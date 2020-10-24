Фото: Одна традиция для всех поколений

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Описание работы (представлено автором):
"В небольшом молдавском городке под названием Кантемир есть одна общая для всех традиция. В День Победы жители собираются возле мемориала, чтобы возложить цветы. Если вы внимательно посмотрите на фото, вы увидите представителей старших поколений, молодых людей и даже детей. Все они добровольно приходят, чтобы почтить память предков и их бессмертный подвиг".
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).