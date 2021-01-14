Перспектива для молодых журналистов: в Тирасполе наградили победителей конкурса

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В Контактном центре Приднестровского госуниверситета имени Т.Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством прошло награждение победителей V Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива", который организует Sputnik Молдова. На церемонии также были отмечены и участники творческого поединка. В этом году он был посвящен теме "75 лет Великой Победы! Мы — помним! Мы — гордимся!".
"Члены жюри конкурса в очередной раз подчеркнули, что у приднестровских участников мощные, сильные работы. От всей души рад передать победителям ценные подарки и дипломы", – сказал на церемонии награждения Николай Журавлев, координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье, которое является партнером организаторов конкурса.
Победа со второго раза
Наградили восемь участников конкурса из Приднестровья, из которых четверо заняли призовые места в тех или иных номинациях. Некоторые левобережные журналисты принимали участие не первый раз. Например, Дарина Кулакова пробовала свои силы в конкурсе уже дважды. Оба раза представляла статью в номинации "Лучшее интервью", и только на сей раз ей удалось стать победителем, заняв первое место.
- Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова".© Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ
- Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова".© Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ
- Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова".© Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ
- Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова".© Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ
- Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова".© Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ
- Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова".© Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ
"В этом году тематика конкурса была очень серьезная. Мне захотелось рассказать об истории жизни одной из блокадниц Ленинграда Антонины Дубоносовой. Ветеран радушно встретила, поделилась историями из детства", – вспоминает Кулакова.
По словам участницы, она надеялась на то, что сможет побороться за призовые места, но тем, что она станет первой в своей номинации, была приятно удивлена.
"Участие в этом конкурсе было очень важным для меня, поскольку хотелось получить профессиональную оценку от журналистов", – рассказала Дарина.
Что представляет собой конкурс "Перспектива"?
Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива", организатором которого выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова, проводился в пятый раз. Он стартовал 1 мая 2020 года.
В своих работах участникам важно было отразить реальные жизненные истории ветеранов ВОВ, проживающих в республике или родом из Молдовы, представить информацию о памятных датах, местах боевой славы, мемориальных комплексах, а также продемонстрировать личное восприятие современниками исторической важности событий того времени.
Конкурс проводился в пяти номинациях: "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото", "Лучшее видео" и "Лучший радиоподкаст". Победители определялись в два тура. Первоначально работы оценивало жюри конкурса, а затем свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.
В этом году из общего количества присланных на конкурс работ было отобрано 29 заявок от студентов и учащихся лицеев и вузов страны, а также уже практикующих журналистов и общественных активистов из крупных муниципиев и городов республики — Кишинева, Бельц, Комрата, Тирасполя, Кагула, Кантемира, Рышкан, Бендер, Басарабяски и небольших сел — Помпа, Ближний Хутор, Авдарма и Терновка.
Кто победители пятого выпуска?
По решению жюри конкурса и результатам онлайн-голосования в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья" первое место заняла Екатерина Дубасова, второе — Ирина Васильева, третье — Валентина Гуменная.
В номинации "Лучшее интервью" первое место присудили Дарине Кулаковой, второе — Максиму Мифтахову.
В номинации "Лучшее видео" первое место заняла Олеся Казаку, второе — Ольга Трандафилова, третье место разделили Нина Димогло, Сергей Тетелюк и Евгения Ротарь.
В номинации "Лучший радиоподкаст" первое место присудили Сергею Городинскому, второе — Михаилу Калчу.
По решению жюри, специальная номинация за предоставленный к участию в конкурсе тематический лонгрид присуждена Александру Толоченко.
Организатор и партнеры конкурса
Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Он проводится при поддержке Национальной комиссии Молдовы по делам ЮНЕСКО и представительства Россотрудничества в Республике Молдова. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству.
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* По данным международного агентства онлайн-исследований Gemius.
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