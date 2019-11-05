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Конкурс "Перспектива — 2019": интернет-голосование
Кем я стану, когда вырасту?

Кем я стану, когда вырасту?

© Photo : Виктор Ляхевич
Конкурс "Перспектива — 2019": интернет-голосование
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Sputnik Молдова

Конкурсная работа в номинации "Лучшее фото". Автор — Виктор Ляхевич

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"Жизнь это череда выборов. В детстве каждый из нас мечтал стать космонавтом, путешественником или пожарным. Повзрослев, мы забываем о детской мечте и выбираем профессию, которая нам более-менее нравиться. Погружаясь в рутину повседневности, мы взрослеем и теряем в себе детей. Однако это не значит, что мы должны забывать свои детские мечты. Наоборот, эти мечты должны нас мотивировать. Быть может, паренёк на фотографии поймает рыбку и эта маленькая победа повлияет на его желание стать профессиональным рыбаком в будущем".

Кем я стану, когда вырасту?
© Photo : Виктор Ляхевич
Кем я стану, когда вырасту?
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).


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