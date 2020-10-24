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На мой взгляд, на свете нет русского человека, который бы не знал знаменитой песни М. Бернеса "Журавли". Нет такого русского человека, который бы не знал знаменитый фильм С. Бондарчука "Они сражались за Родину". Именно в таких фильмах и песнях отражается весь ужас войны.

Много прошло лет с начала Великой Отечественной войны... Много погибло солдат, женщин и детей в те ужасные годы. Но все-таки русский народ одержал победу над фашистской Германией. И этого нам никак нельзя забыть.

Наверное, что в каждой семье есть участник этой страшной войны, и моя семья не исключение. Историю о моем прадеде, герое Великой Отечественной, рассказывала мне не один раз и мама, и бабушка. И каждый раз у меня встает ком в горле, наворачиваются слезы на глазах, будто слушаю этот рассказ впервые.

Война началась, когда моему прадеду, Бондаренко Григорию Васильевичу, было всего двадцать лет. Он ушел на фронт молодым парнем, а вернулся настоящим мужчиной, прошедшим войну. Ему пришлось пережить многое: смерть друзей, тяжелые ранения, плен. В 1944 году прадед, рискуя жизнью, выносил раненых с поля боя. Для выноса тяжело пострадавших, он использовал подручные средства. Под взрывы мин, под звуки пролетающих мимо пуль, разрывы снарядов дедушка вынес десять солдат и одного командира. Мне кажется, что в то время он не думал о себе, он думал о товарищах, о жене, о родном доме. Смерть всегда ходила рядом с дедушкой Гришей. Сначала он получил сильное ранение: пуля насквозь прострелила ему горло. Григорий Васильевич едва не умер. Однако он храбро боролся за жизнь и все-таки выжил. Выжил врагам назло.

Вскоре дедушка вернулся на фронт. Но судьба снова приготовила ему испытание. Его контузило. На минуту мир замер, в ушах раздавался ужасный писк, все вокруг закружилось. Не понимая, что происходит, дедушка упал на родную сырую землю без сознания, а очнулся уже у немцев в плену. Но и в плену дед не готов был отдаться смерти. Он решил бежать, и ему это удалось. Несмотря на тяжелое ранение головы, прадед вернулся домой живым.

Конечно же, тут, на Родине, никто не знал о том, что пришлось пережить Григорию Васильевичу. Никто не знал, что дедушка бежал из плена. Долгое время его называли врагом народа. Односельчане моего прадедушки и подумать не могли, рядом с каким героем они живут.

Все эти удары судьбы не прошли незаметно для него: из-за ранения горла он стал плохо говорить, из-за контузии мой дедушка мучился от головных болей всю оставшуюся жизнь.

Раньше я никогда не задумывался о том, как страшно воевать. О том, сколько судеб сломала война, сколько погибло людей на фронте и в тылу.

Молодые парни, такие же, как и прадед, шли воевать за свою Родину. Они не знали, что ждет их впереди. Не знали, вернутся ли они назад домой, увидят ли своих матерей, жен и детей. Но каждый из таких отважных солдат, я уверен, готовы были отдать жизнь за светлое будущее Отчизны, за будущее поколение.

Моя семья гордится тем, что в нашем роду есть настоящий герой. Герой, который видел смерть друзей, который рисковал своей жизнью ради жизни другого, который был неоднократно ранен. Но все-таки, несмотря на удары судьбы и войны, мой прадед вернулся живым. Нужно сказать, что дедушка не потерял человеческих качеств, его душа не почернела от горя и увиденного ужаса. Он всегда был верным мужем и добрым отцом.

Мне хочется верить, что все юные парни и девушки пронесут память о героях Великой Отечественной войны через века. Хочется верить, что этот ужас никогда не повторится. Я не знаю, как сложится моя жизнь. Но я точно знаю, что я — наследник Победы, и я обязан рассказать о подвиге прадеда своим детям и внукам.

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