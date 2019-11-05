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Выбор человека, определяет его траекторию в жизни. У нас есть возможности поменять что-то, но часто ли мы их используем? Моя героиня показала на собственном примере, что значит "выбор" в широком смысле слова. Она не стала заложником обстоятельств, а выбрала жизнь.

Елена Акбаш, создатель группы "Рука помощи" в социальной сети Facebook. Целью этой группы стало объединение сил и возможностей людей, которые не желают игнорировать проблемы общества, а помогать людям. Моя героиня проживает в городе Комрат, у нее есть двое детей, любящий муж, деятельность, в которой она может быть полезной. Ее физическое состояние улучшается, но так было не всегда. О своей жизни и деятельности она рассказала мне.

Расскажите о вашей болезни и трудностях связанных с ней?

Я жила одна, без мужа с двумя детьми, потом заболела, у меня ревматоидный артрит, разрушены тазобедренные суставы. Я слегла на два года, к сожалению родителей у меня нет, помощи тоже не было, средства на операцию и бытовые нужды естественно отсутствовали. Это было очень трудное время, тяжело вспоминать. Я обращалась во всевозможные инстанции, но откликов не было. Мне было больно, поскольку я осознавала, что молода, но обеспечить свою семью не могла. Я собрала нужную сумму на операцию с помощью интернета, очень многие люди не остались равнодушными к моей проблеме и помогли мне материально, вскоре я познакомилась со своим вторым супругом (смеется), он всегда заботился и помогал мне.

В какой момент вашей жизни, вы приняли решение не быть заложником ситуации?

Я понимала, что мне необходимо что-то делать. Главным вопросом для меня было, "чем мне занятья?". Я не могла ходить, но голова и руки были в порядке. Я пыталась вязать и продавать салфетки, коврики, но как то не вышло, вскоре просматривала, платную рекламу в интернете и это дело закончилось безуспешно. Мне захотелось помочь другим, поскольку за несколько лет лечения в больнице я видела таких же, как я.

Почему вы решили создать свое сообщество, а не быть под опекой кого-то?

Честно признаться, со стороны государства большой помощи не было. За первую инвалидность я получаю 300 лей, это смешная сумма. Я состояла во многих сообществах из Кишинева, когда я просила о помощи люди, почему то думали, что я нуждаюсь меньше чем кто либо. Несмотря на то что, по квоте операция проводиться бесплатно, мне нужны были лекарства, средства на реабилитацию и проезды. К сожалению, таких как я, очень много.

До создания сообщества "Рука Помощи", какого было ваше психологическое состояние?

Я не испытывала депрессию или апатию, я хотела быть занятой и помочь другим, к тому же в Кишиневе было множество сообществ куда обращались нуждающиеся, а в Гагаузии их не было. На тот момент я уже знала несколько многодетных семей, матерей одиночек, малоимущих и понимала, что им необходима поддержка.

Когда возникали трудности, в вашей общественной деятельности, какими были ваши мысли?

Ни о чем плохом, у меня есть муж, прежде чем что-то делать я всегда советуюсь с ним. Он мне всегда помогает и дает правильную цель. Я общалась с представителем прессы и нашем примаром, по поводу создания отдельного помещения в городе, для того чтобы люди нуждающейся в обуви и одежде, могли взять необходимое. Для сооружения такого помещения нужны люди и ресурсы, но я решила создать группу. Окончательно меня подтолкнула к действию девушка Людмила, проживающая в Москве, она с друзьями собрала несколько коробок с необходимыми вещами и передала их мне. Водители, которые привозили, все необходимое из Москвы делали, это безвозмездно, за что я им очень благодарна. Спустя время, мне написала Екатерина проживавшая в селе Дизгинжа, но уже десять лет, как иммигрировавшая в Ирландию, она обрадовалась что имеет возможность помочь детям из Гагаузии. Вместе с единомышленниками она собрала пять коробок с подарками и отправила их нам. Трудностей в развитии сообщества у меня не возникало, мне попадались очень отзывчивые, добрые люди и ситуации складывались наилучшем образом.

Как изменилась ваша жизнь после создания группы?

Я познакомилась с множеством прекрасных людей, на душе стало легче. Понимаю, что делаю что-то важное и нужное для людей. Появился смысл и желания что-то делать.

А как изменились лично вы?

Я болею больше десяти лет и все это время я была замкнутым человеком. Теперь я чувствую все иначе. Все свои не прожитые эмоции я отдаю этим детям и людям, мне приятно осознавать, что они улыбаются и радуются. Теперь я полезна обществу, не смотря на мою болезнь. Некоторые знакомые говорят «ты же ничего не получаешь от своей деятельности», а мне достаточно и тех эмоции, которые я получаю от детей и людей. Мне и в голову не приходило, что я могу помогать, просто сидя в интернете. У меня есть вера и надежда в лучшее, мне радостно и тепло на душе. Совсем недавно, ко мне за помощью обратилась молодая мама из Комрата, она растит трех детей, с ней пришел ее сын, я ему подарила мяч и он подпрыгнул от радости, я не передам словами насколько мне приятно видеть счастливые лица!

Какая семья или история запомнились вам больше всего?

Нас с дочерью впечатлила семья из села Кирсово, в которой дети страдают синдромом Дауна. В семье их пятеро. Когда мы приехали к ним и дарили подарки, дети улыбались и радовались. Эта история одна из самых эмоциональных. На данный момент у нас есть семья из села Дизгинжа, я надеюсь и думаю, что в дальнейшем мы будем активно помогать им. Там проживает мать одиночка, с двумя детьми, сейчас она осталась без крыши над головой, мы помогли им продуктами, средствами гигиены одеждой, школьными принадлежностями. Когда мы были там, я плакала, жалко было видеть таких замечательных детей, в такой не простой ситуации

Вы считаете, что мир не справедлив?

Нет, я так не думаю. Я думаю, что каждый человек сам выбирает свою судьбу. Никто не застрахован от болезни и страданий. Я пережила смерть мамы, до того, как мне поставили диагноз, думала, что сама умру, мне врачи об этом, так и говорили в лицо. Я беспокоилась за детей, которые имели риск, остаться без меня, но это все уже позади и я не считаю, что жизнь не справедлива по отношению ко мне.

Вы считаете себя счастливым человеком и почему?

Конечно! У меня все замечательно, есть двое прекрасных детей, заботливый муж, они меня поддерживают и всегда находятся рядом. Сейчас я могу передвигаться с помощью костылей и конечно же помогать другим.

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