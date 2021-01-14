Перспектива для молодых журналистов: в Тирасполе наградили победителей конкурса

На церемонии вручения премий отметили в качестве поощрения также и тех журналистов, которые не заняли призовые места, но были участниками конкурса "Перспектива".

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. В Контактном центре Приднестровского госуниверситета имени Т.Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством прошло награждение победителей V Национального конкурса молодых журналистов "Перспектива", который организует Sputnik Молдова. На церемонии также были отмечены и участники творческого поединка. В этом году он был посвящен теме "75 лет Великой Победы! Мы — помним! Мы — гордимся!".

"Члены жюри конкурса в очередной раз подчеркнули, что у приднестровских участников мощные, сильные работы. От всей души рад передать победителям ценные подарки и дипломы", – сказал на церемонии награждения Николай Журавлев, координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье, которое является партнером организаторов конкурса.

Победа со второго раза

Наградили восемь участников конкурса из Приднестровья, из которых четверо заняли призовые места в тех или иных номинациях. Некоторые левобережные журналисты принимали участие не первый раз. Например, Дарина Кулакова пробовала свои силы в конкурсе уже дважды. Оба раза представляла статью в номинации "Лучшее интервью", и только на сей раз ей удалось стать победителем, заняв первое место.

Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова". © Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ

Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова". © Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ

Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова". © Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ

Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова". © Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ

Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова". © Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ

Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова". © Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ 1 / 6 © Photo : предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ Вручение в Тирасполе премий конкурса "Перспектива", организуемого МИА "Sputnik Молдова".

"В этом году тематика конкурса была очень серьезная. Мне захотелось рассказать об истории жизни одной из блокадниц Ленинграда Антонины Дубоносовой. Ветеран радушно встретила, поделилась историями из детства", – вспоминает Кулакова.

По словам участницы, она надеялась на то, что сможет побороться за призовые места, но тем, что она станет первой в своей номинации, была приятно удивлена.

"Участие в этом конкурсе было очень важным для меня, поскольку хотелось получить профессиональную оценку от журналистов", – рассказала Дарина.

Что представляет собой конкурс "Перспектива"?

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива", организатором которого выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова, проводился в пятый раз. Он стартовал 1 мая 2020 года.

В своих работах участникам важно было отразить реальные жизненные истории ветеранов ВОВ, проживающих в республике или родом из Молдовы, представить информацию о памятных датах, местах боевой славы, мемориальных комплексах, а также продемонстрировать личное восприятие современниками исторической важности событий того времени.

Конкурс проводился в пяти номинациях: "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото", "Лучшее видео" и "Лучший радиоподкаст". Победители определялись в два тура. Первоначально работы оценивало жюри конкурса, а затем свою оценку конкурсным работам дали пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова.

В этом году из общего количества присланных на конкурс работ было отобрано 29 заявок от студентов и учащихся лицеев и вузов страны, а также уже практикующих журналистов и общественных активистов из крупных муниципиев и городов республики — Кишинева, Бельц, Комрата, Тирасполя, Кагула, Кантемира, Рышкан, Бендер, Басарабяски и небольших сел — Помпа, Ближний Хутор, Авдарма и Терновка.

Кто победители пятого выпуска?

По решению жюри конкурса и результатам онлайн-голосования в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья" первое место заняла Екатерина Дубасова, второе — Ирина Васильева, третье — Валентина Гуменная.

В номинации "Лучшее интервью" первое место присудили Дарине Кулаковой, второе — Максиму Мифтахову.

В номинации "Лучшее фото" первым стал, второй —, третьим —

В номинации "Лучшее видео" первое место заняла Олеся Казаку, второе — Ольга Трандафилова, третье место разделили Нина Димогло, Сергей Тетелюк и Евгения Ротарь.

В номинации "Лучший радиоподкаст" первое место присудили Сергею Городинскому, второе — Михаилу Калчу.

По решению жюри, специальная номинация за предоставленный к участию в конкурсе тематический лонгрид присуждена Александру Толоченко.

Организатор и партнеры конкурса

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Он проводится при поддержке Национальной комиссии Молдовы по делам ЮНЕСКО и представительства Россотрудничества в Республике Молдова. Цель конкурса — привлечь общественное внимание к задачам современной журналистики и поддержать молодых авторов в их стремлении к профессиональному мастерству.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года. Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны*.

Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

* По данным международного агентства онлайн-исследований Gemius.

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