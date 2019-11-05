Почему мы одиноки?

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Вы заметили, что чаще всего одинокими в нашем обществе остаются люди прикольные? Не больные, убогие, или бедные, а те, кто всем нравится. Яркие, интересные, красивые, одним словом — те, кто выделяется из толпы.

Они ведут активный образ жизни, хорошо выглядят, развиваются, зарабатывают, общаются, бегают в спортзале, тусят с друзьями, путешествуют, может даже женятся, и даже не один раз... и ...одиноки.

Год одиноки, два одиноки, три одиноки. По итогу, одиночество становится для них привычным. Ребята уже и не ищут свою вторую половинку, ведь все равно, рано или поздно придется с ней разбежаться / разводиться.

Девушки отлично выглядят, рожают ребенка, колют ботекс и перебиваются случайными связями с парнями, убеждая себя, что так и должно быть.

И тут возникает вопрос. А почему так?

Ведь нас как учили? Будешь красивый, умный, много зарабатывать, хорошо выглядеть, значит, обязательно будешь счастливый. А мы выходим в реальную жизнь, и понимаем, что формула нифига не работает. Мы торчим как лягушки в своем болоте, в гордом одиночестве, квакаем на кочке, и наблюдаем за тем, как наши менее яркие друзья прекрасно счастливы в личной жизни.

И вы не представляете, ребят, сколько таких знакомых парней и девушек я знаю. У них супер — профили в ФБ, абалденная внешность, массы друзей и тусовок, а живут они уже не первый год по мерзкому принципу: нет человека — нет проблемы.

Последний такой мой знакомый, недавно стал выпивать.

Чем и натолкнул Власовку на идею написать этот блог. Не люблю я несчастных людей. Да и вообще, состояние страдания терпеть не могу. Возможно, мои размышления на этот счет, сегодня помогут тем, кто очень одинок, но никогда ни себе, ни другим не признается.

Итак, с начала зимы Власова "подсела" на очень крутого российского психолога, который в свободном доступе дает уроки адекватной психики.

Главный его принцип по жизни — очень прост: человек будет счастлив только тогда, когда будет иметь здоровую психику.

Полюбить кого-то, создать брак или просто найти свою половинку он сможет тоже, только при наличии здоровой психики. Больше ничего не нужно. Ни уступки, ни жертвы, ни измены.

Здоровая психика. А здоровая психика — это любовь к себе.

— ХаХ! — так я себя обожаю — скажете вы. Я качаюсь, морду кремом на ночь мажу, с мальчиками (девочками) встречаюсь, никому себя в обиду не даю...

Не спорю. Только любовь к себе — это не внешний лоск, как говорит психолог. Любовь к себе, это когда вам хорошо и не скучно наедине с собой. И когда вы себя уважаете.

Возвращаясь к моим ярким одиноким друзьям, часто замечаю, что многие из них, и я, кстати, тоже иногда, ищут счастья в ком —то другом. Другой помогает им пережить трудности. Другой должен признать, что они красивы. Другой должен оценить их машину, квартиру, чтоб сделать их счастливыми.

А главное, другой должен поставлять им эмоции. Встряски, истерики, адреналин и желание жить.

Если вы только что узнали себя, не переживайте. Таких как вы на планете 90 процентов. Я раньше даже не задумывалась о том, как мало людей со здоровой психикой осталось в нашей стране...

Но, вернемся к одиночкам. Когда вы красивы, молоды и одиноки, умные специалисты советуют вам перестать бегать по церквям и искать причину проблемы. Более того, бабоньки, все те, кто на 100 процентов уверен в том, что схапал венец безбрачия, подойдите сейчас к зеркалу и ударьте себя по лицу раза три. Кулаком. А затем начните думать головой: причина ваших проблем не в колдовстве, а в вас самих.

И только вы сами сможете разобраться с решением, если не будете сидеть на попе и петь подружкам, что все мужики — козлы.

Итак, продолжим. Психологи говорят так: если ты клевый, но одинок, то у тебя в голове тараканы. (это я перевожу научную психологию на более простой язык).

Тараканы у всех у нас берутся из детства. У красивых — одиноких, как правило, две причины тараканов:

Их в детстве недолюбили.

Их в детстве перелюбили.

А) Перелюбили — это — классический пример никому не нужных красавиц (красавчиков) с заморочками. Когда девушка, или парень, растет в семье, где ей постоянно внушают, что она очень красива. Чаще всего, она действительно красива. Но красота — ставится на пьедестал в их семействе, и преподносится как то, что даст ей путевку в жизнь.

Девушка растет, вкладывает в красоту, тратится на сиськи, губы, волосы, ногти, ресницы, затем все это выкладывает в интернет, в поисках мужика. Но все ее отношения почему-то протекают по банальному сценарию: "он захотел, добился, переспал и остыл".

Тогда она применяет другую схему: долго не давать. Раз всем мужикам нужен только секс, пусть сначала его заслужит.

Ничего не меняется. 50 процентов мужчин просто переключаются на другую, другие 50 процентов, чтоб доказать себе, добиваются, спят и опять же, остывают.

Все потому, что ставка сделана исключительно на внешность. А каждый из нас прекрасно знает, что с человеком должно быть по кайфу. И внешность, даже для мужчин, играет в этом не ключевую роль.

К 28 годам наша красавица начинает не понимать, почему красота до сих пор не окупилась. Затем паниковать. Ведь все вокруг уже давно замужем. Затем истерить. И к 30 либо выскакивает за любого, кто не против жениться, либо записывает себя в старые девы и возвращается к маме, с полным пакетом неврозов в башке. Красивая. Яркая. И одинокая.

Женщины поумнее — берутся за книжки и начинают разбираться с собственными тараканами. Женщины поглупее — орут на всех перекрестках: "У меня венец безбрачия!". И кидаются к гадалкам, чтоб найти подругу — стерву, которая его наслала.

У мужчин подобный сценарий выглядит хуже. Поскольку они не плачут, как мы, девочки, а значит, не выплескивают эмоции. Вложившись в имидж, он с возрастом осознает, что смотрится как шоколадный кекс только снаружи. А внутри — глухо. И любить эту глушь никто не хочет. Что делать — не знает. Винить во всем себя не комильфо. Лучше остановлюсь на мысли: все бабы стервы.

И со спокойной душой забухаю. Отсюда и имеем такое большое количество молодых алкашей, чуть за 30, которые шатаются по клубам, создают имидж "парня нарасхват" и искренне верят в то, что нормальных женщин в стране не осталось.

В) Недолюбили.

Все тот же бантик, только сбоку.

Она, он, рос никому не нужным. Вот мама вроде, в семье была, а ей пофигу было чем сын занимается.

Если мальчик слабый — он вырастает мазохистом, которому страдать по кайфу.

Сильный — эгоистом. Причем эгоистом — садистом...чаще всего. Который рассуждает так: ну и что, что я тебе, мама, был не нужен, ты мне вдвойне не нужна. Ни ты, ни другие женщины. Я — сильный мужик, я легко без вас справлюсь.

Дальше — по нарастающей. Человек всю жизнь демонстрирует маме, что та потеряла. Ставит цели, добивается, снова цели, снова добивается, живет активно, отлично выглядит и в один прекрасный день, глядя на себя в зеркало, удовлетворительно качает головой, приговаривая: "Ты молодец, детка!".

А молодцу — и девушка соответствующая нужна. Она должна быть...и далее следует полный список качеств, который предъявляет общество и наши мужчины к хорошей девушке.

Ходит он весь такой по клубам, ищет, знакомится, спит! Не похожа она на маму. Не выдерживает его сильного характера.

У одной заморочки, другой только деньги нужны, эта сама в штаны лезет, а та, вон та вообще страшная, хоть и прикольная. Но как я ее друзьям покажу?

А планку опускать нельзя.

Фокус в том, друзья, что "недолюбленный" по сути ищет зеркальное отражение самого себя. Только женского рода. А когда находит, пытается навязать ей правила игры, которые сам принимать не хочет. И не может никак втыкнуть, почему адекватная с виду девушка не желает идти на уступки...она же на выданье!

Отсюда и пошла эта знаменитая фраза: настоящий мужчина второй раз не предложит, а настоящая женщина, с первого раза не согласится.

Если проще объяснить всю причину и первых и вторых: мы люди больные. С детства. И ищем больных отношений со здоровыми людьми.

Оптимистично, верно?

И никак не вяжется с тем, что нам впихивали в детстве.

Хуже всего, когда мы признаемся себе: ну, я такая вот. Что ж поделать. И смиряемся с одиночеством. Со временем пытаемся превратить его в силу, и верим, что непобедимы, что стали серыми кардиналами, гуру манипуляции, в сути оставаясь маленькими одинокими мальчиками и девочками.

Зачем я все это пишу вам? Потому что 50 процентов лечения проблемы — это умение ее осознать. Понять, что ты закрыт для мира. Что не любишь людей, потому что их боишься, и это нифига не здорОво. И нифига не нормально так жить до конца своих дней, потому что против природы.

Как лечить себя?

Не знаю.

Я не психолог. А мой российский в своих видео советует либо идти к специалисту, и лечить душу, либо попробовать три шага.

Быть настоящим.

Казалось бы, проще простого, но как часто мы с вами наблюдаем девушек, которые в троллейбусе с гонором говорят по айфону, пытаясь убедить других и себя в собственной состоятельности. Или парней, заискивающих перед бизнесменами, которые хотят попасть в деловой круг.

Сделать шаг.

Страх, что будет больно, есть у всех. И я вас уверяю, что будет больно. Обязательно будет. Может быть даже настолько, что вы долгое время не сможете прийти в себя. Но для меня это всегда лучше, чем осознавать, что на всю жизнь, я сама, добровольно, обрекла себя на одиночество. Признаться, само слово "одиночество" вызывает у меня как у любой нормальной девушки мурашки по коже.

Уважать партнера.

Думаю, это главный критерии человека, который любит себя. Поскольку, только уважая себя, он найдет в себе уважение к окружающим. И это, кстати, пункт самый сложный, ведь людей проще ненавидеть, чем любить.

Своему знакомому я все это рассказала. Он уже дальше будет решать, как поступить с собой.

Равно как и вы, мои дорогие читатели.

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