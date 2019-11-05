Человек, который выжил

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Туберкулез — одна из десяти основных причин смертности в мире. Он не щадит ни бедного, ни богатого, от него никто не застрахован. Туберкулез может постучаться в дверь к каждому и забрать из привычной жизни минимум на полгода, и это будет наименьшая из бед, которую он сможет причинить.

Только в прошлом году от туберкулеза в Приднестровье умерло 68 человек. Это и те, кто боролся, и те, кто давным-давно махнул на свою жизнь рукой, мысленно поставив на ней крест.

В этой статье мы расскажем историю девушки со сложной судьбой, которая никоим образом не относилась к социально незащищенной категории людей. Историю девушки, чье самообладание, жизненная позиция и стремление жить пересилили страх смерти.

Что же такое туберкулез?

Об этом заболевании хоть краем уха знает буквально каждый. Оно инфекционное и, помимо медицинского аспекта, имеет социальный фактор. Потому как наиболее чувствительны к возбудителю туберкулеза люди с низким уровнем иммунитета, несбалансированным рационом питания, проживающие в сложных условиях с несоблюдением санитарно-гигиенических норм. На развитие болезни во многом влияет уровень качества жизни человека. Однако группу риска при туберкулезе составляют все слои населения.

Не стоит пугаться каждого, кто болеет туберкулезом даже в открытой форме, потому как заразиться можно от человека, лишь в случае пребывания с ним в контакте длительное время.

Но туберкулез, также как и рак, может проявиться сам по себе. И причина тому — стресс или эмоциональное потрясение, потому как микобактерия туберкулеза находится в каждом из нас в спящем состоянии, а вот активизируется она не у всех.

Основным и самым доступным методом диагностики является флюорография.

Ничего не предвещало беды

Жизнь у 20-летней тираспольчанки Елены складывалась неплохо. Она, как и все молодые люди ее возраста, думала, что весь мир у ее ног, стоит лишь чего-то захотеть. Личная жизнь тоже вроде бы сложилась. У Елены были отношения с парнем по имени Павел, который, проверив свои чувства, поспешил сделать ей предложение. Девушка согласилась и в надежде жить долго и счастливо стала заниматься подготовкой к свадьбе.

Но за месяц до назначенной даты раздался телефонный звонок, из которого она узнала, что у возлюбленного есть другая. И с другой он живет практически такое же время, как и с ней. Переборов ярость, Елена поинтересовалась у незнакомки подробностями их общения и поняла, что Павел полноценно орудует на обоих фронтах.

После разговора Лена попыталась прийти в себя, но в груди никак не унималась жгучая боль. В этот период ей казалось, что жизнь кончена....

Странный кашель

В силу своей профессиональной деятельности Елена работала реализатором на одном из столичных рынков. Просыпаясь рано, не всегда принимая горячую пищу, стоя за прилавком контейнера и в снег и в дождь, девушка стала сильно кашлять. Начала замечать странные хрипы, не характерные для обычной простуды, с выделением мокроты и крови.

"Сначала я подумала, что это пневмония. Потому как стоять в любую погоду и ничем не заболеть, это было бы, как минимум, странно. Соседки-продавцы все время от чего-то лечились, горстями пили препараты, вот и я подумала, что теперь пришла и моя очередь", — рассказывает Елена.

Диагноз

К врачу флюорографического кабинета девушка пришла в достаточно приподнятом настроении, надеясь, что все обойдется. Предполагала, что, скорее всего, назначат дорогие препараты.

"Когда же я пришла за результатом, то сразу сказали, что у меня туберкулез...

Говорить не могу, до сих пор ком в горле. В тот момент земля словно ушла из-под ног. Через пару минут только пришла в себя и начала слушать, что говорят медики", — выдавливает из себя слова Елена.

Признание близким

Родных и близких у Елены особо и не было, поэтому и расстраивать было некого. Матери не стало, когда девочке не исполнилось и пяти лет. Отец с того периода перестал вообще что-то значить в ее жизни. Была еще бабушка и дальние родственники, которые всячески поддерживали, некоторые из подруг тоже не оставляли в беде.

Принятие ситуации

"Когда огласили приговор — закрытая форма — и дали направление на обследование, а затем поместили в стационар Бендерской туберкулезной больницы, мне стало по-настоящему жутко. Тем более, после того, как сказали, что лечение продлится порядка 1,5 лет.

Как на 1,5 года вычеркнуть себя из жизни? Как отказаться от привычного уклада? Да, в конце концов, зарабатывать, потому что единственным кормильцем у меня была я сама!

Но, слава Богу, помогли дальние родственники по маминой линии. Именно благодаря им у меня были деньги на еду, одежду, проезд, предметы личной гигиены и так далее» — признается девушка.

Больничные будни

Лежала Елена в палате на третьем этаже, окна выходили на небольшой сквер, который располагался на территории больницы. Все в учреждении, стены, обстановка, люди будто говорили, что девушка там задержится надолго.

"Но мы не сдавались. Мы — это я и несколько девочек разного возраста, в том числе и женщин. В свой негласный клуб по интересам мы принимали каждого, кто не опускал руки и пытался даже в больничных стенах жить полноценной жизнью.

Почти каждую неделю устраивали мини-девичники, покупали что-то вкусное, наряжались, делали друг другу макияж и даже пели караоке. Конечно, все было в рамках дозволенного.

Случалось такое, что я привозила в больницу телевизор, на котором смотрели DVD-фильмы. В основном, это были мелодрамы», — признается немного повеселевшая Елена.

Процедуры

Но больничная жизнь остается больничной. Утро каждого пациента начиналось с того, что приходила медсестра и выдавала назначенные препараты, некоторые из них довольно сложно переносились организмом.

Многие, в том числе и Елена, после них чувствовали себя плохо. Спасались различными соленьями и мочеными овощами. Только они помогали в борьбе с жуткой тошнотой, которая затем перерастала в рвоту. Побочными действиями таблеток также были головокружение и мигрени.

Люди остаются людьми

Елена с теплотой вспоминает врачей и весь медицинский персонал Бендерской туббольницы, который за 1,5 года практически заменил ей семью. "Да, со мной никто не сюсюкался, но я чувствовала поддержку. Знала, что если станет плохо — мне помогут. И за это им спасибо! За осознание того, что кто-то есть рядом".

Они незамедлительно реагировали при плохой переносимости противотуберкулезных препаратов и "пересаживали" на другие. Но такое не всегда было возможным, потому что иные не оказывали нужного эффекта.

Смерть забрала не ее...

С Еленой в палате лежала девушка Настя, ей было чуть больше тридцати. Попала в больницу с аналогичным диагнозом, находилась на лечении чуть больше полугода.

Девушки всегда говорили о своих проблемах открыто, радовались хорошим новостям в виде улучшения состояния здоровья и разделяли печаль, когда анализы были плохими.

Настя отличалась прекрасным чувством юмора, аккуратностью и умением не задавать лишних вопросов. Но в какой-то период ее жизнерадостность словно испарилась. Она перестала что-либо рассказывать, на все расспросы отвечала односложно — "все нормально". Мы думали, что ее гложут домашние проблемы, и поэтому не лезли в душу — так здесь было заведено.

"Однажды я возвращаюсь в больницу, а постель Насти так странно гладко заправлена, и подушка треугольником. Так она никогда не делала... А девочки говорят, что ее больше нет. Буквально перед моим приходом вынесли тело.

И после этого каждая из нас поняла, что может стать следующей", — утирая слезы, вспоминает Елена.

Борьба за жизнь

После этого девушка боролась буквально за каждый день. Понимая, что помимо приема препаратов ей нужен свежий воздух, гуляла каждый день в любую погоду, следила за здоровьем, не допуская даже малейшей простуды, следовала правильному рациону питания, и, самое главное, задалась целью выжить.

Именно она и привела ее к победе, которая произошла только через 1,5 года. Но, как многие знают, туберкулез не проходит без последствий. И заболевание напомнило о себе буквально через год, после того, как Елена переехала к родственникам в Россию. Еще около двух лет она пролечилась в одной из специализированных клиник на территории Российской Федерации.

То, ради чего стоит жить

Через несколько месяцев после больницы девушка познакомилась с парнем и вскоре вышла замуж. Сейчас они воспитывают прекрасного ребенка — дочь, о которой Елена так долго мечтала. Девочке уже пять лет, и они с мужем планируют второго малыша.

Только во сне у Елены проявляются ее неконтролируемые страхи, связанные с туберкулезом и пониманием того, что он может вернуться и тогда ей вновь придется доказывать свою правоту в борьбе за существование.

Дабы этого не произошло, каждые полгода девушка проходит обследование, ведет здоровый образ жизни и, самое главное, надеется, надеется на счастливое будущее.

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