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Конкурс "Перспектива"
Перспектива

Конкурс журналистов "Перспектива" открывает интернет-голосование

© Sputnik / Osmatesco
Конкурс "Перспектива"
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Тема:
Конкурс "Перспектива" (37)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/perspective/20201026/32163628/konkurs-zhurnalistov-perspektiva-otkryvaet-internet-golosovanie.html

Для участия в конкурсе было подано 29 конкурсных работ молодых журналистов республики в четырех номинациях. Голосование онлайн продлится месяц.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова объявляет о старте онлайн-голосования за лучшие работы пятого Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива". Согласно Положению Конкурса, голосование продлится до 12.00 (часовой пояс GMT+2) 26 ноября 2020 года. В голосовании может принять участие любой интернет-пользователь, выбрав понравившиеся ему работы.

Микрофон.
© Sputnik / Osmatesco
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В этом году для участия в конкурсе было подано 29 конкурсных работ молодых журналистов республики в четырех номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Главная тема конкурса этого года — "75 лет Великой Победы! Мы — помним! Мы — гордимся!". Тема предполагала отражение реальных жизненных историй ветеранов ВОВ, проживающих в республике или родом из Молдовы, представление информации о памятных датах, местах боевой славы, мемориальных комплексах, а также демонстрацию личного восприятия современниками исторической важности событий того времени.

Победители конкурса будут определены в два тура. В ходе первого тура работы участников оценивает компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие медиаэксперты страны. Во втором туре свои оценки представленным работам дают пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова. Призовой фонд конкурса в 2020 году составит 1800, 1300 и 1000 леев за первое, второе и третье место в каждой номинации. Также предусмотрена специальная премия от жюри в размере 1000 леев. Церемония награждения финалистов конкурса пройдет в Международном пресс-центре Sputnik Молдова в конце 2020 года.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Конкурс проводится при поддержке Национальной комиссией Молдовы по делам ЮНЕСКО и представительства Россотрудничества в Республике Молдова. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству.

Тренды видео
© Sputnik / Osmatesco
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Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*. Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

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Тема:
Конкурс "Перспектива" (37)

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