Новое поколение за здоровый образ жизни

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Описание работы (представлено автором):

"Фотография передаёт серьёзность подрастающего поколения. Дети занимаются спортом и гимнастикой, пока кто-то часами сидит за компьютером. Эти занятия поддерживают родители, которые хотят, чтобы их дети были здоровыми и сильными. Может быть, кто-нибудь из детей на фотографии будущий чемпион олимпийских игр или же ребёнок всю жизнь будет вести здоровый образ жизни. То, как серьёзно дети занимаются спортом, должно заставить задумать взрослых о своём здоровье и жизни".