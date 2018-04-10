Если хочешь быть здоровым

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Каждый из нас хочет быть красивым, вечно молодым и счастливым. Многие пробуют различные способы: диеты, занятия различными видами спорта, прогулки по паркам и многое другое.

Но что же мешает человеку полностью следить за собой и за своим здоровьем? Что нужно делать, чтобы выглядеть и чувствовать себя отлично? А самое главное, что такое здоровье и как его сохранить?

«Здоровье — это состояние живого организма, при котором он полностью выполняет свои функции». Здоровье важнейшая составляющая часть человеческой жизни, его естества. Без него сама жизнь, зачастую теряет весь вкус и смысл. И как говорят, чтобы это здоровье сохранить необходимо вести здоровый образ жизни. Но что понимается под этим высказыванием: Здоровый Образ Жизни?

Сегодня, в век технологий, в век неустанного потока информаций и конкуренций, мы имеем беспрецедентную возможность контролировать и выбирать, то чем мы питаемся, жить, в той окружающей среде, которая соответствует нам, хотя, конечно, это может зависеть от материального вопроса. И всё-таки…

В наше время люди привыкли спешить, загружают себя работой, питаются фаст фудом. У них нет ни единой минуты — чтобы расслабится, и просто элементарно обратить внимания на себя. Но рано или поздно организм даёт сбой. Чтобы этого избежать нужно соблюдать некоторые правила:

правильно питаться;

заниматься физическими упражнениями;

выбрать для себя различные виды закаливания;

и самое главное, отказаться от вредных привычек.

В этих правилах и заключается — здоровый образ жизни. Все эти привычки помогают человеку следить за своим физическим состоянием. И всё же не стоит забывать, что пока человек сам не осознает необходимость следовать этим советам, ему никто не поможет. Каждый из нас должен сделать выбор, что он хочет… здоровую долгую жизнь или призрачную возможность благосостояния…

Физическое здоровье это хорошо, но не стоит забывать и о психологическом, и духовном состоянии.

Хорошее самочувствие зависит от психологического состояния в большей степени. Постоянные стрессы, депрессивность, хроническая усталость, недосыпание (это далеко не полный список), постоянно сопровождают современного человека, делая его нервным, раздражительным, провоцируя ссоры и конфликты в семье и в обществе. Это ведёт к нарастанию психологической напряжённости, что в итоге приводит к сбоям в работе организма и многочисленным болезням. Для того чтобы избежать такого исхода, необходимо уделять себе время, отдыхать от повседневной суеты, найти хобби, занятие которое отвлечёт от всепоглощающего прогресса. А если проще сказать: заняться любимым делом.

Многим известно такое высказывание: «В здоровом теле, здоровый дух». Но что если поменять их местами: «Здоровый дух созидает здоровое тело». Это ещё одна тема, которая требует нашего внимания.

Читая книги и заучивая небольшие отрывки или стихотворения, мы увеличиваем свой словарный запас и развиваем свою память. Мы должны "тренировать" свой разум, также как и тренируем своё тело. То, что мы смотрим, слушаем или читаем, также оказывает влияние на наше здоровье и формирует в нас духовное мироздравие. Ведь «СЛОВО» может, как ранить, или даже убить, так и утешить, восстановить, или даже «воскресить» человека…

Здоровый дух содействует нашему направлению, он является указателем, ведущим к цели, а также стимулирует наше тело к реализации и достижению конечной точки.

Теперь: наш дух не может быть здоровым, если о нём не заботится таким же образом, каким мы заботимся о нашем теле. Духовность — вот, что созидает здоровый дух человека. Духовность также как и тело, нуждается в пище и тренировках. Это качество подразумевает в себе наставничество. Только вопрос — от чего и от кого оно исходит…

Если мы предпочитаем наставником человека, то и уровень нашей духовности будет ограничен человеческими пределами. Необходимо увидеть более масштабный горизонт, даже вечный — Бог… И так: пища — это Слово Его, благодаря которому открывается наш Творец. Он создал нас и обладает, на всех правах, информацией о нас и о наших потребностях. Именно вера в Бога обогащает наш дух желанием и действием в пользу любви, милосердия, справедливости как по отношению к ближнему, так и по отношению к самому себе. А это и есть тренировка — желать ближнему своему того, что желаешь себе! Это поможет нам обрести внутренний мир, который в свою очередь сохранит наше тело в здравии..

В итоге мы можем утверждать: чтобы вести здоровый образ, необходимо найти равновесие, гармонию в своей жизни.

И не стоит забывать, что здоровье и красота обитают внутри каждого.

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