Каким видит мир художник в инвалидном кресле?

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Описание работы (представлено автором):

"Наша жизнь проходит в бешеном ритме, мы постоянно боимся куда-то опоздать, спешим, бежим, не поднимая головы, при этом чувствуем себя несчастливыми. "Люди забираются в скорые поезда, но они уже сами не понимают, чего ищут, — сказал Маленький принц. — Поэтому они не знают покоя и бросаются то в одну сторону, то в другую... И все напрасно...". А счастье ведь в малом, остановитесь и посмотрите на небо, на солнце, на проходящих мимо вас людей. Эту красоту и видит герой моего сюжета, художник Михаил Кадын. Наслаждаться жизнью и развиваться ему не мешает ни инвалидное кресло, ни маленький город. В свое время он тоже сделал жизненный выбор: быть счастливым или скорбеть...".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).