Депопуляция в РМ: Родину не выбирают

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Депопуляция за 28 лет независимости стала одной из острейших проблем для Молдовы и её граждан. По данным Национального бюро статистики, за эти годы мы потеряли около одного миллиона человек, что является почти третью нашего населения. В основном, нашу страну покидают молодые люди, у которых нет иного выбора.

В поисках лучшей жизни, страну покидают студенты, доктора наук, представители интеллигенции и специалисты в разных областях. Так как в Молдове нет таких ценных ресурсов, как нефть и газ, единственными нашими богатствами являются: плодородная земля и люди.

Выбор есть всегда

В научных кругам бытует мнение, что ежедневно Молдову покидает около 100 человек. Основной причинной оттока населения из страны является то, что наши граждане не видят перспектив. Кто-то не может найти хорошо оплачиваемую работу, кого-то не утраивают цены на различные услуги, а кто-то вообще ничего не ищет, а просто хочет уехать. С другой стороны есть молодые люди, которые стараются найти работу на родине. Они уверены, что выбор есть всегда. Это можно заметить по молодым людям из сёл, которые переезжают в большие города, вроде Кишинёва и Бельц, в поисках работы. Есть и те, кто, следуя свои амбициям, идут учиться в университет, работают и не желают куда-то уезжать.

Татьяна Раду 21 год, студентка:

"После окончания школы, я поступила в Государственный университет медицины и фармакологии. Ради этого пришлось покинуть своё родное село. Сейчас я учусь и работаю в Кишинёве. Когда окончу университет, вернусь обратно домой. Я хочу устроиться в местную больницу. У нас там мало людей работает. Если устроюсь туда, то смогу помогать не только своим близким, но и другим людям. В 12 классе мне предлагали поехать учиться в Австрию, но я отказалась. Во-первых, я не хотела покидать свой родной дом, родное село и страну. А во-вторых, я бы не смогла там учиться и работать, не зная их языка. Возможно, если бы я туда поехала у меня бы была хорошая зарплата и неплохая жизнь. Но я бы сильно скучала по своему дому, по родителям, по родному языку. Мне кажется, что я могла бы потерять там частичку своей души. Не могу сказать точно, был ли мой выбор правильным, но я не о чём не жалею".

Николай Мунтяну 27 лет, психолог:

"Когда я заканчивал обучение в школе, я был уверен, что буду жить в Германии. Мне надо было это сделать не только потому что в нашей стране был бардак, но и потому что у меня инвалидность, да и на работу там проще устроиться с моим недугом. В Германии хорошие больницы, в которых я бы смог хоть немного поправить себе здоровье. Люди там зарабатывают гораздо больше, чем мы в Молдове. Как-то раз, о моих планах уехать узнал мой учитель по литературе. Я подробно ему рассказал, куда и зачем еду и он внимательно меня выслушал. Когда я закончил, он ответил мне, что в Германии действительно лучше. Но что я буду там делать без моих друзей и родных? Чем я буду заниматься в чужой мне стране, где другие традиции, другой менталитет и другие правила? Я тогда не смог ответить на эти вопросы. Но этот разговор сильно повлиял на меня, поэтому я решил остаться. Выбор был трудным. Я думаю, что многие молодые люди вряд ли согласятся со мной. Но я считаю, что в нашей стране не всё так плохо. Многие жалуются, что нет работы и мало платят. Так может быть, мы мало ищем, мало интересуемся чем-то или мы не хотим учиться. У нас есть варианты, но мы их не видим. Если человек не ленивый, обладает определёнными навыками и прилагает достаточно усилий во время поиска работы, то он обязательно найдёт хорошую работу. Если у меня получилось, то почему не должно получиться у вас?".

Иван Тулбуре 18 лет, ученик 12 класса:

"Сейчас я нахожусь на перекрёстке своей судьбы. Я пока не знаю, смогу ли сдать БАК, пойду ли учиться дальше и на кого? Было бы неплохо уехать куда-нибудь в Европу работать или учиться. Там есть перспективы и хорошая работа, а не то, что у нас. Но в это же время я боюсь уезжать, потому что не знаю, что меня там ждёт. Сейчас я не могу сказать точно, где я буду через год. Я постоянно думаю о том, что мне выбрать, ведь от этого зависит моя судьба. Не хочется оставлять своих родителей, потому что они стареют и я должен о них заботиться. Было бы хорошо остаться дома, работать где-нибудь, где хорошо платят. Но такое вряд ли произойдёт. Мне иногда кажется, что нашему государству всё равно, уеду я или нет".

Пора что-то делать

Политические распри и экономической нестабильности отодвигают проблему депопуляции на второй план. В Молдове появляется всё больше сёл призраков по типу села Добружа Теленештского района, где почти никто не живёт. Тем временем, страна забывает прививать молодому поколению чувство патриотизма и национальную идею. Старшее поколение так же подаёт плохой пример своим детям, уезжая на заработки в другие страны. Дети же остаются под присмотром стареньких бабушек и дедушек. Отсутствие родителей развивает в подрастающем поколении чувство неполноценности. Дети начинают обесценивать роль семьи и родины в своей жизни. Таким образом, легко можно понять, почему молодые люди считают, что у них нет выбора, кроме как уехать.

Последнее время политики на уровне президентуры и парламента начинают активнее исследовать проблему миграции, но решений пока нет. Согласно данным ООН, Молдова к 2050 году потеряет 51% населения. Такие прогнозы вызывают опасения не только у власти, но и у рядовых граждан. Сейчас в стране есть несколько программ предназначенных стимулировать рост рождаемости. Есть программы и по поддержке молодых семей. Однако этого недостаточно. Молодёжи необходимо уделять больше внимания. Нужно прививать умеренный патриотизм, привлекать финансовыми перспективами в трудовом секторе, а так же необходимы реформы в сфере образования. Студенты хотят получить хорошее и недорогое образование, поэтому они уезжают в другие страны по различным международным программам. Необходимо показать молодёжи, что у них есть выбор, что государство помнит и нуждается в них. Без этих реформ наша страна станет в несколько раз бедней. Поэтому необходимо уже сейчас начинать решать эти проблемы. Нужно сделать выбор, который изменит к лучшему жизнь в нашей стране. Чтобы в будущем наши дети не воспринимали слова «Пора валить», как национальную идею.

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