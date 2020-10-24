Детям блокадного Ленинграда

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Судьба занесла многих ленинградцев, переживших ту трагедию, далеко от родного города. Антонина Дубоносова всегда рада дорогим гостям. Встречает их с чаем и печеньем, не отпускает пока чашечки не будут пустыми. "Ешьте, где вы еще попробуете сыр из топленого молока и конфеты питерские, вот внучата передали", — приговаривает Антонина Михайловна, отказываясь от предложений помочь.

Отличительная особенность, наверное, каждого ленинградца — невероятная гостеприимность и желание поделиться с ближним всем, что у них есть как в голодное, так и сытое время. А еще настоящий боевой характер и вера в лучшее. За чашкой ароматного чая блокадница рассказывает о своей жизни.

Когда началась осада родного города, Антонине Михайловне было 4 года, но детская память все помнит. "Я еще совсем маленькая, мама запирает дверь на ключ и идет отстаивать очередь за известными карточками на 125 граммов хлеба. Ничего не поделаешь, брожу по комнате, а в этот момент начался обстрел, бомбы падают и везде летят осколки. Очень испугалась, открыла окно, благо жили на первом этаже. Только выскочила и хочу побежать, как меня хватает солдат и тянет в подвал. Спас меня тогда, но больше мама меня одну не оставляла, а брала с собой", — вспоминает ветеран.

Были и совсем страшные моменты, когда маленькую Антонину мама оставила стоять у стены, а сама пошла, ждать паек. "И какая-то женщина говорит, что вашу девочку забрали. Мама глядь, а меня тянут за ручку в другую сторону. Она как побежала, стала отбирать меня у той воровки, а чужачка вцепилась мертвой хваткой. Съесть меня хотели. Я совсем не помнила эту историю, мама потом рассказывала", — вспоминает Антонина Дубоносова.

Особенно спасала от осколков бомб простая перина, которой мама Антонины Михайловны накрывала детей во время обстрела. "Не знаю, как, но у нас всегда было тепло и зиму пережили. Удивительно, как это удавалось маме поддерживать, но мебель, конечно, она всю сожгла почти сразу. Помню, еще брала она перину, клала на печку и ждала, пока та нагреется, затем укутывала нас с братом. Так и грелись", — рассказывает блокадница.

Очень трепетно Антонина Михайловна говорит о маме, благодарит ее за спасенную жизнь. "Долго не хотели ехать. Мамочка каждый день помогала сбрасывать бомбы, рыть траншеи против танков, а еще делала вылазки на поле, там овес рос. Она ползком туда, хоть что-то получить для пропитания, а над ними летают немецкие самолеты и обстреливают. Бог миловал ее каждый раз, но кому-то меньше везло. А потом в одну из таких вылазок, она оставила нас с братом у тети. А он и приговаривает, чтобы дверь открыли, потому что папа пришел. Мы не верим ему, ведь это невозможно, отец на фронт ушел. Братик все не успокаивался, приглашал быстрее открыть. Тетя уже пошла к двери и внимательно смотрит, но там никого, а с угла ей крик "Закрывай, он уже зашел". Через несколько дней пришла похоронка. Тогда мама и решила нас вывезти по Ладоге в другое место. Тоже страшно было, мы плыли на двух кораблях, а над нами воздушные бои. И тут одна из бомб попала ровно в первый корабль, он на две части разломился, совсем поморщился и пошел ко дну. Кого смогли, мы подобрали на наше судно, но многие так и остались там, и вода такая красная-красная", — с болью вспоминает Антонина Дубоносова.

Много еще разных военных историй она поведала, но все они говорят об ужасах той Великой войны.

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