Воронка, с которой всё начиналось

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"Поисковая работа — форма увековечения памяти путем выявления неучтенных воинских захоронений и непогребенных останков погибших или пропавших без вести при защите Отечества для последующего их захоронения, а также установление имен погибших и пропавших без вести для увековечения их памяти" — ст.1 Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

У каждого человека, попадающего в поиск, есть своя первая воронка, первый окоп и первый солдат, которого он нашёл. Это запоминается на всю жизнь, в самых мелких деталях. Ровно десять лет назад я и мои товарищи примкнули к этой большой интернациональной семье — Семье поисовиков.

Место было известное, на него несколько лет назад наткнулся один из матёрых "копарей" — легендарная личность, большинству людей известный под псевдонимом. Ориентировочные сведения: 5-6 солдат, сброшенных после боя в воронку, находящуюся в лесу, между сёлами Спея и Шерпены. Здесь с апреля по август 1944 года, Красная армия удерживала небольшой клочок земли, вошедший в историю как Шерпенский плацдарм.

Маршрутка, группа в 10 человек, садово-огородный инвентарь, полиэтиленовые мешки, перчатки. Некоторые ребята даже запаслись медицинскими масками. Несколько человек в группе, включая меня, обладали опытом, полученным в Старо-Ладожской археологической экспедиции.

Первых двух солдат "подняли" (это первый сленговый поисковый термин, означающий "выкопали, эксгумировали") на опушке леса. Впечатление неопределенное — щепки костей, остатки перебитого телефонного провода. По мнению нашего проводника, погибшие были либо телефонистами, либо артиллерийскими наблюдателями, корректировали огонь на переднем крае обороны. Погибли от прямого попадания снаряда.

Углубившись в лес, с правой стороны увидели едва приметную выемку. Воронка. В ней 66 лет пролежали 18 бойцов — разведчики и саперы 5-й Ударной армии, погибшие здесь в июле 1944-го года. Историю их последнего боя и имена погибших героев мы узнали позже, а пока верхний слой листвы и земли аккуратно сняли малыми сапёрными лопатками и приступили к эксгумации. В голове стали вертеться уже забытые познания в области анатомии, и легкий шок от увиденного. В воронке вповалку, друг на друге, лежали СОЛДАТЫ. Забытые, неоплаканные, и, пока, неизвестные. Слой за слоем мы стали «поднимать» эту стихийную братскую могилу, складывать останки в мешки. Работали молча, чувствовалось, что всем немного не по себе. Какой-то сладковатый неестественный запах постоянно ощущался в яме. По неопытности мы предположили, что это специфический запах останков. Потом, когда эмоции утихли, мы поняли, что так пахнут новые полиэтиленовые пакеты.

Работали до позднего вечера, без перерывов. За один раз всех поднять не успели. Еще дважды мы возвращались на эту поляну. Первый найденный медальон, первая обнаруженная награда, первая в независимой Молдове церемония захоронения...

Потом воронок, траншей, окопов было много. По ходу работы приходилось обучаться и развивать необходимые для поиска навыки и умения:

"умение "копать" . Археологической практики, приобретенной в Старой Ладоге, оказалось недостаточно, хотя эта базовая подготовка сослужила мне добрую службу. Но поисковая работа или, как её еще называют «военная археология» серьёзно отличается от классических археологических работ своей спецификой. Археологи изучают быт давно ушедших народов и племен, а у нас перед глазами встают страницы подвига, совершенного нашими дедами 75 лет назад;

. Археологической практики, приобретенной в Старой Ладоге, оказалось недостаточно, хотя эта базовая подготовка сослужила мне добрую службу. Но поисковая работа или, как её еще называют «военная археология» серьёзно отличается от классических археологических работ своей спецификой. Археологи изучают быт давно ушедших народов и племен, а у нас перед глазами встают страницы подвига, совершенного нашими дедами 75 лет назад; "умение убеждать" — убеждать товарищей, выезжающих вместе с тобой, убеждать органы местной власти, убеждать уполномоченные государственные ведомства в необходимости воздать, хоть и с большим опозданием, должное павшим героям;

— убеждать товарищей, выезжающих вместе с тобой, убеждать органы местной власти, убеждать уполномоченные государственные ведомства в необходимости воздать, хоть и с большим опозданием, должное павшим героям; "умение работать с архивами" , на протяжении послевоенных десятилетий хранящими имена и обстоятельства гибели погибших солдат и офицеров;

, на протяжении послевоенных десятилетий хранящими имена и обстоятельства гибели погибших солдат и офицеров; "умение грамотно доносить полученную в ходе поисковых работ информацию". Переломить себя ("если трезвонят о своей работе — значит голимые пиарщики" — так думал я в начале работы) и осознать, что надо рассказывать о наших героях на всех возможных ресурсах. И если все предыдущие обязанности мы разделяем с друзьями в том или ином соотношении, то эту мне приходиться воплощать практически в одиночку.

и, наконец, главное умение — "умение дружить". Здесь, на краю этой воронки, у руин ДОТов и оплывших от времени окопов, я встретил настоящих и верных товарищей. Это люди особого склада характера и мировоззрения, с самыми «неуёмными тараканами» и с самыми беззаветными сердцами. "Душевные туристы" здесь не задерживаются. Нескромно гордиться, но я горжусь тем, что они считают меня своим другом.

Все эти, да и другие умения, мы совершенствуем и оттачиваем. Сухим канцелярским языком это называется поисковой работой, но для нас это нечто большее. Это высокая честь пройти дорогой настоящих героев, прикоснуться к их подвигу, не дать угаснуть Вечному огню их светлой памяти.

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