Мы помним, мы гордимся!

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Прошла война, прошла страда,

Но боль взывает к людям:

Давайте люди, никогда

Об этом не забудем.

(А. Твардовский)

Война... Одно лишь слово несет в себе смерть, боль, страх, плач матерей, жён, детей. Ни это ли самое страшное, что может случиться в человеческой жизни? Да...

У войны всегда одно лицо — лицо скорби, лицо, омрачённое потерей близких, кровью, страданием.

Великую Отечественную войну по праву называют священной. Навсегда свято то, что наши прадеды встали на защиту Родины, не испугавшись гибели, пуль, мучений, плена. Они боролись за большую родину — СССР — и за свой дом, за близких и детей, за голубое небо и мирную тишину. Они были мужественны, смелы, отважны, бесстрашны. Они верили! И не сдавались! Они твёрдо знали, что нужно делать сейчас, когда идет кровопролитная война. Нам осталась память о них, остались редкие пожелтевшие фотографии.

В нашей маленькой Республике почти нет семьи, которой бы война не коснулась: ведь история страны проходит через дом человека, через его личную жизнь.

Вы в битву шли, не думая о славе,

Вы Родину спасали в грозный час.

И нынче не забыт в родной Державе

Бессмертный подвиг каждого из Вас.

(А. Г.Лобанов)

Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью.

Я вглядываюсь в лица своих прадедов, запечатлённых всего на нескольких старых фото... Ловлю их взгляд... О чем они думали?.. О чём мечтали?.. Как жили и боролись за мир?..

Вот короткая история их судеб в эти страшные годы.

Паркалаба Пётр Милентьевич (1925–2013) — мой прадедушка по отцовской линии. Был мобилизован на войну из села Штубияны Рышканского района в 1944 году. За участие в Великой Отечественной войне он получил награду за победу над Германией, медаль за тридцатилетие советской армии, а также юбилейную медаль "60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.".

Лекорцев Яков Григорьевич (1928–2003), также мой прадедушка по отцу, в военных действия не участвовал, так как был ещё совсем ребенком, но помогал войскам перевозить на лошадях боеприпасы, а также раненных в бою.

Брат моего прадеда, Лекорцев Михаил Григорьевич, убежал на войну за отцом, Лекорцевым Григорием, который участвовал в Ясско-Кишинёвской операции и в первом же бою был убит в селе Нововладимировка (Приднестровье), а вот Михаил Григорьевич дошел до Берлина. Какие грустные и славные судьбы...

Мои прадеды, молодые парни, отважно сражались за Родину, за мир, за наше светлое сегодня. Я и мои родные помним о них всегда, гордимся ими и передадим эту память другим поколениям. Разве можно забыть героев семьи и страны?!

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