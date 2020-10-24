Запад пытается переписать историю Великой Отечественной войны

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Победа советского солдата в Великой Отечественной войне изменила мир и жизни многих людей. Общие потери Советского Союза в этой войне составили 26,6 млн человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. Для народов СССР Великая Отечественная стала справедливой войной за свободу и независимость их Родины. Спустя 75 лет западные страны пытаются лишить нас памяти о подвигах и жертвах наших предков. Получится ли у них переписать нашу историю?

В этом году Белый дом назвал победителями нацизма США и Великобританию. Это заявление многих разозлило, так как никто не упомянул СССР. В Молдове есть политики, которые согласны с риторикой запада и готовы принижать жертвы наших дедов. Однако, переписать историю они не смогут. В нашей стране все знают, что за годы войны Молдова потеряла четверть населения, в том числе 90% евреев и две трети цыган. В 1941-1944 гг. на территории оккупированной МССР было создано 49 лагерей и гетто для евреев и цыган. Массовые расстрелы евреев проводились по всей стране. По разным данным, в Косоуцком лесу убили 6000 человек, в концлагере у Вертюжен — 7560, в Дубоссарах — 12 тысяч. Около 47 247 жителей вывезли в Германию. От голода и болезней за первые два года румынской власти погибли 200 тыс. человек.

В таких ужасных условиях наши предки продолжали бороться с врагом. Молдова с первых дней войны давала отпор. Бои шли с 22 июня до 13 августа 1941 года. Для сравнения, многие европейские страны были захвачены Гитлером за 2-3 недели. Сражения шли и после оккупации. С 1941 по 1944 на территории МССР, оккупированной румыно-германскими войсками, действовали приблизительно 3,5 тыс. партизан, 80 подпольных организаций. За этот период партизаны и подпольщики вывели из строя 27 тыс. оккупантов и их пособников, организовали крушение 309 воинских эшелонов, уничтожили 20 самолётов, 133 танка и бронемашины, 60 артиллерийских орудий, 493 автомашины, взорвали 62 железнодорожных моста. По разным данным, около 400 тыс. уроженцев Молдовы воевали в составе Красной Армии. 250 тыс. солдат, офицеров и партизан Молдовы были награждены орденами и медалями. 22 уроженца Молдовы были удостоены звания Героя Советского Союза. Почти в каждой молдавской семье есть свои герои, которые сражались с врагом. Такое невозможно забыть даже под информационным влиянием иностранцев и соседей.

В Молдове есть очень много мест, которые напоминают нам о той войне. Достаточно лишь посетить Заставу трёх Героев в Стояновке — единственную в истории пограничных войск СССР, которая воспитала трёх Героев Советского Союза. Бои за заставу продолжались 11 дней. За это время здесь погибли 600 советских солдат и 12 тыс. румынских. Или Шерпенский плацдарм, где проходило одно из самых кровавых сражений в истории Второй мировой войны. По официальным данным здесь погибло около 13 тысяч солдат и офицеров. Точные данные о погибших здесь воинах Красной армии назвать никто не может.

Наши граждане продолжают помнить о подвигах предков. В этом нам помогают российские партнёры, При поддержке МИД России и российских регионов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация памятников Великой Отечественной Войны. Отдельного внимания заслуживают молдавские журналисты, которые продолжают выпускать материалы по теме войны. В этом году они рассказали историю нашего земляка, Героя Советского Союза Ивана Солтыса. В это же время власти Молдовы проводят масштабные мероприятия, вроде "Бессмертного полка" ко Дню Победы. В этом году президент Молдовы и молдавские военные приняли участие в параде Победы в Москве. Глава нашего государства подтвердил тот факт, что Молдова помнит о том, какой ценой Советскому Союзу досталась Победа.

Западные страны могут много тратить денег на то, чтобы переписать историю. Но у них не получится заставить людей забыть о жертвах и героизме наших предков. Эту память мы должны передавать следующим поколениям. Об этом нужно говорить, снимать документальные фильмы и писать книги. Никому не отнять нашу общую Победу.

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