Фото: Одна традиция для всех поколений

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Описание работы (представлено автором):

"В небольшом молдавском городке под названием Кантемир есть одна общая для всех традиция. В День Победы жители собираются возле мемориала, чтобы возложить цветы. Если вы внимательно посмотрите на фото, вы увидите представителей старших поколений, молодых людей и даже детей. Все они добровольно приходят, чтобы почтить память предков и их бессмертный подвиг".

Виктор Ляхевич Одна традиция для всех поколений

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