Молодежь помнит!

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В этом году Молдова отмечает 75 -летие Великой Победы. Несмотря на то, что "некие" силы пытаются очернить этот праздник, жители нашей страны по-прежнему помнят подвиг героев и с особым трепетом отмечают День Победы.

У каждой семьи есть свои традиции празднования: кто — то посещает мемориал и возлагает цветы к Вечному Огню, кто — то собирается всей семьёй за большим праздничным столом. А вот компания молодых людей из Кишинёва в предверии праздника отправилась лично поздравить ветеранов Великой Отечественной Войны.

"В этом году мы решили попробовать провести подобную акцию от своего лица, не привлекая какие-либо партии или общественные организации. Посмотреть, справимся ли мы, если будем действовать исключительно своими силами. Я предложил своим друзьям собрать небольшую сумму денег на подарки ветеранам и пойти поздравить их. И у нас это получилось" — рассказал мне организатор акции Ярослав Руденко. Всего в акции приняло участие десять человек. Все они — разных возрастов, кто-то из них учится, а кто-то уже работает, единственное что их объединяет это общая идея — идея красиво и достойно поздравить героев с праздником! Участники акции посетили семерых ветеранов и вручили им продуктовые пакеты. По словам участников, ветераны нуждаются не столько в самих подарках, сколько в общении, ведь у каждого из них есть своя особая история подвига.

Один из ветеранов, к примеру, является создателем домашнего музея Великой Отечественной Войны. В нём он собрал множество памятных снимков, орденов и медалей, а также других военных артефактов. Зовут его Войцехович Владимир Викторович. В этом году ему исполнилось 94 года. Он отправился на фронт будучи ещё студентом. Полк, в котором он воевал, был окружён и практически полностью уничтожен. Лишь единицам удалось выжить. Несмотря на все трудности Владимир Викторович прошёл войну до конца. Он получил три ранения. Самое тяжёлое из них это ранение в живот от разрыва мины. Его последствия он ощущает до сих пор. Другой ветеран, Морозов Сергей Гавриилович, работал на фронтовой железной дороге. С 16 лет он сопровождал военные поезда. Каждый день сотни снарядов попадали в составы и станции. За всю войну Сергей Гавриилович получил две контузии. После войны жил и работал в Ленинградской области, позже переехал в Нижний Новгород. Но один раз, посетив Молдову с женой и коллегами, он так влюбился в эти места, что решил переехать сюда. Так с 1972 года Сергей Гавриилович проживает в Кишинёве. А вот Константин Иванович Склярук — уроженец Кишинёва. Его призвали на фронт в 18 лет.

Константин Иванович рассказывает, что за время войны он "прошагал" пол Европы. Служил рядовым пехотинцем в 57-й армии третьего Украинского Фронта, а позже в седьмой армии второго Украинского Фронта. За всю войну Константин Иванович несколько раз был на волосок от смерти. Самый тяжёлый момент был, когда из роты, состоящей из 150 человек, в живых остались только он и двое его сослуживцев. Ещё один ветеран, которого посетили молодые люди — Владимир Иванович Скорип. Он пошёл добровольцем на фронт в возрасте всего лишь пятнадцати лет. Был направлен в Венгрию. Участвовал в сражениях на территории Чехословакии и Австрии. По возвращению в Россию уехал жить на Дальний Восток. Там он встретил свою будущую жену, позже у них родился сын. В 1961 году его отправили в Молдову, здесь он и проживает до сих пор.

Истории ветеранов очень тронули участников акции. Ребята слушали их рассказы порой со слезами на глазах, а порой с искренней улыбкой. Да и в принципе сама акция подарила молодым людям огромное количество позитивных эмоций. Некоторые участники мероприятия навещают ветеранов не впервые. "Многих ветеранов я навещала в возрасте 15-16 лет, сейчас мне 20, а они всё ещё помнят меня, это безумно приятно!" поделилась со мной одна из участниц акции Ольга Молодецкая. Ребята говорили о чувстве благодарности, которое переполняло их. "Смотря на ветеранов, я понимала через какую кровавую страницу истории они прошли, что пришлось им пережить, и глядя на них хотелось неоднократно повторять слова благодарности. Ведь если бы не они, возможно нас бы и не было" — рассказала другая участница акции Ольга Совко. Ну и конечно же молодые люди не могли не отметить то удовлетворение, которое испытываешь, когда поздравляешь настоящего героя с праздником: "Было очень приятно видеть радость на лицах тех, кому мы принесли эти небольшие подарки. Мне кажется для них это очень много значит" — рассказал Филипп Фуртуна, участник акции.

Однако, несмотря на все положительные стороны акции, у ребят возникли и некоторые организационные проблемы. К примеру, некоторые ветераны настороженно отнеслись к тому, что нет конкретной общественной организации или партии от лица, которой хочет молодёжь хочет их поздравить. Но самой большой проблемой в организации данной акции — стала пандемия короновируса. Из-за сложной эпидемиологической ситуации у нас в стране и в мире в целом, многие традиционные элементы празднования 9 мая пришлось отменить, к примеру марши победы и бессмертные полки. Посещение ветеранов, в такой сложный период также является спорным вопросом. Однако, участники акции придерживались всех необходимых мер защиты таких как: обязательное наличие маски, передача подарка исключительно в перчатках и соблюдение социальной дистанции. Если бы не пандемия короновируса, ребятам бы удалось провести больше времени с ветеранами и услышать больше интересных историй из их жизни и об их службе Родине.

Я также вместе с ребятами приняла участие в этой акции. Могу сказать только одно — я в восторге! В восторге от мужества ветеранов, от того, что несмотря на преклонный возраст они бодры и оптимистичны, и от ощущения того, что самые настоящие герои живут среди нас и с ними даже можно пообщаться. Ещё я в восторге от того, что молодёжь не забывает тех, кому она обязана светлым небом над головой. Молодое поколение всегда готово прийти и поблагодарить ветеранов, искренне и от чистого сердца!

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