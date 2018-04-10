Есть ли в Молдове здоровый образ жизни?

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Республика Молдова не самая здоровая или спортивная страна в мире. Мы продаём много вина, мы зависимы от вредных привычек, а так же стресс и бедность нас сильно выматывают. Пару лет назад наша страна была на первых местах по употреблению алкоголя, входила в десятку самых курящих стран мира. Радует только одно, мы самые худые в Европе по статистике за 2017 год. Такие данные свидетельствуют о слабом развитие здорового образа жизни в Молдове.

Бедность не порок

Бедность является основной причиной того, что мы не занимаемся нашим здоровьем. Трудно думать о спорте или о здоровом питании, когда надо приносить деньги в дом и сразу же их тратить на коммунальные услуги. Из-за нехватки денег появляется стресс, который истощает человека и укорачивает его жизнь. Что бы избавиться от стресса люди начинают курить или пить. И таким образом мы попадаем в замкнутый круг. В таких случаях людям обычно советуют держать себя в форме. Что бы победить стресс надо заниматься спортом. Конечно, на это не у всех хватает времени, но если вы каждый день будете делать лёгкую зарядку по пять минут, то это будет иметь положительный эффект на ваше самочувствие. «Людям трудно поддерживать своё здоровье постоянно. На моей практике часто случались моменты, когда люди начинали болеть от переутомления, их иммунитет ослабевал и вирус без препятствий попадал в организм. Не стоит забывать об отдыхе, потому что хороший отдых помогает организму восстанавливаться от стресса и нагрузок.» — считает терапевт Татьяна Драгош.

Никого не интересуют проблемы молодёжи

Наша молодёжь очень противоречива, когда речь заходит о здоровом образе жизни. Молодые люди любят выпивать алкоголь в хороших компаниях, устраивать вечеринки, курить кальян и сигареты. Но в тоже время каждый хочет выглядеть хорошо и привлекательно на свой странице в социальных сетях. У многих на страничке можно найти фотографию в фитнес клубе, кто-то делает фотографии во время пробежки на улице, есть домашние фотографии, где каждый показывает свою красивую фигуру и идеальный пресс. Молодые люди совмещают здоровый образ жизни с вредными привычками. Поэтому трудно понять человека, который занимается спортом и в тоже время любит выпить с друзьями и где-нибудь покурить в стороне. Такие случаи часто происходят у нас в стране. Попробуйте сходить в какое-нибудь высшее учебное заведение или даже в школу во время перерыва. В школах курильщики обычно прячутся из-за учителя или директора, который может наказать за это. Но в высших учебных заведениях всё происходит в открытой форме. У входа в университет вы сможете почувствуете запах никотина в больших дозах. После долгих лекций студент хочет выйти на свежий воздух, а выходит в облако дыма. Это происходит тогда, когда мы боремся против курения и у нас есть антитабачный закон.

Так же на здоровье может пагубно влиять интернет. Красивые фотографии в социальных сетях это хорошо, но многие слишком часто засиживаются в интернете. Сидячий образ жизни портит осанку, зрение, желудок и многое другое. Молодёжи надо больше двигаться, пока она полны энергии, свободны и независимы. Активный образ жизни повышает выносливость и останавливает старение, а свежий воздух стимулирует мозговые процессы, помогает вам больше общаться с людьми, избавляет от депрессии и вредных привычек. Молодым людям стоит делать всё в меру. Преподавать по физическому воспитанию Николай Гёрге считает, что молодые люди не любят запреты и если мы хотим вырастить здоровыми будущее поколение, мы должны показывать на своём примере плюсы и минусы здорового образа жизни.

Ведёт ли старшее поколение здоровый образ жизни?

Старшее поколение так же противоречиво, когда речь заходит о здоровом образе жизни. Многие его не практикуют и предпочитают до конца идти по пути алкоголя и сигарет. Это повышает уровень смертности и старения нашей нации. Но и здесь есть своя загвоздка. Я знаю многих людей из нашей страны, которые смогли дожить до 85 лет и продолжают жить. Обычно это люди с советской закалкой, которые сейчас занимаются интеллектуальной деятельностью. К примеру, я знаю несколько журналистов, которым давно за 60. Но они очень активные, кто-то занимается закаливанием организма, кто-то преподаёт в университете, имеет хобби, занимается своей карьерой и успевает путешествовать. Объяснить такую активность и долголетие можно тем, что в советские времена спортивный образ жизни был популярен. Каждый школьник или студент занимался спортом в какой-нибудь спортивной секции. Кто-то играл в команде по волейболу, кто-то занимался бегом и при этом, у каждого хватало времени на учёбу, спорт и личную жизнь. Власти пропагандировали здоровый образ жизни и хотели иметь здоровую нацию.

А что сейчас?

Сейчас власти не так активно говорят о спорте и молодёжи. У нас не так много СМИ, которые освещают спортивную жизнь страны. А в государственном бюджете 2018 года на финансирование спорта предусмотрены незначительные финансовые средства. Этих средств не хватит на развитие профессионального спорта и поддержания физической культуры населения. Конечно, бывают моменты, когда этой теме уделяется внимание. Недавно наш президент заявил, что намерен здоровый образ жизни сделать приоритетом для страны. Осенью 2017 года появилась национальная программа по реабилитации спортивной инфраструктуры в сёлах нашей страны. В Кишинёве ежегодно проводятся забеги и соревнования. По телевиденью часто показывают советы для поддержания здоровья. «С психологической точки зрения, людям нужна мотивация для занятия спортом или гимнастикой. Это позволит человеку избавиться от плохих мыслей, вечером поможет разрядиться, а утром настроит на работу.» — утверждает психолог Сырбу.

Здоровый образ жизни в других странах

В Европе модно практиковать здоровый образ жизни. Люди перед сном пьют бокал хорошего вина, бегают по утрам, пьют свежевыжатый сок и практикуют йогу. В городах Европы везде есть обозначения мест, где нельзя курить. Власти проводят политику за здоровый образ жизни. СМИ развивает любовь к спорту и делают из известных спортсменом примеры для подражания. В Азии ведение здорового образа жизни очень необычно. Питание и загрязнённая окружающая среда не подходит для человека, который хочет жить здоровым. Но азиатам удаётся жить до 100 лет и секрет их долголетия связан с азиатской культурой. Различные практики по укреплению здоровья, гимнастика, йога, изучение боевых искусств, тысячелетние традиции изготовления пищи и напитков имеют своё влияние на здоровье нации.

Здоровье дороже золота

Нашей стране надо заниматься оздоровлением, мотивировать заниматься спортом не только молодых людей, но и взрослых. Такая практика снизит показатели старения нации, подымит демографический рост, снизит затраты граждан на врачей и медикаменты. В нашей стране есть хорошие предпосылки для оздоровления нации. Мы не так сильно загрязняем окружающую среду, занимаемся ручным трудном, у нас хорошие природные условия для оздоровления. Употребления вина в малых дозах будет полезно для здоровья. Наши продукты, которые выращивают на полях подходят под описание продуктов здорового питания. Если людей будут призывать вести здоровый образ жизни, дадут стимул, то страна будет здоровой. Мы должны решать такие проблемы, пока можем. Как говорил древнеримский поэт Гораций: «Если не бегаешь, пока здоров, придётся побегать, когда заболеешь».

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