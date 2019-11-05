Выбор — лучшая мама

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Каждый день мы сталкиваемся с выбором. И нет, это не выбор, что надеть или куда пойти с друзьями. Это выбор нашей судьбы. Мы открываем для себя что-то новое, находим новые интересы, и каждый миг — начало нового пути...

С раннего детства нас спрашивают, кем мы хотим стать, когда вырастим. Кто-то отвечал, что хочет стать врачом, учителем, моделью или просто принцессой. В школе снова задавали этот вопрос, кто-то хотел стать полицейским, журналистом, или заниматься финансами, а может много путешествовать. Когда мы оканчиваем школу, от нас ждут серьёзного решения — это выбор будущей профессии, наш взвешенный взрослый шаг. А может кто-то, уже давно сделал этот выбор. И вот собрав все силы, документы, и посоветовавшись с родителями, ты идёшь в университет.

Вот так и произошло однажды...

Окончив школу, девушка Наталья решила подать документы в университет. У неё было немало льгот для поступления, и по оценкам она тоже проходила на бюджетную основу обучения. Она хотела, что бы родители гордились ею. Но уже на приёмной комиссии, во время сдачи вступительных экзаменов, девушке сказали, что льготы отменили, а бюджетных мест всего пять и они уже заняты. На контрактную основу она не могла пойти, для её семьи на тот момент это были не подъёмные деньги. Девушка рассказала всю правду родителям. Они посоветовали ей попробовать поступить в следующем году. Чтобы не терять просто так год, Наталья решила исполнить свою мечту. Её выбор лёг на курсы по кройке и шитью. Но это обучение было лишь в столице. И девушке пришлось на время переехать к родственникам из своего родного города. Лишь на выходных она приезжала к родителям. Занятия на курсах проходили в вечернее время. Иногда ей приходилось возвращаться домой очень поздно. Вчерашняя школьница, в то время когда не было мобильных телефонов и не все улицы были освещены, шла домой мимо железной дороги и близ парка, где неизвестно кто мог быть. Ей было страшно..., но благодаря Божьей охране и поддержке она оказалась лучшей на курсе. Успешно окончив курсы, девушка стала закройщиком-модельером. Впоследствии эта профессия очень ей пригодилась.

Пришло время вновь подавать документы в высшее учебное заведение. Но перед тем как открылась приёмная комиссия, мать Натальи сломала руку. Все домашние хлопоты легли на плечи девушки. О получении высшего образования опять пришлось временно забыть.

Время шло, познакомилась Наташа с парнем. Они полюбили друг друга, а в скором времени поженились. А ещё через пару лет у них появился первый ребёнок. Став мамой, Наталья поняла, как она счастлива. Она заботилась о маленькой девочке, души в ней не чаяла. Шила ей замечательные платья. Она очень любила свою дочь. Учила её читать и писать, а так же шить и готовить. Её дочь была очень любопытна и любознательна. Ей нравилось следить за мамой и повторять всё, что она делает. Прошли года, в семье появился ещё один член семьи — у маленькой девочки родился братик. Тот год для семьи, к сожалению, оказался очень сложным. Наталья, сразу после рождения сына, попала в больницу. А после её выздоровления она лежала в больницы уже с маленьким сыном, который чуть не умер на руках у отца. Лишь молитвами и профессионализмом врачей её сын остался жив. Но на этом трудности этого года не закончились, и в конце умирают отец и мать Натальи. Ради детей она стала ещё сильнее. Они очень любили свою маму и приносили ей радость каждый день. Годами Наталья совершенствовала свои знания по моделированию и шитью одежды. Но всё же ей иногда хотелось получить диплом о высшем образовании. Через время Наталья решила попробовать продолжить своё обучение в Университете. Уже в начале весны, собрав все нужные документы, Наталья ждала наступления лета и приёмной комиссии. А через месяц она узнала, что беременна в третий раз. Для неё это было сюрпризом и чудом. Обо всём Наталья рассказала мужу. Счастливые родители поспешили оповестить об этом радостном событии своим старшим детям. И уже в декабре у них родился ещё один сын.

После рождения третьего ребёнка, Наталья приняла свой самый главный и важный выбор. Она решила стать самой лучшей мамой. Хотя ею уже давно была. Просто сейчас она это поняла. Для неё никакое высшее образование не заменит материнского счастья. Сейчас ей сорок пять и она не капельки не жалеет о своём выборе. Она лучшая мама для своих детей. Теперь у неё есть новая цель — стать лучшей бабушкой своим будущим внукам. Её старшая дочь следующим летом выходит замуж. А свадебное платье шьёт... Как вы думаете, кто?!

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