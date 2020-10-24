Живёт, гремит торжественный салют Победы!

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"О, память сердца! Ты сильней / Рассудка памяти печальной..."

Поневоле задумаешься над этими строками: а что такое "память сердца" и что такое "память рассудка"? Оценивая события этого года, встречи с разными людьми, я невольно спрашиваю себя: а что во мне изменилось за это время? Что стали значить для меня судьбы тех, кого опалила война? Почему они стали мне дороги, когда я узнала об их военной молодости? Рассудком я улавливаю: хотелось больше узнать о живой истории Великой Отечественной войны, хотелось понять, что объединяет нас, людей разных поколений. Так ли мы далеки друг от друга, как бывают иногда далеки отцы и дети, внуки и деды? Есть память историческая, семейная, личная. И народная! Главный признак любой из них — верность.

Память о Великой Отечественной войне живёт сегодня в каждом поколении, и голос её звучит не только в преддверии 9 мая. Её хранит страна и люди, её хранит и стар и млад, её хранит мой город и его улицы.

Вот иду я по улице Колесова, любуюсь березкой, встретившейся на пути. Она гордо тянется вверх, к солнцу. А может ли быть такое, что улица, берёза — продолжение этого человека? Думаю, может. Для меня эта берёзка символ памяти об Иване Колесове. Я знаю, что офицер Советской армии, комиссар Иван Колесов погиб в июле 1941 года недалеко от Бельц, самоотверженно защищая наш город. И мои друзья это знают и помнят.

А ещё есть улицы им. И. Конева, И. Чарупина, Р. Малиновского, И. Кожедуба, Б. Главана. Ежегодно в День Победы по этим улицам сотни бельчан идут к городскому воинскому мемориалу, чтобы почтить память воинов-героев.

Бельчане знают и всегда будут помнить, что войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева провели одно из самых успешных наступлений — Уманско-Ботошанскую операцию, в ходе которой и были освобождены Бельцы. Войска по бездорожью прошли на запад свыше 300 км. и 26 марта 1944 года освободили наш город! Мы помним, что в освобождении Бельц участвовал и герой войны Иван Чарупин, который закончил войну в Берлине. С 1966 по 1970 он служил в Бельцах. А маршала Родиона Малиновского известие о начале войны застало, когда он служил в должности командира 48-го стрелкового корпуса Одесского ВО, расположенного тогда в нашем городе. Маршал авиации, трижды герой Советского Союза, лётчик-ас Иван Кожедуб также принимал участие в освобождении Бельц. К концу войны он совершил 330 боевых вылетов. В 60-е гг. он побывал в Бельцах. Горожане горды тем, что улицы города носят имена славных героев Великой Отечественной войны.

Возле моего университета (БГУ им. А. Руссо) находится бюст Борису Главану. Это знаменитый молодогвардеец, наш земляк, который тоже приближал наш народ к победе. Студенты и преподаватели знают, что его становление происходило в стенах Бельцкого педагогического училища, расположенного на территории нынешнего БГУ. Училище Борис окончил в 1940 году, а с августа 1941 года он уже защищает родину. В 1942 г., вырвавшись из окружения, оказался в Краснодоне и стал участником организации «Молодая гвардия». Бюст Главана создал знаменитый молдавский скульптор Лазарь Дубиновский. С чувством благодарности я кладу к подножию букет белых хризантем. Белый цвет, как и белый голубь, символизирует мир.

Конечно, меня не мог не заинтересовать роман А. Фадеева "Молодая гвардия", в котором изображён мой земляк Борис Главан.

С интересом я прочитала захватывающие эпизоды романа с его участием. Оказывается, именно Борис сконструировал из поломанных радиоприемников один хороший, и молодогвардейцы получили возможность слушать Москву. Подпольщики восхищались смекалкой, которую он проявил, вырываясь из лап полиции: говорил с полицаями только на румынском и объявил, что они лишают его и родителей средств к существованию, так как он из этих деталей делает зажигалки и продаёт. Молодогвардейцы называли Бориса Алеко и запомнили смуглое лицо, весёлую, белозубую улыбку, восхищенные речи о родной Молдове: "Вот у нас Днестр — это да! — Быстрый! Красавец! ...И потом, слушай, что это у вас за лес? Мы тоже в степи живем, но у нас такой лес по Днестру! Осокори, тиссы — не обхватишь, вершины — под самое небо...".

А ещё запомнился фрагмент романа, в котором описана операция по освобождению пленных, проведённая Борисом и его товарищами. ...Я подумала: "Как же всё связано в этом мире!". Года 2-3 назад, когда я читала "Молодую гвардию", невозможно было предвидеть, что когда-нибудь я буду учиться в университете, хранящем память о земляке, герое войны. Мне захотелось запечатлеть этот момент в своей памяти: цветы, памятник, роман, живая история.

В этом юбилейном году мне посчастливилось принять участие в международной онлайн-конференции «Наша история — наша Победа!». Конференцию организовал департамент внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации. В ней участвовали 15 представителей общественных организаций России, Белоруссии, Австрии, Словакии, Латвии, Сербии, Германии, Польши, Молдавии и др.

Все участники обсуждали важность сохранения исторической памяти. Мною было подготовлено сообщение о том, как студенты нашего университета хранят память о трагических событиях Великой Отечественной войны и участвуют в различных акциях, посвященных Великой Победе. На конференции представители всех стран будто стали одним целым. Мы обсуждали важность исторической памяти, делились своими достижениями. Я рассказывала как студенты и преподаватели организовывают дни памяти: читают стихи о войне тематики, инсценируют фрагменты произведений о войне, участвуют в шествии Бессмертного полка. Говоря об этом, я чувствовала волнение и гордость, ведь именно мне представилась такая возможность — выступить в Международной конференции.

Руководитель Русского центра Т.Н. Сузанская дополнила мою речь новыми фактами и прочитала стихотворение А. Твардовского "Я знаю, никакой моей вины...". Еще одним участником конференции от нашей Республики была Е.М. Буракова — директор Русского интеллектуального центра в Молдове. Она отметила огромную роль молдавской общественности в восстановлении и сохранении памятников героям Великой Отечественной, подчеркнув, что историческая память дана человечеству для того, чтобы трагедия не повторилась.

В мае этого года все желающие могли разместить на странице Русского центра и кафедры славистики фотографии своих отцов, дедов и прадедов, своих родных, героически воевавших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. или самоотверженно трудившихся в тылу. Уже получены десятки откликов от людей разного возраста.

Вот несколько историй, присланных участниками акции:

Александр Головко, студент филологического факультета, активист Русского центра: "В Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка (в честь которого я был назван, чем я горжусь) Ремер Александр Иванович (27.02.1913-15.07.1966). Он был командиром взвода. Был неоднократно награжден за боевые заслуги. Прадедушка освобождал Польшу. По сохранившимся открыткам и фотографиям я узнал, что он дошел до Берлина и еще год — как сказала бабушка — находился там и наводил порядок. Еще один герой нашей семьи — Никитюк Василий Фёдорович, 1913 г. р., дата смерти неизвестна. Он прошел всю войну и после ее окончания не покинул ряды армии, оставшись служить Советскому Союзу. Он был неоднократно награжден за боевые заслуги, с наградами и изображен на единственной сохранившейся фотографии.

Благодаря акции "Неделя Памяти" я собирал по крупицам сведения из разных стран СНГ, обзванивая родственников. Я достал старые фотоальбомы, внимательно изучил старые фотокарточки. В поиске информации мне помогала моя бабушка Головко Людмила Александровна (дочь Ремер Александра Ивановича). Когда мы смотрели фотографии, я замечал, что бабушка украдкой вытирала слезы. С грустью она рассказывала, что прадедушка не любил вспоминать ужасы войны. Хочу, чтобы люди, которые воевали за чистое небо над головой, всегда жили в наших сердцах! "Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!".

Настя Пикалева, выпускница Бельцкого государственного университета им. А. Руссо: "Мой прадед Депутович Александр Тихонович начал войну в 1944 году, ему исполнилось тогда 18 лет. Прадедушка воевал в составе Второго Украинского фронта. Он был тяжело ранен при переправе на реке Эльба. К сожалению, моего прадеда давно нет в живых, о нем я знаю лишь по рассказам близких. Он был сильным и мужественным. Он с отвагой сражался за нашу родную землю. Наша семья чтит его память и хранит ордена Великой Отечественной Войны и медали "За отвагу", "За Победу над Германией", а также юбилейные медали. Я не застала прадедушку живым, но я им горжусь. Я уверена, что он внёс большой вклад в Великую Победу".

Завершить хочется строками любимых поэтов:

Помните!

Через века, через года, —

помните!

О тех,

кто уже не придет никогда, —

помните!

(Р. Рождественский)

«И пусть в душе до дней моих скончанья

Живет, гремит торжественный салют Победы...»

(А. Твардовский)

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