Мои земляки в Великой Отечественной войне

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Нападение фашисткой Германии на Советский Союз прервал мирный созидательный труд молдавского народа. Началась Великая Отечественная война.

На защиту своей свободы, своей Родины стал человек. Это был советский человек, за спиной которого был мир прошлого и мир будущего. Человек — патриот, наделенный мужеством, самоотверженностью, великой любовью к человечеству.

В Великой Отечественной войне в составе действующей Красной Армии участвовало более 350 человек — ближнехуторян. Сыны и дочери Ближнего Хутора сражались против фашистов под Одессой и Симферополем, Сталинградом и Курском, Киевом и Кенигсбергом.

Григорий Иванович Божаковский — житель села Ближний Хутор один из первых ушел воевать. Сразу же он был направлен в Тираспольский укрепленный район в качестве шофера. Его работа состояла в перевозке боеприпасов с железнодорожной станции на огневые точки, которые были расположены по реке Днестр. Невероятное мужество, бесстрашие Григорий Иванович проявлял при каждой поездке на Лысую гору, когда вместе с 125-ой ротой приходилось отходить к Одессе.

На улице стояла осень, дороги скользкие. При подъеме на гору машина Божаковского забуксовала как раз в том месте, которое было открыто для артобстрела противника. Под огнем противника, на протяжении более 200-х метров, пришлось Григорию Ивановичу посыпать дорогу песком, чтобы переехать через гребень горы. Его машина была изрешечена пулями и осколками снарядов, сам он чудом остался жив, груз был доставлен по назначению.

Однажды артснаряд попал прямо в кузов машины Божаковского и разорвался. Борт полностью снесло. Но и в этой ситуации Григорий Иванович проявил стойкость и мужество — он не покинул машину, будучи раненым.

За мужество и бесстрашие Божаковский Григорий Иванович был награжден медалью "За отвагу" и орденом Красной звезды.

Григорий Антонович Якубовский воевал на 3-ем Украинском фронте в 37-ой Южно-Днестровской дивизии, участвовал в Ясско-Кишиневской операции по окружению и уничтожению Ясско-Кишиневской группировке противника. Также участвовал в освобождении Болгарии, Румынии, Югославии. Жестокие бои были за каждый населенный пункт. Награжден двенадцатью боевыми медалями.

Пантелей Николаевич Лабонин — участник Великой Отечественной войны с первых и до последних ее дней. О мужестве и бесстрашие этого защитника говорят его награды: орден Ленина, два ордена Великой Отечественной войны, четыре ордена Красного знамени, орден Красной Звезды и медали.

За время войны на фронтах погибло 135 человек — жителей села. Образцы доблести и геройства проявили ближнехуторяне и на фронтах, и в тылу врага. Родина высоко оценила их подвиг. 147 ближнехуторян — участников Великой Отечественной войны награждены орденами и медалями. Они в годы Великой Отечественной войны проявили лучшие качества советских людей — любовь к Родине, веру в победу, упорство и бесстрашие в бою, самопожертвование во имя счастья и свободы своего народа. Мужество, доблесть защитников нашей Родины навсегда сохраняется в благодарной памяти односельчан.

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).