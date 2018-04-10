Не прыгай! Шею себе свернешь!

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Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с детьми, которые гиперактивны либо хотят обратить на себя внимание?

Сейчас уточню.

Давайте смоделируем ситуацию.

Вариант №1

Вам 11 лет. На часах 13.40. Лето. Только что, наконец, закончился теплый июльский дождь — и Вы, будучи на низком старте последние полтора часа, выбегаете из дома, чтобы встретиться с друзьями и начать соревнование — "кто дальше перепрыгнет через местную речушку".

Вариант №2

Вам по-прежнему 11. У вас заслуженный выходной после школы. Листья уже опадают, но погода еще теплая — идеальный момент для проверки своих сил и борьбы со страхом высоты. Три. Два. Один. Кто быстрее и выше заберется вон на это дерево со двора?!

"Шею себе свернешь! Вот расскажу твоему отцу — получишь!"

"Да это же типичное отсутствие надлежащего воспитания."

"Лучше бы книжку почитал(а)!"

Готовы сломать стереотипы? Знакомьтесь, Паркур. Или, как гласит Википедия, искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов.

Раскрыть подробнее данную тему мне помог Бэд Браун — Чемпион Молдовы по Паркуру.

— Привет, Бэд. Расскажи поподробнее, как живет паркур в Молдове. С чего все начиналось для тебя?

Паркур относительно молодой вид спорта. А начало начал? Найдется ли хоть одни подросток из 2000-ных, который не видел фильм "Ямакаси" (улыбается)? Но мое знакомство со спортом в целом произошло еще раньше — в двухлетнем возрасте. Я занимался гимнастикой на протяжении 14 лет, стал мастером спорта, а потом "ушел" в паркур. А как живет паркур в Молдове… Теоретически существует официальная организация МРА (Moldovan Parkour Association), но она неактивна. В настоящее время есть небольшая группа трейсеров — люди к нам приходят, но не все задерживаются надолго.

— Почему твой выбор пал именно на паркур?

Я перестал заниматься гимнастикой, но я никогда не хотел бросать спорт. Поэтому выбрал для себя фриран — если чистый паркур базируется на прыжках, поворотах, то фриран — это паркур с элементами сальто.

— Получается, чтобы заниматься паркуром, нужна база и юный возраст?

Не обязательно. Как-то один мой знакомый зашел ко мне на тренировку в зал. Я, кажется, выполнял сальто от стены. Когда он это увидел, сказал, что тоже хочет так уметь. Ему тогда было 17. Он приступил к тренировкам и вот через 9 лет он стал не просто хорошим трейсером, а вышел на европейский уровень!

— А страхи? Как с ними бороться? Еще ведь психологически надо уметь себя заставить перепрыгивать с крыши на крышу?

В Кишиневе нет таких зданий, на крышах которых было бы удобно тренироваться. В основном мы отрабатываем трюки в залах, у Комсомольского озера — пляж отлично подходит для тренировок, иногда в парках. А страх — это нормально. Если я боюсь, значит, я знаю свои слабые места. Следовательно, я могу над ними усерднее работать и стать сильнее. Разве не в этом смысл любого занятия, не обязательно только спорта — становиться лучше? Я боюсь высоты, конечно. Но я контролирую этот страх.

— Паркур — это коммерческий продукт? Удается на нем зарабатывать?

Во всем мире — да. Некоторые трейсеры снимаются в фильмах, музыкальных клипах, открывают школы по занятию паркуром. Но в Молдове — нет. Хотя как-то мы снимались в рекламе у местного производителя воды.

Каждый год мы — постоянные гости на одном популярном этническом фестивале в Молдове — но не ради денег, а для себя. Я всегда занимался спортом для себя, а не напоказ. А быть обезьянкой, которая показывает трюки за кусочек сахара — не хочу, не мое. Когда в прошлом году я отказался от приглашения присоединиться к "Cirque du Soleil" — не все мои близкие меня поняли.

— Тот самый "Цирк Солнца"?!

Да, тот самый.

— Какой должна быть причина, чтобы отказаться от такого вкусного предложения?

Я "рос в технологиях". Уже некоторое время я работаю над проектом 5G (прим. — пятое поколение мобильной связи). Подробнее остановиться на этой теме не могу — разработка конфиденциальная. Но ты обязательно еще услышишь о Пятом Поколении!

— Получается, раз ты занимаешься паркуром исключительно для себя, значит, ты гонишься за очередной порцией адреналина?

Кто-то отказывается от сладкого, чтобы похудеть. Кто-то записывается в фитнес-зал, чтобы подкачаться к лету. Кто-то занимается спортом, чтобы кому-то что-то доказать. А я так отдыхаю. Адреналин? Конечно, да. Но я за ним не гонюсь, мне просто нравится работать над своими ошибками и учиться чисто выполнять новые элементы.

— Какие самые экстремальные элементы ты когда-либо выполнял?

В зале — это 4 сальто. На бетоне — monkey gainer (сальто назад).

— Скажи, а сколько вообще паркурщиков в Молдове?

Я знаю 3-их, а ты? (Смеется.)

— Как, по-твоему, будет развиваться это движение в будущем?

В идеале, хотелось бы для начала иметь возможность тренироваться в специально оборудованных залах и чаще устраивать встречи по обмену опытом с другими спортсменами. Ведь паркур, по факту, это фристайл. Есть трасса и ты работаешь так, как ты хочешь. У каждого свой стиль, ритм, сложность комбинаций и грамотность их исполнения, плавность. А еще техника! Мне кажется, это круто! И это трудно! Потому что нет предела, нет рамок и ограничений.

— Как реагирует местная полиция, когда видит ваши тренировки?

Паркур не запрещен законом. Как правило, у нас не возникает проблем. Максимум, можем получить замечание, когда выполняем некоторые элементы на газоне в центральном парке, хотя, участки, которые мы выбираем — это не клумбы и там нет запрещающих табличек. Бывают тренировки в исторической части города — возле памятников — но не часто, так как практика в таких местах может расцениваться как вандализм. А вообще проблем с полицейскими у нас не было. Мы знаем свои права. А если нам делают вежливое замечание — мы находим другое место для исполнения трюков.

— Чего ты хочешь достичь в паркуре, о чем мечтаешь?

Хочу повторить те сальто, которые я выполняю сейчас — в 70-летнем возрасте.

Примечание: Бэд Браун. Возраст: 26 лет. Мастер спорта по гимнастике. Кандидат в мастера спорта по боксу. Чемпион Молдовы по паркуру. Играет в футбол. Увлекается бегом. Обладает красным поясом по таэквондо. Занимается муай-тай. Увлечен разработкой информационного проекта "Пятое поколение". Подрабатывает в качестве тренера в фитнес-зале. Самостоятельно изучает английский. Учится играть на гитаре. В общественном транспорте, по дороге на работу/тренировку предпочитает почитать тех, кто вдохновляет — например, Ричарда Брэнсона. Есть верные друзья и поддержка семьи. Нет, он не "сын маминой подруги", о котором сейчас все вокруг говорят. И даже не наследник дворцов и пароходов. Обычный парень, который получал встряску, когда брал без разрешения велосипед — не закончив уроки. Парень, который водился с плохой компанией (мы ведь все хотим выглядеть круче в определенном возрасте). Но в 18 принял решение, что данная компания — не признак успешности. Парень, который перепрыгивал через мелкие речушки и карабкался по деревьям.

А теперь ты, читатель, скажи мне, что у тебя нет времени задуматься о своем здоровье и включить в свой день 10-минутную зарядку по утрам?

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