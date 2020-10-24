Когда липы цветут?

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Мы гуляли с бабушкой по липовому скверу, который через дорогу от нашего дома, и у нас завязался очень долгий и душевный разговор. Тот самый разговор с близким человеком, который остаётся в твоей памяти на всю жизнь.

Бабушка моя родилась и выросла в Белоруссии, в деревне Задворье. В этой деревушке я была только один раз, но в моей памяти сохранилось невероятно живое воспоминание — огромные липы, приятный медовый запах и жужжание пчёл.

— Бабуль, а когда липы цвести начинают?

— В июле. На белорусском июль так и назван из-за лип — липень.

Я никогда не испытывала особого интереса к историям взрослых. И сейчас очень сильно жалею об этом. У бабушки я бываю редко, поэтому решила не упускать возможности и поспрашивать её обо всём:

— Бабуль, а расскажи о Задворье.

— Мы же там были. Не помнишь ничего?

— Я же совсем маленькая была, бабуль.

— У нас в Задворье стоят столетние липы, — начала бабушка. — Раньше липу сажали возле каждого дома и вдоль дорог, так как она во время грозы действует как громоотвод. Наша деревенька маленькая, и домик наш был на самой окраине. Когда война началась, немцы сначала к самым крайним домам подходили... И к нашему тоже... Зима была. Холодно. Как сейчас помню, мама взяла брата и меня за руку, выбежала из дома, а там немцы. Но тут партизан выбежал в плаще цвета снега. Начал стрелять по ним. Спас нас. Отвлёк фашистов. Мы с мамой побежали, но я обернулась. Он уже лежал в своём белом плаще, и кровь его алела на снегу...

Наш дом тогда сожгли, а жили мы потом в доме нашего деда. Шла война. Немцы отступали, но в армию ещё забирали. В июле 44-го всей деревней провожали оставшихся молодых ребят на фронт. Туда ушли два моих дяди Пётр и Константин. Помню погода была теплой, наши липы цвели, ни взрывов, ни бомбёжек, как будто и нет войны больше. Стоим мы на пункте сбора, и бабушка моя прибегает с крынкой молока. "Костичек, попей молочка, — говорила бабушка со слезами на глазах. — Попей молочка, сыночек".

В 45-м году в последние дни войны наша семья получила две похоронки. Я помню эти листы с красной линией, проведенной через весь лист. Помню, как мой дедушка читал эти похоронки и плакал. Все плакали.Сейчас в дедовом доме никто не живёт. Разъехались все, но всё сохранилось на прежних местах. Мебель и фотография на стене двух солдат Петра и Константина...

И вот в моей памяти начали всплывать детские воспоминания. Мы ведь с бабушкой были в этом старом дедовом доме со скрипучей дверью, и фотографию эту я помню. Мне стало так стыдно и грустно, что я никогда не спрашивала об этом раньше. А если бы тот партизан в белом плаще не спас бабушку? Не было бы ни мамы, ни меня. Война — это всегда страшно, и мы не должны забывать о том, что произошло, чтобы это не повторилось снова.

Я решила узнать о моих прадедах. Всё, что только можно. О моём прадеде Власевич Константине Васильевиче информации не нашлось, и от этого грустно на душе, а вот что получилось найти о другом моём прадеде:

Кашко Петр Даниилович

Звание: гв. красноармеец

Должность, часть: ручной пулеметчик 4 стр. роты 221 Гвардейского Стрелкового Красноармейского полка.

Представляется к ордену "Красная звезда"

Краткое изложение боевого подвига из наградного листа:

Огнём из своего ручного пулемёта ночью с 15 на 16 марта 45-г за Одером, отражая атаки противника истребил более 15 гитлеровцев и подавил огонь двух пулемётных точек противника. С наступлением рассвета т. Кашко заметил группу гитлеровцев, замаскировавшихся в овраге и подполз к ним, он гранатами убил шестерых и взял в плен двух немецких солдат.

Представляется к ордену "Слава третей степени"

Краткое изложение боевого подвига из наградного листа:

Отражая атаки противника 19.02.45 на западном берегу реки Одер из своего ручного пулемёта уничтожил 15 немецких солдат и офицеров.

Прочла всё, что нашла, бабушке. Она плакала, а я вместе с ней. Также я отыскала информацию о других моих прадедах по отцовской линии.

Васильев Иван Ильич

Звание: ефрейтор

Должность, часть: шафер 110 отд. фронтовой роты ВНОС

Краткое описание подвига с наградного листа:

Автомашина водителя красноармейца Васильева всегда работает бесперебойно. В самую сложную обстановку т. Васильев на своей автомашине выполнял задания командования. Полученная им автомашина в начале войны прошла тысячи километров и в настоящее время, машина в исправности. Т. Васильеву было поручено перевозить снаряды из эшелона на станцию Кременчук, когда на станцию налетела вражеская авиация Васильев рискуя жизнью вывел машину со снарядами в безопасное место, когда снаряды рвались от попадания бомб в эшелон. За период ведения отечественной войны т. Васильев проявил отвагу и мужество в борьбе с немецкими захватчиками. Удостоин правительственной награды медаль "За отвагу".

Это было 18 марта 1943 года. Иван Ильич прошел всю войну и дожил до моего рождения. Со слов моего отца моя прабабушка Надежда Федосеевна Загородняя (девичья фамилия) была медсестрой и выносила гражданских и солдат из-под огня. Прабабушку Надежду я очень хорошо помню. Часто мы с родителями приезжали к ней в гости, а жила она в селе Спея.

Другой мой прадедушка по отцовской линии:

Волошенко Алексей Фомич

Звание: рядовой

Краткое описание подвига с наградного листа медаль «За боевые заслуги»:

Замкового орудия 239 отдельного истребительного противотанкового дивизиона рядового Волошенко Алексея Фомича наградить за то, что во время своей службы в дивизионе проявил себя хорошим артиллеристом и дисциплинированным бойцом. Его работа у орудия отличается быстротой и четкостью. В бою смел и выдержан.

Волошенко Алексей был два раза ранен в 44-м и 45-м году. Получил осколочное ранение в легкое. Умер во время операции.

Нам нужно помнить о войне, о всех тех событиях, которые затронули каждую семью, чтобы никто не смог переписать историю, чтобы война не повторилась, чтобы не было больше человеческих жертв. Нам нужно помнить всех тех, кто отдал жизни, чтобы мы жили и видели чистое небо над головой.

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