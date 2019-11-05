В стране глухих: или как живут люди с нарушением слуха

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Проснулась от сигнала будильника. Оказавшись в незнакомом городе, спросила у прохожего, как доехать до нужной мне остановки. Сев в маршрутку и глядя в окно, чуть было её не пропустила. Вечером посетила концерт любимой группы, но, к сожалению, сидела далеко и не видела артистов, но зато слышала дивную музыку...

Эта была маленькая зарисовка о способности слышать. Ведь она воспринимается нами как данность, и мы, разве что во сне, только и можем представить, каково это— ничего не слышать. По статистике каждый 6-й человек на Земле имеет нарушения слуха, это около 1,3 миллиарда человек, из них 40% — дети.

Они экспрессивно жестикулируют и смотрят новости с сурдопереводом — вот, пожалуй, и всё, что нам известно о людях, которые не слышат. Многие, наверное, смотрели кинокартину Валерия Тодоровского "Страна глухих" по мотивом повести Ренаты Литвиновой. В этом фильме показан особый мир людей, которые живут сердцем и тех, кто жаждет лишь власти и денег. И не так важно глух ты, слеп или нем, а гораздо важнее какое у тебя сердце и твоя способность любить, переживать, сострадать и совершать добрые поступки бескорыстно. Много ли мы знаем о людях, которые живут рядом с нами, быть может, в соседнем подъезде, и садящимися в одну и ту же маршрутку каждый день по дороге на работу? Как часто мы отворачиваем голову и стыдливо прячем глаза, когда видим людей непохожих на нас. Будь-то инвалид-колясочник или человек с диагнозом ДЦП, а ведь на их месте могли оказаться и мы.

Сегодня все только и говорят, что жизнь тяжёлая: цены на лекарства высокие, продукты дорожают, и молодёжь уж больно дерзит... Каждый вечер в телевизионных ток-шоу либералы и патриоты спорят до хрипоты "кто виноват и что делать?".

В соседнем государстве слышны артиллерийские залпы, взрывают памятники истории, а кто-то в панике сметает с прилавков гречку или грустит о том, что не успел купить себе смартфон последней модели.

Совсем недавно я услышала то, что меня просто ошеломило. Повсюду звучат разговоры, что в Приднестровье тотальная безработица и молодёжь уезжает в поисках лучшей жизни за рубеж. А тем временем в Дубоссарах на швейном предприятии ТПФ "Интерцентр Люкс" трудоустроили молодого человека с полной глухотой! Александру Григоренко при собеседовании работодатели отказывали всякий раз, когда узнавали о его заболевании. Его мама обивала пороги вместе с ним в поисках хоть какого-нибудь заработка, и они уже были почти на грани отчаяния.

Потеряв всякую надежду, Надежда Дмитриевна, мама Александра Григоренко, решила пойти за помощью на приём к главе государственной администрации Руслану Чабан.

Реакция последовала незамедлительно: Руслан Иванович связался с директором фабрики "Интерцентр Люкс" Еленой Трояновской, которая сразу откликнулась и пригласила молодого человека на работу. Кстати, в прошлом месяце некоторые швеи получили зарплату порядка 8 тысяч рублей. Согласитесь, сумма довольна внушительная, а говорят работы нигде нет. А вместе с тем предприятие нуждается в рабочих кадрах в количестве 100-150 человек.

"У меня сразу заболела душа, когда я узнала о нём. Всё-таки у него очень тяжёлая судьба, и мне так хотелось хоть чем-нибудь ему помочь. Мы пригласили инспектора по безопасности из Тирасполя и после его одобрения сразу же трудоустроили молодого человека. Абсолютно никаких поблажек в работе мы ему не делали, он работает как все остальные сотрудники нашей фабрики. За несколько месяцев он показал добросовестное, а главное совестливое отношение к труду и профессионально вырос, и это заметно по качеству его работы. Он никогда ни в чём не откажет и выполнит поручение без малейшего промедления. Сашенька — золотой парень, и у него доброе сердце. На нашем предприятии и раньше работали инвалиды. Я убеждена, что каждый человек обладает одинаковыми правами, и считаю, что работодатель не должен сомневаться предоставить ли рабочее место человеку с ограниченными физическими возможностями", — рассказывает директор фабрики Елена Трояновская.

Добрые слова поддержки прозвучали и от мастера бригады № 4, в которой, работает Александр Григоренко.

"Без слёз просто не могу говорить о нём, он очень хороший мальчик. У него золотые руки и золотое сердце. Всегда улыбчивый и приветливый. Понимаем друг друга с полуслова, а когда возникают какие-либо вопросы по работе, мы с ним переписываемся. Сейчас он работает за спецмашиной и прекрасно справляется. Он пример для многих людей — образец силы воли и крепости духа", — говорит Светлана Палега.

О страхах, несгибаемой силе воли и преодолении препятствий мне удалось побеседовать с Надеждой Дмитриевной Григоренко. Она воодушевлённо рассказывала о своём сыне. С лица матери не сходила улыбка, но порой она сменялась слезами.

Война 1992 года, она сломала судьбы многих людей. Во время боевых действий супруг Надежды Дмитриевны, Иван Григоренко, уходил на позиции, а в это время она носила под сердцем ребёнка.

Поначалу никто и помыслить не мог, что у Сашеньки такое заболевание. Лишь в полтора года врачи диагностировали у него проблемы со слухом. Со временем болезнь прогрессировала и теперь у Александра Григоренко полная потеря слуха. Родители обращались за помощью к медикам из Украины, Молдовы, России, но всё было безуспешно, врачи только разводили руками, потому что заболевание неизлечимо.

Совершено случайно, узнав от знакомых, что в Бендерах есть специальная коррекционная школа-интернат для слабослышащих детей, Сашу отправляют туда учиться, а по пятницам за ним всегда приезжали родители и забирали домой, так как очень по нему тосковали.

"Там была особая атмосфера любви и заботы. Благодаря педагогам их класс стал одной большой семьёй. Все ребята дружат до сих пор, и праздники стараются отмечать вместе, особенно дни рождения. Там же он познакомился с девочкой Викторией, с которой дружит до сих пор и мечтает создать семью", — отмечает мама Александра Григоренко.

"Затем Александр продолжает учёбу в Москве, в техникуме, где получает профессию лаборанта-эколога. На курсе Александр был один из лучших студентов. За участие в различных соревнованиях и олимпиадах был отмечен многочисленными грамотами и медалями, которых в его копилке больше 27", — вспоминает Надежда Дмитриевна.

На чужбине семья Григоренко так и не прижилась и после долгих мытарств решается вернуться на родину, в Дубоссары.

В семье Григоренко есть еще один сын Иван, который полная противоположность Александру, и дело даже не столько в том, что он здоров. Рассказывает Надежда Дмитриевна: "Прибраться по дому, приготовить ужин и помыть посуду, — Сашеньку даже просить об этом не нужно, он всегда рад помочь, а какой он шашлык умеет готовить.

Он хозяйственник: что сломалось, починит и подлатает, его жене очень повезёт. Он всегда весел и улыбчив, но когда не мог долго найти работу, он переживал очень, не хотел быть обузой ни для кого. Поник тогда очень и не хотел ни с кем общаться и даже сказал мне: „Мама, я никому не нужен“, — до сих пор не могу забыть эти слова. Конечно, ему совсем непросто, он уже взрослый парень и мечтает создать свою семью, а пенсия у него всего лишь 308 рублей и нет ни единой льготы! Я очень благодарна главе нашего города Руслану Ивановичу и руководству фабрики, и всему фабричному коллективу за чуткость и понимание. Теперь мой сын нашёл себя и вновь стал таким же, как и прежде, он улыбается каждый день и только и говорит — что о своей работе".

Открытия, они могут поджидать нас повсюду. Лично меня поразила до глубины души история жизненного пути молодого человека с диагнозом полная глухота. Парень, который, несмотря на многие "но", улыбчив и радуется каждому дню.

Пение птиц, шум ветра и дождя, голоса любимых людей, только представьте себе, что вы этого больше никогда не услышите... Александр Григоренко лишён всего этого, но кто знает, может он богаче нас во сто крат, потому что живёт сердцем.

Большинству из нас невдомёк, как живётся людям с таким заболеваниям, как глухота, а они совсем рядом с нами, только нужно оглянуться и протянуть руку помощи.

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