Sputnik запускает новый конкурс для молодых журналистов Молдовы

Принять участие в конкурсе могут как начинающие, так и опытные журналисты, а также независимые блогеры и фото-видеожурналисты в возрасте от 18 до 35 лет.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова в партнерстве с Национальной комиссией Молдовы по делам ЮНЕСКО и представительством Россотрудничества в Республике Молдова объявляют о начале приема работ на пятый Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива 2020". Главная тема конкурса этого года — "75 лет Великой Победы! Мы – помним! Мы – гордимся!".

Председатель жюри конкурса, руководитель Sputnik Молдова Марина Перекрестова:

"В этом году весь мир празднует знаменательную дату – 75-летие Победы. Sputnik приглашает молодых журналистов рассказать о героической роли жителей Молдовы, воинов Советской армии в освобождении страны от фашистской оккупации. Мы рассчитываем получить от участников реальные жизненные истории ветеранов ВОВ, проживающих в республике или родом из Молдовы, рассказы о памятных датах, местах боевой Славы, мемориальных комплексах. Очень важно, чтобы участники конкурса передали личное восприятие о людях и событиях того времени".

Согласно Положению , конкурс включает пять номинаций — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото", "Лучшее видео" и "Лучший радио подкаст". Принять участие в конкурсе могут граждане Республики Молдова в возрасте от 18 до 35 лет и проходящие обучение по журналистской специальности в учебных заведениях республики (в том числе и в Приднестровье) и/или работающие в сфере журналистики в организациях и предприятиях на территории Молдовы, а также независимые блогеры и фото-видеожурналисты.

Заявку на участие и авторский материал необходимо прислать до 30 сентября 2020 года на электронный адрес konkurs@sputnik.md. Форму заявки можно скачать на сайте агентства. К участию в проекте принимаются работы на русском и молдавском языках.

Победители конкурса будут определены в два тура. В ходе первого тура оценку работам участников даст компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие медиаэксперты страны. Во втором туре работы оценят пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова. Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 1800, 1300 и 1000 леев за первое, второе и третье место в каждой номинации. Также предусмотрена специальная премия от жюри в размере 1000 леев. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в конце 2020 года.

© Sputnik / Yevgeny Khaldei Победа - одна на всех: на вебинаре SputnikPro рассказали, как писать о ней учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству. В состав жюри конкурса входят: руководитель Sputnik Молдова, председатель жюри конкурса Марина Перекрестова; доцент Кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев; координатор телевизионных проектов Телерадио-Молдова Людмила Барбу; ректор Славянского университета Республики Молдова Татьяна Млечко; продюсер "НТВ-Молдова" Елена Левицкая-Пахомова; директор Национального представительства МТРК "МИР" в Молдове Станислав Выжга; директор телеканала "РТР-Молдова" Евгений Сергеев; главный редактор газеты "Комсомольская правда в Молдове" Сергей Чуриков; заместитель генерального директора радиостанции "Poli Disc — Новое Радио" Андрей Коваленко; генеральный директор группы компаний "DIXI Media" Дан Лозован; фотожурналист Игорь Взоров.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более, чем на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

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