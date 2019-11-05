"В тебя камнем, а ты в него хлебом"

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Она чуть слышно постучала и, приоткрыв дверь робко спросила: — "Всё-таки я? Быть может не надо?". Она долго не решалась присесть, и растерянно глядела по сторонам.

О ком это я? Отвечаю на ваш вопрос, дорогие читатели.

Так вот гостем нашей редакции, а, точнее гостьей, стала хорошо известная многим дубоссарцам Анна Рудольфовна Ткаченко.

Осень в Дубоссарах богата на события — 1 сентября, День Республики, День Танкиста...

И это лишь вершина айсберга или так скажем: начало списка, который я могу продолжить, поэтому нашу встречу с моей собеседницей приходилось из-за моего плотного графика несколько раз откладывать.

Итак, наш диалог начался...

"Счастливое. У меня очень счастливое было детство. Я купалась в заботе и любви", — улыбаясь, рассказывает Анна Ткаченко.

Родилась она в 1951 году в чешском селе Богемка Николаевской области Украины. Отец Рудольф Карлович работал на молочной ферме учётчиком, а мама, Любовь Иосифовна, поваром в детском саду. Семья Златник была дружная и всех своих детей — сынишку Карла и доченек Анну и Ярославу воспитывали в послушании и любви.

"Богемка — это необыкновенно живописное село. Куда ни глянь, душа радуется. В одной стороне раскинулся дремучий лес, а в другой — цветущий луг. А пройдёшь немного и можно в знойную пору остудиться в ласковой речке Кодыма или порыбачить.

А какие у нас весёлые были игры: "Латки", "Гуси-лебеди", "Салочки", прыгали через скакалку... Детворы собиралась немерено — утром выходили из дому и лишь под вечером возвращались, но, если нужно было подсобить по хозяйству, все немедленно возвращались тут же домой. Таков был порядок, каждый знал свои домашние обязанности. А их у нас было немало: и кур покормить надо, и поросяток, и за бурёнкой Зойкой нужен глаз да глаз. Грядки прополоть и собрать несколько ведёр черешни для сладкого компота. Мама с отцом день-деньской на работе были, а мы и рады были помочь. И даже гордились этим", — вспоминает Анна Рудольфовна.

"Карла, дай-ка мне побольше сахара с маслицем на хлебушек"

Несмотря на то, что детство Анны Ткаченко пришлось далеко не на сытые советские годы, она настолько легко и непосредственно рассказывала о себе и о трудностях, которые преодолевала смело и гордо, и при этом обворожительно улыбалась.

"У нас в семье были всегда очень крепкие, любящие отношения. Мы часто обнимались и ухаживали друг за дружкой. Одно из самых любимых лакомств моих был хлеб с сахаром и обильно политый маслом. После задорной игры на улице и, проголодавшись, я просила старшего брата: "Карла, дай-ка мне побольше сахара с маслицем на хлебушек". А Карла отвечал: "Зачем тебе так много сахара Аннушка, погляди какое сегодня яркое солнце, он весь растает", — рассказывает Анна Рудольфовна.

В лес по ягоды

Сегодня на улице увидеть ватагу ребятишек можно, пожалуй, лишь на детской площадке, а раньше... Раньше в каждом дворе щебетали как воробьи мальчишки и девчонки и сварливым бабушкам спать не давали.

Нынешнее поколение предпочитает сидеть дома за компьютером и общаться сквозь бездушную машину. Так им удобно: экономия времени, и не тратят живые эмоции.

А вот в детстве у моей героини Анны Ткаченко всё было совсем иначе...

"Ходили с подружками в лес за ягодами. Прямо как в сказке было. Брали корзинку с молоком и сдобой. И после того, как соберём лукошко земляники, садились под тень деревьев на покрывальце и выкладывали, что из дому принесли. Делились между собой и рассказывали истории про сказочного Лешего. Возле меня всегда стайками кружила малышня, я им сказки читала и хороводы с ними водила, даже когда стала девушкой. А папа даже шутил, "Аннушка, когда ты повзрослеешь?", — отмечает в своих воспоминаниях моя собеседница.

Сусликов было жалко...

Рассказала мне моя собеседница и о любимых играх мальчишек её детства. Они, стараясь, произвести впечатление на девчонок, ловили сусликов.

"Наши мальчишки-храбрецы отчаянно гонялись в поле за сусликами, а поймать их было ой как непросто. Если вовремя не обхватишь их за тонкую шейку, они очень больно кусались. Готовили на костре их, а шкурки отдавали деду Василю, который взамен отдавал им глиняные "свистушки" — ярко красных петушков. Как же мальчишки радовались этим игрушкам! Но сусликов всё-таки нам было так жалко. Мы с девчонками рыдали и ругали за это мальчишек.

А ещё они чудаки ловили жуков, лягушек, воробьёв и поджаривали их на костре, а потом их ели", — смеясь, говорит Анна Рудольфовна.

Пели и плясали всем селом

Семья Златник за сердечность, весёлый нрав и трудолюбие была уважаема жителями села Богемки. По воспоминаниям Анны Ткаченко ни одна свадьба не обходилась без песен её матери, Любовь Иосифовны, и шуток-прибауток отца, Рудольфа Карловича, и маленькой Аннушки. А гуляли сельчане всем селом, никто дома не сидел.

"Для нас всех это было свято. Помощь и взаимовыручка — не пустые слова. Дом строили сообща. Весной начинали мужчины и юноши, а женщины с девушками готовили пищу для них, а уже к зиме добротный дом был пригоден для жилья. Вот так мы и жили", — сообщает Анна Рудольфовна.

Во время нашей беседы, рассказывая о своих родителях, у моей собеседницы загорались блеском и теплотой глаза.

Колыбель для куколки

"Папочка очень баловал нас, дочерей, подарками и относился к нам как к принцессам. Последнее мог отдать лишь бы гостинец подарить. Однажды он принёс куколку с крохотной шляпкой на головке — это было для нас чудо! Все соседские ребята собрались поглядеть на неё. А потом смастерил из дерева для неё колыбельку.

А мамочка моя очень нежно к нам всем относилась и часто по душам с нами беседовала: "Дом в чистоте держи, мужа своего — сытым и опрятным, с детей глаз не своди, а главное семью свою береги! Эти напутствия я всю жизнь хранила в своей душе и передала своим дочерям", — подчёркивает Анна Ткаченко.

"Кнедлики, штрудли и свичкова"

В Дубоссарах Анна Рудольфовна Ткаченко проживает не один десяток лет. И за это время ей полюбился солнечный и уютный городок, где каждый друг друга знает и при случае придёт на помощь. Пришлись по душе ей и кухня молдавская, и задорные украинские танцы, и берущие за душу русские мелодии.

А на родине моей собеседницы, в родной Богемке, по её словам, ни одно торжество не обходилось без картофельных "кнедликов", которые так приятно пить с домашним молоком. Или отведать с дорогими гостями мясной "штрудель" и "свичкову", от которых просто пальчики оближешь. И сейчас по особым торжествам Анна Рудольфовна по просьбе гостей готовит национальные чешские блюда.

Песня спасла гусыню

Рудольф Карлович, отец героини моего очерка, прошёл всю войну телеграфистом, и о своём героизме неохотно рассказывал. Больше говорил о подвигах других, хотя сам был поощрён орденами.

А вот бабушка Анна, в честь которой и назвали Анну Рудольфовну, рассказывала, своей внучке об одном воспоминании во время оккупации села Богемки. Стоит отметить, что бесчинства в селе творили в основном не фашисты, а их соратники — румыны.

В один день к их дому подошёл румынский солдат и стал ловить гусей для ужина.

Бабушка моей героини переживала очень, что нечем будет кормить семью.

И тут она подбежала к нему и стала петь песню и плясать перед ним. Вор обомлел и оставил гусыню, а, вернувшись спустя время, попросил ещё спеть и подарил шоколад.

В школу в любую погоду

Начальную школу Анна Ткаченко окончила в Богемке. А затем продолжила учёбу в селе Доброжановке, куда она ходила пешком в любую погоду, проходя при этом больше 10 километров, чего не скажешь про нынешних школьников, которые до того изнежились, что заказывают такси в школу, но тут скорей не их вина, а тех, кто постарше...

А потом учёба в финансовом техникуме коммерции в городе Николаеве.

"По родителям очень скучала и плакала по родной Богемке. А дядя мой, видя мои слёзы, как-то пошутил и сказал мне: "Аннушка, коли тебе так тяжко, приезжай скорей домой и иди работать дояркой". Весело прошли мои студенческие годы, шутили и плясали на всех студенческих концертах. Очень скучаю по тому времени", — вспоминает Анна Рудольфовна.

Одна большая семья

В 1969 году по приглашению своего дяди Анна Ткаченко приезжает в солнечные Дубоссары и устраивается на работу бухгалтером во Дворец детско-юношеского творчества. Работая с цифрами, моя героиня попутно занималась творчеством с близкими по духу людьми: Ниной Буянской, Галей Чупак, Верой Згурской, Людмилой Шудой, Николаем Луполовым и ....с многими другими.

Это был он

"Однажды с подружками вышли на прогулку, и тут проехал мимо нас мотоциклист. Спустя время, он вернулся и подошёл к нам, и тут голос внутренний мне сказал: "Это он". Любовь взаимная с первого взгляда, как в кино. И спустя три месяца знакомства, я вышла замуж за Владимира Петровича Ткаченко, и вот уже рядышком с ним живём душа в душу 46 лет! Две красавицы-дочери — Елена и Ольга, которые подарили трёх богатырей: Егора, Кирилла и Джеймса. Семья — это дар божий", — отмечает Анна Рудольфовна.

Они дали мне шанс

После выхода из декрета Анна Рудольфовна поняла, что возвращаться на прежнее место работы не хочет совсем, и решила пойти в ГУНО, чтобы получить возможность работать воспитателем. Там с ней душевно поговорили специалисты-методисты — Майя Перлин и Любовь Шовкоус.

"Они дали мне шанс начать новую жизнь, о которой я всегда мечтала. Они поверили в меня и направили работать в детский сад "Алёнушка" воспитателем, где я проработала больше 40 лет! Эта была настоящая большая дружная семья, кругом царила атмосфера дружбы и наставничества. Наша заведующая Ольга Шикер, добрейшей души человек, мне всегда говорила, что для детей мы должны стать не педагогами, а мамами. А девочки- воспитатели всегда делись cо мной советами и новшествами в воспитании деток. Это Лидия Миклина, Дора Чалова, Тамара Голуб, Елена Ракунова, Надежда Христинченко.

В конце 80-х годов в Дубоссары приехали делегации со всего Советского Союза на конференцию, посвящённую воспитанию подрастающего поколения.

А потом, спустя годы, уже наш опыт перенимали молодые воспитатели — Лидия Басюл, Татьяна Гульницкая и Лариса Попадюк, которая сейчас является уже руководителем детского сада "Алёнушка", — рассказывает Анна Ткаченко.

"Русские узоры и гармония"

Душа Анны Рудольфовны Ткаченко была в непрерывном творческом поиске: ведь, кроме того, что она принимала участие во всех праздниках в саду и примерила на себе все образы (от Снегурочки до Деда Мороза) — всё же судьба приготовила ей сюрприз.

Однажды, она была приглашена выступать в творческом коллективе "Русские Узоры", а потом в "Гармонии", где исполнялись театрально-песенные композиции на русском, молдавском, украинском, еврейском и чешском языках. Все выступления всегда сопровождались овациями и просьбами спеть на "Бис".

У дерева нельзя рубить корни

В войне на Днестре супруги Ткаченко принимали активное участие: Владимир Петрович с оружием в руках на боевых позициях, а Анна Рудольфовна в палаточном городке, где готовила пищу. По воспоминаниям моей собеседницы узнать истинную правду о событиях из первых уст от активисток палаточного городка приезжали и Игорь Смирнов, и Николай Травкин, Владимир Жириновский и французские журналисты.

"Мы не боялись говорить правду, потому что знали, что наше дело правое и что победа будет за нами. Я была, как и все дубоссарцы, в глубочайшем шоке от всего происходящего, потому что мы были как одна большая дружная семья: молдаване, русские, украинцы, евреи, армяне, и вдруг кому-то понадобилось всех нас рассорить. Мы ведь все, как одно могучее дерево, а если наши корни срубить, тогда крона засохнет и плодов не будет, и дерево погибнет. Это ведь преступление. Очень-очень больно вспоминать, как мы хоронили наших мальчиков и девочек", — говорит с дрожью в голосе Анна Ткаченко.

В тебя камнем, а ты в него хлебом

В заключение нашей беседы моя собеседница улыбнулась и сказала, что бабушка Анна ей всегда говорила: "Аннушка запомни на всю жизнь, в тебя камнем, а ты в него хлебом", — и по-другому нельзя. Только так можно победить зло — лишь добром и лаской.

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