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27 января во всем мире чтят память жертв Холокоста

Холокост — одна из самых страшных трагедий Великой Отечественной войны, в которой, по разным данным, были истреблены миллионы человек, большей частью из которых стали евреи. С 1941 по 1945 годы во многих городах Европы, Украины, Молдавии, занятых немецкими войсками, располагались гетто, лагеря смерти, производились массовые расстрелы.

Для полного истребления евреев как нации в гитлеровской Германии были созданы специальные нацистские формирования. Они действовали на территории оккупированных стран.

Физическое уничтожение евреев нацисты начали за год до вторжения в Советский Союз. С 1940 по 1945 годы в городе Освенцим, который располагался в 60 км от польского Кракова, находился самый большой комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти. По разным данным, в нём было умерщвлено от 1,4 миллиона до 4 миллионов человек.

Спасение пришло с советскими войсками. Лагерь был освобождён 27 января 1945 года. День освобождения лагеря установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

Массовое уничтожение людей происходило и на территории современного Приднестровья, а именно в городе Дубоссары. Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (ИСПИРР) Игорь Шорников написал об этом книгу "Зондеркоманда в Дубоссарах", вышедшую в 2016 году.

Зондеркоманда — это военизированные эскадроны смерти нацистской Германии, осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях. Основной целью являлись евреи, цыгане и другие так называемые "расово неполноценные", а также политическая интеллигенция, коммунисты, члены движения сопротивления и "асоциальные элементы".

Зондеркоманда с 12 по 28 сентября 1941 года орудовала в Дубоссарах и, по различным оценкам, уничтожила от 6000 до 8000 человек. Организовав "конвейер смерти", немецкое подразделение двинулось дальше на восток, но убийства на этом не закончились. Их дело продолжили румынские оккупационные власти.

В последующие два года оккупанты уничтожили ещё от 10 000 до 12 000 человек. Евреев сгоняли из Рыбницы, Григориополя, Тирасполя, Котовска, Балты, Кишинева, Бельц и даже из Одессы. Дубоссары были превращены в крупнейший региональный центр массовых казней.

По воспоминаниям очевидцев, никто из первых жителей дубоссарского гетто не думал, что их будут убивать. Понимали, что жизнь в оккупации будет сложной. Но тем не менее мыслей о смерти ни у кого не возникало. Люди жили в ожидании чего-то страшного. А в ночь перед первой казнью мужчин вывели из бараков и заставили рыть глубокие ямы.

"На вопрос людей "зачем?" солдаты ответили, что ямы нужны для хранения картофеля. Но никто в это не поверил. Сначала начали расстреливать мужчин, а потом принялись за женщин и детей", — рассказал автор книги Игорь Шорников.

Очевидцы утверждали, что сами убийства осуществляли не немцы, а румыны, которые делали это в атмосфере праздника. Неподалёку от места расстрела располагался стол с различной едой и алкогольными напитками.

Сбежать из дубоссарского гетто было практически невозможно. Весь периметр лагеря, состоящий из нескольких улиц, был окружён колючей проволокой и находился под вооруженной охраной. Но 14-летнему Николаю Хворостяну всё же удалось сбежать и остаться живым.

"Днём его вместе с другими повели на расстрел, но по счастливой случайности пуля не попала в него, а лишь слегка задела. Очнулся он уже глубокой ночью. Сильно болела спина. Под трупами, в вязкой крови, нечем было дышать. Неподалёку от Николая мертвыми лежали его сестры. Посмотрев на родных в последний раз, он поспешил выбраться из ямы. В эту ночь остаться в живых посчастливилось ещё шестерым. Они разбежались кто куда и больше никогда друг друга не видели", — вспоминает Шорников.

Дальше парнишка прятался у соседей, которые переправили его в осажденную Одессу, потом эвакуировали на Восток. В 1944 году Хворостян ушел на фронт, где воевал в составе Дунайской военной флотилии. Стал кавалером правительственных наград.

Николай Хворостян жив и по сей день. Ему под 90 лет. Сейчас живет за границей. Практически каждый год несколько дней сентября старается проводить в Дубоссарах, где посещает Мемориал жертвам фашизма и принимает участие в памятных мероприятиях.

Не так давно инициативная группа во главе с ветераном Великой Отечественной войны Асей Москалевой определили фамилии более 3 тысяч расстрелянных. Их имена были высечены на Мемориале памяти, месте, где располагалось дубоссарское гетто. На этом месте находится захоронение 1500 невинно убиенных людей.

"Преступления фашизма забывать нельзя, потому что с попыток реабилитации старого фашизма и пересмотров итогов войны начинается неофашизм", — говорит Шорников.

Каждый год с 12 по 28 сентября в Дубоссары съезжаются люди, чтобы почтить память погибших от рук фашистов. И задаются одним и тем же вопросом: "За что?".

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