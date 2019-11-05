Помолимся за родителей...

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Заберу вас к себе

Как-то идя домой с работы, я невольно услышала разговор проходивших мимо меня молодой женщины и её крохи: "Ма-ам, а ма-аам, можно, когда я женюсь, Мурзика заберу себе?". Пауза. "Не-а, его кормить надо, лучше ты приходи в гости почаще или переезжай ко мне". Снова пауза. "Ой, а кто тогда папу кормить будет?". Минутное молчание — срывает одуванчики и протягивает улыбающейся матери, радостно воскликнув: "Придумал! Заберу вас к себе! Папка Мурзика расчёсывать будет, а ты ему будешь рыбку жарить...".

Алая герань

Каждое утро по дороге на работу прохожу мимо чьих-то окон, где, как известно, у каждого своя жизнь. Вот у дома с ярко-жёлтыми занавесками на окнах и алой геранью на подоконнике мне часто приходилось наблюдать довольно-таки любопытную сцену: мужчину средних лет до калитки провожала и обнимала седовласая старушка и вручала ему небольшую матерчатую сумку...

Геркулес и Китекет

...Его, красавца-спортсмена, любимая не только покинула, но вдогонку отняла у него друга детства. Да, так бывает, и не только в кино.

"Безотцовщина", "Да что с него возьмёшь?", "По нему тюрьма плачет" — так о нём говорили старушки во дворе на лавочке. А потом была детская комната милиции и тренер по боксу, который и научил, что добро должно быть с кулаками. Да, он привык надеяться только на себя и никогда не считался с её мнением. Какие обои выбрать, "джинсы носить неженственно", и даже не позволил выбрать имя для дочери. "Ну, ему видней", — так считала она — вчерашняя выпускница института искусств, отныне вместо балетных па-де-де осваивающая тридцать три способа приготовления котлет на пару. Пища, по его мнению, должна быть исключительно здоровой и полезной. В последнее время он часто пропадал сутками где-то на встречах с солидными дяденьками. И даже дома за ужином только и было что разговоров о балансах и счетах. Но это было раньше. А теперь, вероятно, мир сошёл с ума, но дома его ждали только пятилетняя дочка и кот. Когда-то он мечтал бросить целый мир к её ногам, поэтому и пропадал сутками на работе. Хотел, чтобы она жила как королева и мамочка, наконец, перестала сидеть за швейной машинкой. Сварив так нелюбимый дочерью "Геркулес" и насыпав "Китекета" с горкой, он просмотрел весь вечер "Смешарики" и вдруг понял, что счастлив. И, накрывая плюшевым одеялом спящую принцессу, вдруг улыбнулся и подумал, что всё ещё будет...

Давай дружить

...Солнечная Гагаузия встретила нас тёплым дождём и цветущей сиренью. Он протянул мне руку, усевшись рядом, и произнёс: "Меня зовут Максим, давай дружить", — и протянул мне конфетку "Коровка". — "А знаешь, мой кот Шуня любит маслины. А у тебя есть дети и кот?". Черноглазый кудрявый мальчишка лет десяти с диагнозом "ДЦП" стал оживлённо рассказывать мне, что он главный мамин и бабушкин помощник. А не младший братик Толик. И лишь ему бабушка доверяет покупать хлебушек и медовые пряники на рынке у тёти Любы. А ещё выгуливать спаниеля Бублика, но только недалеко от дома. Ушастый порой сам водил Максима куда ему вздумается. Однажды даже пришлось искать их обоих. Ох, и натерпелись тогда страху мама с бабушкой. На фестивале творчества «детей с особенностями развития» Максим, широко улыбаясь и озираясь по сторонам в поисках мамы и бабушки, со сцены пропел: "Давно ли песни ты мне пела, над колыбелью наклоняясь. Но время птицей пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чём-нибудь поговори, до звёздной полночи до самой, мне снова детство подари...".

Зрители вытирали украдкой слёзы, а две хрупкие женщины держали друг друга за руки и напевали вместе с Максимкой.

Помолимся за родителей

Как часто у нас у всех бывает в жизни... Катюша сердится на неё, когда она просит надеть шапку, — а ей уже тридцать лет, и у неё модная стрижка, и она сама уже мама двоих карапузов... "Когда звонит с утра на работу и спрашивает: "Вась, а ты позавтракал?", а через полчаса перезванивает и снова вопрос: "А что у тебя на обед? Может, ко мне зайдёшь? Вчера нажарила целую кастрюлю котлет, а есть некому...". Или вчерашним студентам Володе и Тане, а ныне уже молодой семье, родители говорят, что надо экономить и совсем необязательно делать "евроремонт", потому что это не главное и раньше жили по-другому. А между тем может случиться, что тебе больше никогда-никогда не позвонят и не станут просить надеть варежки...

...Я отпил у взрослой жизни рано, а вот сейчас бы в детство убежать, как хочу к тебе прижаться, мама, и папе тайну рассказать. Вы простите мне разлуки грешность, время закружило, занесло. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей. И в час, когда станет холодать, их души свечами согрей. Помолимся за родителей, ангелам нашим хранителям, помолимся, и когда-нибудь помолятся дети за нас...

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