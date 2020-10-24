А нужно ли повторять?

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Как мы усвоили уроки Великой Отечественной Войны.

На постсоветском пространстве сложилась традиция праздновать День Победы в Великой Отечественной войне. Война не обошла стороной ни одну семью, поэтому 9 мая остается значимым, важным днем для каждого из нас. И, несмотря на это, праздник стал больше напоминанием о том, какой ценой нам досталось мирное небо над головой.

С течением времени люди стали забывать о первоначальном значении этого праздника. Все чаще, прогуливаясь по городу, можно заметить кричащие лозунги: "Можем повторить", "На Берлин!". Как стремление быть причастными к празднику Победы стало демонстрацией неуважения в наше время? Такими призывами обесцениваются жертвы людей, которые боролись за то, чтобы их дети не знали ужасов войны. Наши современники не осознают масштабов этой трагедии, не понимают, что мы должны, наоборот, стремиться к мирному сосуществованию, без насилия. Георгиевская лента, которую носили у сердца как дань уважения подвигу людей, стала модным аксессуаром и средством привлечения внимания к товару. Подобное отношение к символу памяти не раз уже критиковалось, но, несмотря на это, изменений в общественном сознании пока не видно.

Также на восприятие событий военных лет влияют современные кинокартины, которые излишне романтизируют происходящее, отходят от реалий того периода в угоду шаблонным сюжетным линиям. Акцент в кино смещается с рассказа о трагедии целых народов на экшн, на любовные интересы героев и прочее. Из-за подобного проецирования поколения теряют представление о войне, об ужасах, с которыми сталкивались люди на протяжении четырех лет. Правда осталась лишь на страницах учебников, в старых советских хрониках и фильмах. Благодаря этому мы имеем лишь малейшее представление о том, что происходило на фронте, о том, как люди выживали и что возлагали на алтарь Победы.

Хотелось бы отметить, что значимость события не определяется масштабами его празднования. Нерационально использовать такое огромное количество средств, чтобы показать свою нарастающую военную мощь. Сотни ветеранов нуждаются в помощи, живут на грани нищеты и нередко в полном одиночестве. Единственное, что для них делают — вспоминают раз в год. У нас нет осознания того, что ветераны нуждаются в регулярном внимании и заботе. В наших силах повлиять на ситуацию, и мы должны начать менять положение, пока не стало поздно.

Главная идея праздника — выразить благодарность подвигу наших предков. День Победы должен быть напоминанием о том, что мы должны сохранять мир и не допускать кровопролития, а не восторгом от вида оружия и маленьких детей в пошитой на заказ военной форме. 9 мая — это торжество справедливости и благих намерений, это праздник, который находит отклик в сердцах людей. Громкие слова, кричащие лозунги, военная форма — все это не является показателем настоящего патриота. Патриотизм — это преданность и жертвенность, а не идея, навязанная обществом.

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