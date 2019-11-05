Выбор в пользу здорового образа жизни

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Описание работы (представлено автором):
"В моей работе, я рассказываю о своём друге Михале, который долгое время злоупотреблял табачными изделиями, но в один момент он одумался и сделал правильный выбор-здоровый образ жизни".
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