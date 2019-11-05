Если хочешь изменить мир — начни с себя

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Как часто вам приходилось делать выбор от которого зависит ваше будущее: остаться в родном городе или уехать за границу? Уйти с нелюбимой работы в неизвестность или остаться, в обмен на стабильность? Связать жизнь с одним человеком или отправиться дальше на поиски своей второй половины? Боялись ли вы допустить ошибку? Наверняка, боялись. Такие решения кардинально меняют жизнь на "до" и "после", поэтому чтобы не ошибиться, нужно тщательно подумать.

Очень часто слышу: "А что я могу? А как я это сделаю? У меня не получится! Я не хочу рисковать! Зачем мне что-то менять?" — так говорит около 70% нашего населения. Причина, по которой люди живут не той жизнью, которую хотят — нежелание выходить за пределы зоны комфорта. Лучше оставаться в своем маленьком мирке, в такой грязной старой коробке, которая давит на вас со всех сторон, но там вы как-будто в безопасности, там все знакомо и вроде как хорошо.

Однако, жить в своей зоне комфорта или выходить за ее пределы, это личный выбор каждого из нас. Меня вдохновляют люди, которые не желают проживать свою жизнь в ограниченном мире, а хотят постоянно расти, открывая для себя новые просторы, изучая что-то новое и постоянно стремясь к самосовершенствованию.

Я расскажу вам истории о людях, которые действительно изменили мир вокруг себя, своим желанием жить, творить и помогать другим.

Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и поэтому меняю себя /Шри Чинмой/

История 1

Глядя на фото, с трудом представляешь себе, что такая яркая красавица дежурит по ночам на скорой помощи и мчится на вызовы спасать чьи-то жизни. Казалось бы, ее портреты не должны сходить со страниц модных журналов, а сама она ни о чем, кроме шопинга и салонов красоты даже думать не должна. Но для Дианы это был бы слишком легкий путь...

"С детства мечтала стать спасателем и отчасти моя мечта сбылась: я фельдшер скорой помощи. Вопреки советам близких, я выбрала профессию по зову сердца, и уже 12 лет работаю в этой сфере. То, что мои знания и действия могут кому-то помочь или спасти жизнь, дает мне ощущение нужности".

Диана действительно преданна своей профессии, и этому я нахожу подтверждение в ее искренних словах:

"Самое несправедливое, что может быть в этом мире, это когда жизнь обрывается по нелепой случайности, но вдвойне несправедливо — когда не успеваешь или уже не можешь помочь человеку".

Девушка считает, что каждый в силах изменить мир, и для этого не нужно много усилий:

"Достаточно просто улыбнуться прохожему, пожелать хорошего дня соседу, поцеловать своего ребенка, позвонить родителям и сказать, как ты их любишь, помочь человеку, который в этом нуждается, и вы увидите, как мир вокруг вас меняется".

А секрет, который мне подарила героиня этой истории, заключается в том, что:

"В человеке должно быть прекрасно все: и лицо, и одежда, и душа, и мысли, поэтому на двух первых зацикливаться не стоит".

История 2

Ему 23 года. Он, как и все, ходит на работу, видится с друзьями и имеет свое хобби.

Но есть в нем то, что стоит и вашего внимания.

Пару лет назад он понял, что необходимо не только пытаться менять мир, но и самому участвовать в изменениях.

Его путь к этому начался с раннего детства...

"Помню, у дедушки был Коран на арабском и на русском, тогда я еще не придавал этому значения и меня это не очень интересовало. С библией я познакомился, будучи школьником. Моя мама говорила: "Прочитаешь 50 страниц Детской Библии, перескажешь мне и потом пойдешь гулять. И я читал. А Тору открыл для себя чисто случайно, но, как сказал Франс, случайность — это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем. Я начал читать эти книги, потому что хотел больше узнать о своих корнях, сотворении Земли, создании Вселенной".

Мы часто с ним говорили на такие темы как вера, религия, то, что это нам дает. И однажды он сказал мне: "Я понял очень многое для себя, читая божественные книги и анализируя прочитанное. Коран, Тора, Библия — здесь я черпаю мудрость, жизненные уроки, советы, принципы, беру оттуда то, что мне нравится. С помощью этих книг я понял, что мы — хозяева этого мира. Какие мы, такой и мир. В каждом человеке заключена целая вселенная, и в каждом из нас живет часть божественного, поэтому я уверен в следующем:

"Ты меняешь себя — ты меняешь мир. Вы должны быть тем изменением, которое хотите видеть в мире" /Махатма Ганди/

История 3

Кто-то помогает себе, чтобы изменить мир, а кто-то помогает людям изменить себя. Одним из таких людей является наш школьный психолог Александр Бумбу.

"Неофициально я консультирую людей с того момента, как пошел учиться на психолога, то есть около 7 лет. Изначально это были друзья друзей, просившие просто рассказать о них что-то интересное, а теперь это, в большинстве своем, подростки".

Александр помогает ребятам справиться с их проблемами, не бояться высказывать свое мнение, быть более открытыми.

Однажды у нас состоялся диалог, который перевернул мое представление о людях этой профессии, и я думаю, вы непременно должны о нем узнать:

— Александр, Ваши советы помогают другим?

— Дело в том, что я не даю советы. Я даю рекомендации. Я открою вам тайну: как правило, люди, приходящие ко мне, все знают, им, по большому счету, нужно, чтоб кто-то просто их послушал и задал наводящие вопросы так, чтобы человек сам пришел к решению.

А вот эта фраза меня действительно поразила:

"Нашу землю можно представить, как громадное шелковое полотно, эта ткань состоит из миллионов маленьких ниточек и каждая вносит свой вклад, так и я вношу свой вклад в изменение мира, занимаясь своей работой и помогая детям найти себя".

И сейчас я убедилась в следующей истине:

"Каждый человек вносит свой вклад в развитие мира, так давайте же постараемся сделать его положительным".

"Если вы делаете что-то прекрасное и возвышенное, а этого никто не замечает — не расстраивайтесь: восход солнца — это вообще самое прекрасное зрелище на свете, но большинство людей в это время ещё спит" /Джон Леннон/

Я искренне надеюсь на то, что истории и советы этих, на первый взгляд, обычных людей заставят вас задуматься о своем месте в этом мире и о своем участии в его преобразовании.

Жизненный выбор каждого из героев, позволил добиться им тех результатов, которые они сейчас имеют. Кому-то он дался с трудом, с боем, со страхом, у кого-то вошел в жизнь незаметно и очень органично, в любом случае, они стремились и стремятся к жизни своей мечты. Не бойтесь пробовать что-то новое, идти по зову сердца и делать то, что вам нравится.

Весь мир в ваших руках, поэтому —

"Оставляйте на Земле такой след, чтобы она не исчезла бесследно" /Аврелий Марков/

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