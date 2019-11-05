Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"Жизнь это череда выборов. В детстве каждый из нас мечтал стать космонавтом, путешественником или пожарным. Повзрослев, мы забываем о детской мечте и выбираем профессию, которая нам более-менее нравиться. Погружаясь в рутину повседневности, мы взрослеем и теряем в себе детей. Однако это не значит, что мы должны забывать свои детские мечты. Наоборот, эти мечты должны нас мотивировать. Быть может, паренёк на фотографии поймает рыбку и эта маленькая победа повлияет на его желание стать профессиональным рыбаком в будущем".

© Photo : Виктор Ляхевич Кем я стану, когда вырасту?

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).