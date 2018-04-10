Видео 2: Здоровый образ жизни по средствам внутреннего спокойствия

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Конкурсная работа в номинации "Лучшее видео". Автор - Илона Ведрашко
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).
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