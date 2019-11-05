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Конкурс "Перспектива"
Выбор в пользу здорового образа жизни

Выбор в пользу здорового образа жизни

Егор Бакум
Конкурс "Перспектива — 2019": интернет-голосование
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16 0 0
Sputnik Молдова

Конкурсная работа в номинации "Лучшее фото". Автор — Егор Бакум

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"В моей работе, я рассказываю о своём друге Михале, который долгое время злоупотреблял табачными изделиями, но в один момент он одумался и сделал правильный выбор-здоровый образ жизни".

Выбор в пользу здорового образа жизни
Егор Бакум
Выбор в пользу здорового образа жизни
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).


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