Эхо войны, или история победы

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Вторая мировая война — одна из самых кровавых в мировой истории. Жителей Молдавской СССР в той страшной войне погибло около 650 тысяч, из них 570 тысяч — мирное население. C 2010 года в Республике Молдова действует поисковый отряд, занимающийся поиском останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Благодаря усилиям отряда был основан музей этой организации. Как рассказал его хранитель Сергей Лутохин, на этих стеллажах много экспонатов, найденных в экспедициях поисковиками: личные вещи солдат и, конечно же, оружие. Бои на нашей земле шли ожесточённые, поэтому при раскопках в некоторых местах лопата входила в землю со скрежетом, так как натыкалась на осколки от снарядов. Есть и пулемет Максима, два противотанковых ружья, одно из них, кстати, много лет простояло в качестве столбика для виноградной лозы в одном из сёл.

По статистике, в Молдове на сегодняшний день осталось чуть больше 300 ветеранов ВОВ. Мы поговорили с Владимиром Максимовичем Жуковым, ветеран рассказал о своем фронтовом прошлом.

— Владимир Максимович, где вы родились, из какой семьи?

— Родился я в селе Поповка Калужской области. Нас в семье было пятеро: я, три брата и сестра. Сейчас остались только я и сестра в Москве, ей недавно исполнилось 90 лет.

— Как вы попали на фронт?

— Я изучал все виды стрелкового оружия, получил справку об окончании военных курсов с отличием, вышел инструктором по рукопашному бою. Затем меня направили в полковую школу, которую окончил тоже с отличием, но, к сожалению, меня не послали на фронт. Я пришел к командиру полка и говорю, чтобы меня отправили на фронт. Мне ответили, что нет, будешь обучать пополнение. Я посопротивлялся, но, как известно, приказы командиров не обсуждаются, а выполняются.

— Учить молодежь — тоже непростой труд?

— Мы учили бойцов стрелять, окапываться, рукопашному бою — в общем всем необходимым навыкам, но я не терял надежды попасть на фронт. В части я получил звание ефрейтора, но, к сожалению, несмотря на все мои доводы, меня никак не хотели отправлять на фронт. Только в марте 43-го меня в составе взвода в звании сержанта отправили в Минск на фронт.

— В бою тяжко приходилось?

— Помню, мы приехали в марте ночью в Минск. Мне говорят, как только загорится сигнальная ракета, тогда можно идти, иначе немцы засекут. Мы подкрались тихо, нас с обеих сторон фронта поддерживал танковый полк. Немцы бежали в трусах, многих мы убили, кто-то сбежал, в плен никого не брали, так как надо было идти быстрее. После освобождения Минска мой взвод посадили на баржу, я форсировал 10 малых и 10 больших рек. Освободили Пинск, Мозырь.

— Что для вас оказалось самым злополучным на войне?

— В Пинске наш взвод пришвартовался к берегу, командира отозвали обратно в часть, так как некому было учить людей, вместо него меня назначали командиром взвода. Нас направили в город Столин Пинской области, чтобы его освободить.

Немцы отбирали у жителей города самое ценное: раз отобрали, два отобрали, на третий раз, когда нечего было отбирать, вырыли огромную яму и расстреляли. Кто успел, тот убежал. После освобождения Столина мы вели пленных фашистов в Пинск, чтобы отдать под трибунал. Надо была перейти реку — перешли её вплавь, автоматы за голову. Расставил я часовых охранять пленных, а на следующий день мы не досчитались одного пленного — сбежал. Прихожу к военкому, а он меня спрашивает: "Товарищ Жуков, документы на пленного есть, давай мне его сюда". "Не могу, — отвечаю я, — сбежал". Тогда военком хотел меня отправить под трибунал. Через пару часов вызвал меня военком и говорит: "Никуда не денется, достанем, а вы пойдёте командовать взводом". Направили меня вместе с моими бойцами в город Люблин, где, кстати, я получил звания старшины.

— Как освобождали Европу?

— Поляки встречали нас хорошо с пирожками. У меня было двое солдат Данелюк и Боршук белорусы, они знали польский и саму Варшаву. Дошли мы до железной дороги, смотрим стоят два вагона с людьми, а вокруг отцепление, надо снять охрану. Во время освобождения этого состава я получил первое ранение, так как было темно, не видно, и немцы начали стрелять. Мне командир полка тогда сказал, что ничего страшного заклеим. Мы сняли охрану, освободили людей и пошли дальше до реки Висла — там мы держали оборону три месяца.

— Дошли до Берлина?

— Берлинская операция — это был последний рубеж. Немцы отступали по всем фронтам, мы, можно сказать, дышали им в спину. Когда зашли в Берлин, пушки грохотали, мирные жители при виде нас вывешивали белые простыни, тем самым давали понять, что сдаются, у них уже не было никаких запасов еды, они у нас просили поесть, стояли с котелками, кастрюльками.

Вскоре меня вызвало командование и сказало: "Владимир Максимович, как ты воюешь, мы знаем, направляем тебя в офицерскую школу — будешь учиться. Так я закончил войну".

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).