания, при его составлении не должен полагаться только на мнение своих знакомых и друзей, если конечно они не профессиональные диетологи. Поскольку то, количество белков, жиров и углеводов необходимое, например бодибилдеру никогда не подойдёт хрупкой девушке, в таком случае, она не только не сбросит, но ещё и прибавит свой вес. Поэтому, во избежание подобных инцидентов, лучше обратится к профессиональному диетологу и естественно прислушиваться к своему организму. Тем самым, человек, который ведёт здоровый образ жизни не только правильно питается и занимается спортом, но и находится в гармонии со своим внутренним миром.

В заключении хотелось бы развеять несколько мифов, которые очень часто люди воспринимают за правду, этим обосновывая невозможность заниматься спортом.

Миф №1

Сбросить вес можно только с помощью бега, ходьба не способствует снижению веса.

Многие уже давно знают, что это ложь. Любое движение сжигает калории, таким образом и вес.

Миф №2

Если вы занимаетесь меньше 40 минут, то тренировка не даст результатов.

После 30 минут тренировки организм действительно начинает расщеплять жиры, но мышцы качаются на протяжении всего времени. Будь-то 15 или 20 минут занятий. Ну, и конечно наши заветные калории тоже сжигаются во время всей тренировки.

Миф №3

Силовые упражнения сделают из девушки культуриста.

Здесь стоит руководствоваться только вашим здоровьем. Можете вы поднимать тяжести или нет.

Из вышесказанного можно сделать только один вывод — «Чем дальше ты способен уйти от себя и своих привычек, тем большего ты сможешь достичь. Все самое интересное в мире лежит за пределами зоны твоего личного комфорта»- Бенедикт Камбербэтч.

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Теги:
конкурс "Перспектива", Марина Гридина
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