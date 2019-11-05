Очерствело ли молдавское общество, или сколько можно заработать попрошайкой в переходе?

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Скажу вам честно: в подземном переходе я стою не первый раз. Подобный социальный эксперимент, на человеческую доброту, отзывчивость, да и вообще, насколько сложно, холодно, и прибыльно ли быть попрошайкой, я уже проводила.

Года 3 назад. Сценарий всегда один и тот же: ты лазишь по всем возможным чердакам, ищешь все самые старые вещи, которые можешь найти, одеваешь их на себя, "в стиле чучело", рисуешь фингал под глазом, затем отправляешься в первый попавшийся подземный переход, на мороз, и начинаешь эксперимент.

Для "заманухи" необходимо взять с собой пластмассовую тарелку и картонку. Если честно, я до сих пор не пойму, почему эти два атрибута в обязательном порядке найдутся у каждого попрошайки, но, они, судя по всему работают на публику.

Далее, нужно положить себе же денег: мол, смотрите, прохожие! Мне уже кто-то подал, кто-то не такой жадный как вы! Так что, давайте! Раскошеливайтесь!

И собственно, начинаешь эксперимент.

Еще очень важный элемент: взгляд щенка на морозе. Здесь, либо он вам дан природой, как хорошему актеру, либо придется отрабатывать дома перед зеркалом. Я не отрабатывала.

Вообще, во второй раз Власова отправилась в подземный переход, в качестве эксперимента для документального проекта "Особый статус". Мне захотелось узнать, насколько черствыми и бессердечными можно назвать сегодняшних людей. Ну, так, по крайней мере утверждают психологи и исследования. Они говорят, что человек сегодняшний на 50 процентов меньше сопереживает ближнему, чем человек начала 20 века. И виноваты во всем, внимание, социальные сети!

Да и сама я стала замечать равнодушие в обществе. Часто наблюдала картины того, как люди проходят мимо нуждающегося, и что уж там скрывать, сама тоже мимо пару раз проходила.

О нем же, о человеческом равнодушии я недавно беседовала и с Павлом Дугановым, известным молдавским шоу-мэном, который неделю назад спас бездомную собаку от смерти, увидев, как кто-то перемотал ей лапу железной проволокой и оставил эту лапу на морозе гнить. Он признался в интервью, что был искренне удивлен такой жестокости по отношению к животному.

Но, вернемся к переходу. На морозе, спрятав оператора подальше от любопытных глаз, я простояла полчаса. Больше, честно, не выдержали.

Подавали мне слабо, переодеться в бомжика я толком не успела, да и на лице видимо, написано, что все у Власовой не так уж и плохо.

Результат — за полчаса 10 леев. Есть, как выясняется, и хитрости в профессии попрошайки:

1. Подают больше, если ты начинаешь петь. Причем, желательно что-нибудь жалостливое, вроде песен Булановой. Конечно, когда у тебя клинит челюсть от холода и музыкального слуха мало — петь не особо получается. Скорее, скрипеть. Но и скрип этот добрые люди оценивают. Что с попрошайки взять?

2. Подают в основном люди небогатые. Причем, если честно, чем беднее человек, тем больше шансов на то, что он даст тебе копеечку. Факт печальный. Но закономерный.

3. За полчаса скрипа песни Булановой ты стабильно можешь заработать 10 — 20 лей. А теперь представьте за полдня работы — минимум 200 леев выйдет.

Правда, только стоя в переходе начинаешь осознавать, как же тебе подфартило работать в теплом комфортабельном помещении. Мы же как: редко замечаем людей, которые с утра вынуждены одевать на себя 10 шуб и торговать всякой мелочью, вроде салфеток и зажигалок, только чтоб с голоду не умереть. И имеют они в день, кстати, чистой прибыли тоже лей 200 — 300.

Ну а, вывод по итогу работы очень простой: не очерствела еще до конца душа молдаванина. На 10 человек, которые мимо проходят, обязательно будет один, готовый дать 5 лейчиков.

Думаю, это от того, что большая часть населения живет бедно. А тот, кто лихо знает, всегда готов поделиться деньгами с тем, кто в нем живет.

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