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Конкурс "Перспектива"
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Диабет в Молдове - личная борьба за право быть здоровым?

© Sputnik / Miroslav Rotari
Конкурс "Перспектива"
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Конкурсная работа в номинации "Лучшее интервью". Автор - Николай Руссу

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Несколько лет тому назад группа молодых людей, не понаслышке знакомая с диабетом, решила заявить, что жизнь инсулинозависимого населения Молдовы должна и может быть лучше. Именно так и появилась неправительственная организация "Ассоциация DIA", которая старается облегчить жизнь страдающих от этого недуга. В подробностях о нуждах и положении людей в Молдове с диагнозом диабет рассказала глава ассоциации Вероника Волкова.

Вынужденная сеть взаимопомощи

—  Каким образом ассоциация, которую Вы представляете, может оказать помощь страдающим от диабета?

— В основном мы ориентированы на работу с детьми и людьми из числа страдающих от диабета первого типа, то есть стараемся помочь тем пациентам, у которых было диагностировано хроническое нарушение в обмене глюкозы. Характер предоставляемой помощи, в первую очередь, касается информирования о том, что нового происходит в области диабета первой степени на мировом уровне. Мы стремимся к тому, чтобы своевременно рассказать нашей аудитории и об изменениях в законодательстве, напрямую их касающихся. Кроме того, мы основали собственную программу взаимовыручки, в рамках которой пациенты делятся друг с другом инсулином, маленькими иголками для инъекций, тест-полосками для определения уровня сахара в крови. Зачастую в такой поддержке нуждаются люди со сложным финансовым положением, ведь на данный момент медицинская страховка покрывает лишь малую часть затрат пациентов с диабетом. Таким образом, мы собственными силами пытаемся внести вклад в улучшение качества жизни инсулинозависимых и предупредить развитие осложнений. В редких случаях руку помощи протягивают пациенты из других стран, которым поменяли схему лечения и некоторые из расходных медицинских материалов или медикаментов становятся им не нужны. Кроме того, мы занимаемся написанием проектов, которые отвечают нуждам страдающих от диабета. Например, прошлой осенью мы провели первый Форум для женщин с диабетом, рассказав о том, как познать радость материнства, не смотря на диабет. Так же мы проводим консультации через соцсети и мессенджеры.

Информирование — главное лекарство

—  Выходит, что в условиях Молдовы для полноценного существования населения с диабетом необходимы информационные компании. Разве с этим не справляются лечащие врачи?

—  Эндокринологи обучают пациентов, но они предоставляют базовую информацию, а ее количество зависит от того сколько еще пациентов находятся за дверьми. В спешке, в течении получаса, врач старается донести элементарные правила жизни с таким диагнозом. Именно поэтому в 2016 году совместно с врачом-эндокринологом мы начали внедрение информационной программы, основанной на популярной методике немецкого врача Михаила Бергера. Мы составили 16-часовой курс лекций, который состоит из 7 встреч. Мы стараемся охватить все проблемы, с которыми может столкнуться инсулинозависимый и рассказываем о том, как вести себя в экстренных ситуациях. Особое внимание уделяется здоровому образу жизни, ведь его отсутствие приводит к развитию диабета второго типа. Мы рассказываем о том, что если у пациента

показатель сахара в крови составляет от 5,6 до 6,9 миллимоль на литр, то он находится в состоянии "преддиабета". Человек еще не болен, но уже нельзя говорить, что он полностью здоров. В течении 5-10 лет бездействия такое состояние может привести к развитию диабета второго типа. Также у нас работает и закрытая группа больных диабетом, которую посещают люди опасающиеся, что их состояние здоровья может стать причиной дискриминации на рабочем месте.

Куда смотрят власти

—  Организация и планирование мероприятий требует финансов. Приходилось ли Вам обращаться за помощью со стороны государства?

— Мы не ожидаем особой помощи от государства зная в каком экономическом и социальном положении находится страна, но мы пытаемся всегда сотрудничать. Более того, мы стараемся влиять на решения властей таким образом, чтобы государственные деньги были потрачены эффективно. На данный момент большинство ресурсов госбюджета, согласно Национальной программе по предупреждению и контролю сахарного диабета 2017 — 2021 года, направлены на предупреждение и лечение второго типа диабета. Второй тип вызывается неправильным питанием, малоподвижным образом жизни, стрессами и тому подобным. Все внимание уделяется контролю над заболеваемостью вторым типом диабета, из-за чего страдающие от первого типа словно отходят на второй план. Если смотреть в проблему глубже в первую очередь нужно затронуть тему инсулина. На данный момент в Республике Молдова в список компенсируемых лекарств входит только человеческий инсулин. То есть тот вид инсулина, который был открыт еще в 80 годах 20 века. Это хорошее лекарство, но медицина способна предложить лучшую помощь страдающим от диабета — аналоги инсулина.

У такой группы препаратов есть целый ряд преимуществ, в том числе и более продолжительное время действия. Сегодня доступ к аналоговому инсулину имеют лишь 18,2% из общего числа пациентов с диабетом. В Молдове аналоги инсулина назначаются лишь тем пациентам, у которых показатель гликированного гемоглобина в крови превышает 7%, в то время как в странах Европы аналогами инсулина обеспечивается порядка 80% страдающих диабетом. Государство не способно обеспечить всех аналоговым инсулином из-за нехватки финансов.

Надежда всё же есть

—  В таком случае, на какую помощь может рассчитывать пациент с диагнозом "диабет"?

— В Молдове с 2017 года только дети до 18 лет обеспечиваются пятью тест-полосками для определения уровня сахара в крови в день. Международное руководство по лечению сахарного диабета первого типа рекомендует измерение уровня сахара в крови после каждого укола инсулина. Ребёнок растет, сказывается подростковый возраст и изменения гормонального фона, нужно следить за реакцией организма и менять дозировку инсулина по ситуации. В мировой практике по мониторингу состояния пациента уже давно используются системы непрерывного наблюдения за уровнем глюкозы. Заграницей медицинская страховка покрывает приобретение таких систем, но в Молдове подобного опыта пока нет, и пациенты приобретают все самостоятельно. По нашим оценкам около 10-15% детей с диабетом в Молдове носят специализированные приборы. Только расходные материалы для работы таких аппаратов обходятся около 1500 евро в год. Пациенты, которые старше 18 лет вовсе не получают тест-полоски, то есть у них нет возможности бесплатно узнать какой у них уровень сахара в крови и вовремя принять необходимые меры. Особо остро отсутствие доступа к этим элементарным вещам сказывается на уязвимых категориях, например, жителях сёл. Такое положение вещей наблюдается при том, что в тексте Национальной программы по диабету сказано, что все пациенты с диабетом первого типа должны получать аналоги инсулина, и все пациенты после 18 лет должны быть обеспечены тремя тест-полосками ежедневно.

"Люксовые" лекарства не для всех

—  По Вашему мнению, какая проблема в области оказания помощи страдающим от диабета нуждается в первостепенном внимании?

—  Безусловно это введение в список компенсируемых лекарств аналогов инсулина, которые у нас считаются "люксовыми". На данный момент — это острейшее проблема. Мне удалось принять участие во многих конференциях, конгрессах и представители иностранных организаций удивляются тому, что в Молдове компенсируется покупка лишь человеческого инсулина. Мы настаиваем на том, что решение этого вопроса приоритетно и требуем этого у властей. В этом году планировалось снизить на 24% объем закупки аналогового инсулина, несмотря на то, что в список на получение этого препарата должно было быть включено 300 новых пациентов. Мы не могли оставить такое решение без внимания и в конечном счете нам удалось добиться того, что в начале 2018 года было приобретено на 50% больше аналогового инсулина в сравнении с тем же периодом 2017 года. Молодежь не должна думать о том откуда взять маленькие иголки для инъекций или размещать объявления о поиске медикаментов, она должна реализовывать себя в карьере, строить семью и жить полноценно. Здоровье не должно быть привилегией, а правом, которое необходимо отстаивать!

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Теги:
конкурс "Перспектива"
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