Сергей Степанов: "Опыт берет дорого, но объясняет доступно!"

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Сергей Степанов, (EPIC SEX GAY, как его окрестили в Интернете) участник известной группы "SunStroke Project", обладатель Ордена Почета Молдовы, дважды участник Евровидения и просто очень позитивный творческий человек.

Сергей откровенно рассказал о творчестве, о поражениях и победах, о страхах, о том, как учился работать в команде, и о своих выводах... Чему он научился за долгие годы работы на сцене?

Расскажи о том, как начался для тебя 2019 год, и какие планы ты строишь?

Начался отлично, я полон сил и энергии. А о планах скажу так: стараюсь никому не рассказывать новые идеи и задумки, пока они не будут реализованы. Я вообще считаю, что, если ты хочешь воплотить идею в жизнь, да и вообще, жить счастливо, нужно научиться молчать о своих планах. Могут сглазить (улыбается).

Группа "SunStroke Project" продолжает дальше писать музыку, снимать хорошие качественные видеоклипы, гастролировать, зарабатывать деньги и радовать своих поклонников новыми проектами и песнями. Это основные наши планы.

Кстати, о проектах и песнях: в мае 2018 года вы записали клип "In memory of Tim Bergling. Avicii — Level" который посвятили памяти шведского диджея. На вас так повлияла его смерть, или это был больше элемент маркетинга?

Конечно нет. Это был исключительно социальный проект, и у нас не стояла цель заработать на нем деньги. Когда слышишь, что такие известные молодые и талантливые исполнители уходят, это всегда грустно. Avicii был частью нашей жизни. Мы росли под его композиции, танцевали, вдохновлялись. Когда мы узнали о смерти ди-джея, возникла идея: отдать дань уважения артисту, плюс, что-то новое написать для наших поклонников.

Нам понадобилось три дня, чтобы записать композицию, снять к ней видео и выложить в сеть. Это не клип, а музыкальное видео в память о ди-джее. Думаю, когда идея хорошая, а цель благородная, проект создается очень быстро. У нас так и получилось.

Но, в любом случае, в творчестве без маркетинга никуда, согласись. Один человек пишет музыку, другой ее раскручивает. Или ты считаешь, что все можно делать самостоятельно: и писать песни, и продюсировать и создавать шоу?

Можно. Пример — Дан Балан. Он и певец, и менеджер, и организатор своих концертов. Кстати говоря, он — большой трудоголик. В нашем деле без этого — никак. Каждая минута твоего времени должна работать на тебя. Так, кстати, живет и всем известный король поп — музыки Филипп Киркоров. Это на сцене он позитивный, легкий, праздничный, а в реальной жизни у него расписана каждая секунда времени: съемки, интервью, постановки, встречи. Над его шоу трудится целая армия специалистов. Таких трудяг, как он еще поискать нужно.

Но, мы отклонились от темы. Если говорить обо мне, то я осознаю, что работаю в команде, и пытаюсь делать общее дело. У нас все на подхвате. Нет какого-то четкого разделения. Если есть какая-то "течь на нашем корабле", каждый пытается ее заткнуть, чтобы корабль продолжал идти вперед.

Поэтому, нужно творить — работаю в этом направлении, могу помочь в чем-то по раскрутке проекта — занимаюсь маркетингом. Нет четких ограничений.

И все же, маркетинг сам тебя нашел, после того, как прошел конкурс "Евровидение — 2010", и видео того, как ты танцуешь и играешь на саксофоне стало вирусным. А тебя назвали "EPIC SEX GAY"...

Ну, да, это как-то все удачно совпало. Кто-то сделал видео, возможно даже заработал на нем деньги, но свой кусок славы от этого пирога я откусил, и на том спасибо.

Мой мем держится до сих пор, и веселит людей. А в нашем деле, ты же знаешь, артист должен быть всегда на слуху, и тогда его творчество будет развиваться.

Расскажи о конкурсе "Евровидение". Каково было на сцене?

Это — уникальный шанс, который выпадает не каждому артисту. Только тогда, когда ты туда попадешь, ты понимаешь, что ты — песчинка в музыкальном мире. А дважды там побывать, как нам повезло, это вообще круто!

Евровидение — это огромные масштабы, это огромные вложения, это огромная ответственность и конечно же скачок вверх по карьере. Я рекомендую всем артистам бороться, чтобы попасть в финал и принять участие в этом конкурсе, потому что вокруг него создается большая шумиха, информационный повод, ты постоянно на слуху, за тебя болеет вся страна — все это дает возможность сделать огромный шаг вверх по карьерной лестнице.

Это — сложно, ты тратишь много энергии и сил, много финансов, но дело того стоит. Нам Евровидение дало возможность «выстрелить», почувствовать, что такое слава и успех, но в то же время мы должны были выплатить те деньги, которые вложили в эту поездку. Сложный был год.

После конкурса у тебя есть всего год на то, чтобы заработать, подняться на новый уровень и обязательно, обязательно создать какой-то новый, стоящий проект. Иначе тебя на всю жизнь запомнят, как участника Евровидения. Ты застрянешь в этом амплуа.

Фанаты, которые у тебя появились после Евровидения — это фанаты Евровидения. Пройдет новый конкурс, появятся новые лица, и они уже будут боготворить их. А новые лица появляются каждый год.

Что же делать?

Искать, создавать, лелеять свою аудиторию. Тех людей, которые тебя любят, тебя слушают, твоих поклонников, для них нужно делать новые концерты, новые песни, новые проекты.

И все же, твои ощущения на сцене?

Ну, представь, что на тебя смотрит пять тысяч человек в зале. А за его пределами еще миллионы зрителей по всему миру. А до выступления звонит президент и говорит, что вся страна надеется на выступление группы и болеет за нас. Как ты думаешь? (улыбается). Волновался конечно. Это очень большая ответственность. Нужно собраться и не сломаться, а наоборот, выйти и всех «порвать». Показать, на что мы способны.

У тебя множество наград и достижений. Какими из них ты гордишься больше всего?

Всеми. Но больше всего было приятно получить Орден почета. Очень красиво его вручали, звучали красивые слова, нам было безумно приятно, что нас слушают, нас ценят.

В 2010 году, сразу после конкурса "Евровидение", нам позвонил взять интервью легенда журналистики, культовый радиоведущий, голос "Би-Би-Си", Сева Новгородцев. Ты должна знать этого журналиста. Он брал интервью у Rolling Stones, Бориса Гребенщикова, Леонида Парфенова, группы "Мумий Тролль", Алексея Романова, Майи Плисецкой и многих других звезд с мировым именем. Это было радио — интервью, прямой эфир, мы находились в Осло, он в Штатах, и потом я узнал, что из всех участников Евровидения он позвонил только нам и еще одному исполнителю. Тоже приятно.

Кроме того, мы получили премию от "ESC Radio Awards 2017" в номинации "Лучшая группа". Нас оценили мега — профессиональные музыканты. Эту награду нам также не забыть никогда.

А история с Angry Birds? Как на тебя повлияла?

Ты о чем?

В апреле 2015 года вышла 26 серия 2 сезона мультфильма Angry Birds Toons, которая называлась Epic Sax-off. Одним из героев стал персонаж в образе Сергея Степанова с Евровидения 2010 года.

Да ты что, я первый раз об этом слышу! Очень прикольно!

На финал хочу задать философский вопрос. Ты давно на сцене. Какие самые важные уроки ты для себя вынес за время работы в группе и вообще, в творчестве?

Я получил опыт. Он берет с тебя дорого, но объясняет крайне доступно.

Я понял, что нужно уметь работать в команде. Тогда ты продвинешься далеко. Если ты задумал проект, нужно уметь слушать критику. Прислушиваться к мнению других, менять его, адаптируя под других участников команды. Это сложно. Ведь твой проект — это твое любимое дитя, но каждый раз, когда я шел на обсуждения, выслушивал другое мнение и работал в команде, я понимал, что так и нужно было сделать.

И конечно же, понял, что все в этом мире возможно. Стоит мечтать, стоит работать, стоит учиться. Не расстраиваться, когда не выходит. Поскольку закон жизни гласит так: "Получается все, как ты хочешь только на 128 раз!". До этого нужно упасть, удариться головой, опозориться, и не бояться сделать ошибку. Об этом мало кто говорит. В СМИ не принято освещать падения и провалы, не принято рассказать о том, сколько пришлось вынести человеку, прежде чем он дошел к победе. В СМИ любят только успехи и улыбки. А зря. Тогда можно точно прочувствовать человека. Рассказывая всю его историю целиком, все провалы и проблемы со здоровьем, которые он получил, неврозы которые приобрел, пока шел к цели, только тогда можно понять, какой ценой ему досталась эта победа, и почему он так счастлив, ее получив.

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