Валерий Брагин о плюсах и минусах актерской профессии

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Как известно, профессия "актер" — профессия особая. Человек, который ее выбрал проходит через множество разных испытаний: и стрессом, и страхом, когда приходится учиться быть не только талантливым, но и востребованным; тщеславием, когда вы всегда в центре внимания, но внимание это, часто, так обманчиво... И конечно же, профессионализмом, когда приходится осознавать, что артист — это тяжелая работа, и она требует энергии, жертв и полной отдачи себя.

С другой стороны — актер — это всегда праздник. Жизнь артиста, как правило, насыщена событиями, настолько интересными, что однозначно, его никогда нельзя упрекнуть в том, что он скучно проживает свои будни. Это постоянное "балансирование" на грани, между нормальным и нестандартным, между привычным и уникальным и называется актерской профессией. Сегодня мы решили подробнее узнать о всех плюсах и минусах актерской жизни. А также о том, какое будущее ждет актеров в стране, где культуре принято уделять последнее место.

На наши вопросы любезно согласился ответить известный актер Русского Драматического театра им. A.П. Чехова, а также певец Валерий Брагин.

Расскажите о профессии актера в Молдове. В чем плюсы и в чем минусы? Актер — это призвание, или это лишь хобби, которое ты можешь себе позволить, зарабатывая параллельно на другом бизнесе?

Актер — это образ жизни. Настоящий артист, человек, который выходит на сцену — это человек, который живет своей профессией.

Актер — это призвание. Мы, отчасти, считаем себя «докторами», потому, что мы помогаем людям испытать эмоции. Мы заставляем зрителя смеяться, плакать, сопереживать, показываем, что он не один, что проблемы, с которыми он сталкивается, есть у всех. Мы помогаем ему смело смотреть в будущее и верить в свои силы. Да и вообще, профессия «артист» — это всегда праздник. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы зритель со спектаклей уходил довольный, наполненный смыслом, радостный. Хотя для самого артиста — это работа. Парадокс в том, что те элементы пьесы, которые на сцене кажутся очень легкими, на самом деле, могут артисту даваться с большим трудом. Человек на сцене проживает жизнь: он влюбляется, он падает, он поднимается, он страдает, он переживает. Он убивает...его убивают... Чтобы все эти личности удерживать в себе, прожить, показать и не сойти с ума — нужно иметь очень сильный стержень внутри. И здоровую психику (улыбается). Твоя задача — пройдя сквозь тысячи жизней и лиц на сцене, не потерять свое лицо и свою жизнь.

А как это сделать?

Учиться владеть собой, учиться управлять своим персонажем, и не дать ему управлять тобой. Выходя на сцену для поклона — ты уже не твой герой. Ты — обычный человек, который после спектакля должен вернуться обратно в свой быт, в свою семью, в работу. Все это приходит с опытом. И конечно же, приходится тратить очень много сил и энергии на то, чтобы научиться актерскому мастерству. Но все твои усилия оправдываются, как только ты видишь, что зритель доволен спектаклем.

Как вы пришли в театр Чехова?

Я не планировал становиться актером. Все решила судьба. Моя первая специальность — художник — реставратор — дизайнер. Кроме того, я серьезно увлекался рок — музыкой, и был известным в своих кругах рок — музыкантом. После окончания школы, я строил грандиозные планы: поехать в Москву и покорять музыкальный Олимп. Сначала учился в нашей консерватории, но понял, что это не мое и бросил. Затем, мне предложили пройти курсы актерского мастерства в Академии искусств. Мальчиков на курсе не хватало, ну и я попробовал свои силы. Учителя сразу сказали, что у меня есть все задатки для этой профессии, мне было приятно, что они уделяют мне время, развивают мои навыки, открывают во мне нового человека. На курсе у нас с ребятами тоже были отличные отношения...я втянулся. А затем ... влюбился и полностью посвятил себя этой профессии. Я понял — это мое. После, пришел в театр Чехова и сегодня работаю на его подмостках уже более 15 лет. Параллельно с этим занимаюсь певческой карьерой — буквально на днях вышла новая композиция "Моя звезда", и скоро появится клип к ней. И конечно же, я работаю как MC в ночных клубах, иногда до 3 — 4 часов утра. Вот такой у меня жизненный график на сегодня.

Ваш самый запоминающийся момент на сцене, за вашу актерскую карьеру. Расскажите о нем.

Их было очень много. Самый смешной — это когда ты забываешь текст прямо во время спектакля. Время останавливается. Ты понимаешь, что в голове у тебя не осталось ни строчки — просто чистый лист и медленно начинаешь покрываться пятнами. Это, разумеется, замечают твои коллеги, и с любопытством наблюдают за тем, как ты будешь дальше выкручиваться. Конечно они тебя поддержат...но смешно становится уже всем. Зритель, как правило, этого всего не замечает. Наш профессионализм не позволяет ему заметить подобные перемены.

И как вы выкручиваетесь?

Расслабляюсь. Просто отпускаю проблему, и стараюсь о ней не думать. Задача — справиться с паникой и отпустить себя. Тогда — любая проблема перестает быть проблемой. Как правило, с подобным сталкиваются все актеры — мы все живые люди. И с опытом, приходит и самообладание, даже в самых сложных ситуациях. Мы, актеры, все через это проходили. И подобная схема, кстати, работает во всем и всегда: чем больше ты себя грузишь — тем больше проблем притягиваешь. Как только ситуацию отпускаешь, а проблему обесцениваешь — она решается сама собой. У тебя появляются силы на борьбу, и на то, чтобы заряжать окружающих своим теплом и позитивом.

Актеры — люди особенные. Говорят, что рядом с мужчиной — актером должна быть только та женщина, которая безоговорочно верит в его талант и всегда готова его хвалить и поддерживать. Это правда?

Скажу так: любому творцу нужна муза. Чем бы ты не занимался. Или же источник вдохновения. Ты можешь находить его в человеке, в событиях, в самой жизни. Кроме того, любой артист работает для зрителя. И конечно, любому артисту нужно, чтобы его оценили, чтобы аплодировали. Это очень важно. Так называемый "feedback" — в нашей профессии. Поэтому, да, поддержка нужна. Но не лесть. Мужчина сразу видит фальшь, чувствует ее, и знает, когда слова идут от сердца, а когда его просто захваливают. Эта граница — между восхищением и «ярмаркой тщеславия» очень тонка. И переходить ее ни в коем случае нельзя. Даже хвалить и поддерживать нужно с умом.

Кроме того, мужчина — это мужчина. Он должен иметь стержень сам. Если он даже где-то оступился, и столкнулся с проблемами, он обязан сделать так, чтобы его женщина знала — он все равно с ними справится, жалеть его ни в коем случае не нужно, а только уважать. Его внутреннего стержня хватит на то, чтобы пройти через проблему, решить, и сохранить уважение в ее глазах. Поэтому, любой мужчина, будь он актером, или философом, или айтишником, он в первую очередь мужчина. Его нужно поддерживать, но льстить или врать — ни в коем случае не стоит.

Расскажите о зрителе, который приходит к вам на спектакли. Он меняется?

Наш театр — это театр, в который приходят целыми семьями. К нам на спектакли ходят родители с детьми, бабушки с внуками, мамы, папы, есть и молодежь. Причем, молодежи у нас очень много. Театр Чехова до сих пор находится на втором месте по посещаемости по республике. И мы держим эту планку уже 10 лет! У нас есть спектакли, которые идут по 20 лет. К примеру, "Поминальная молитва". Представьте себе, сколько поколений на ней выросло. И она до сих пор собирает залы. Но не нужно думать, что мы — консерваторы и снобы. Мы всегда готовы к новым интересным постановкам и свежим идеям, но, при этом никогда не забываем, что подаем пример зрителю. А значит, приходится взвешивать каждое сказанное со сцены слово.

Самая большая проблема современной молодежи в нашей стране — это нестабильность. Никто не уверен в будущем. В творческой карьере — это проблема стоит особенно остро. Как вы справляетесь с ней и со стрессом? И как вы думаете, есть ли вообще в стране культурное будущее, учитывая тот факт, что стресс "убивает" молодых актеров и заставляет их уходить из профессии?

Однозначно — есть. Да это очень печально, что наши артисты уезжают. Для того, чтобы понимать причину — нужно знать профессию актера изнутри. Молодые артисты получают поверхностные знания, максимальное количество информации за минимальное время и им кажется, что эта работа — очень легкая, скорее даже хобби. Выходят они из университета с твердой уверенностью в том, что завтра на них посыплются многочисленные предложения и звонки. Никто их не подготавливает к реальным будням: что это тяжело, что нестабильность убивает, что пробиваться придется самому, что сегодня тебя качают на руках, а завтра все забыли.

Неготовые к этому они разочаровываются и уходят из профессии. Многие уезжают за границу. И это, кстати, очень приятно, когда они пробиваются в России, и ты видишь знакомое лицо на экране, рядом к каким-нибудь Безруковым. Ты вдвойне уважаешь этого человека, потому что знаешь, через что ему пришлось пройти.

Никто не рассказывает им, что актер — это как белка в колесе. С утра — спектакль. После, репетиция. Затем, ты едешь на студию, записываешь трек. Вечером — вечерний спектакль и потом ты едешь клуб и ведешь мероприятие. А когда приходишь домой, не можешь спать. Тебя "колбасит" изнутри. У тебя слишком много напряжения и мыслей. И все это время тебе нужно быть в хорошей форме и в отличном настроении, как говорится "держать лицо".

Никто им не рассказывает о публичности и "звёздной болезни", которая способна тебя поднять до небес, но также быстро и опрокинуть. Причем ударить об самое дно. И к этому тоже нужно быть всегда готовым. Думаю, у нас было бы гораздо меньше драмы, если бы люди об этом знали заранее. Еще на подготовке.

С другой стороны, ты стал актером, значит, выбрал удивительную профессию. У тебя есть цель: нести людям радость, счастье, просвещение, поддержу и надежду. Обучать их, развивать. И это очень важно. Понимая это, чувствуя ответную реакцию, ты получаешь заряд энергии и позитива. И чувствуешь силы для движения и развития. Если они все это осознают, научатся обходить "острые углы", смогут сосредоточиться на конечной цели — им будет куда проще. В конце — концов, в любой профессии выживает сильнейший и мудрейший. А нас — сильных, мудрых и талантливых людей в Молдове, в любой сфере, очень много. Это вселяет позитив и надежду. Я — оптимист. И я уверен, что пока такие люди есть, культура в нашей стране будет только развиваться. Наперекор всем проблемам и трудностям.

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