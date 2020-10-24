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Фото: Одна традиция для всех поколений

Виктор Ляхевич
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/19/32160496.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/perspective_golos_2020/20201024/32160540/Foto-Odna-traditsiya-dlya-vsekh-pokoleniy.html

Конкурсная работа в номинации "Лучшее фото". Автор — Виктор Ляхевич

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"В небольшом молдавском городке под названием Кантемир есть одна общая для всех традиция. В День Победы жители собираются возле мемориала, чтобы возложить цветы. Если вы внимательно посмотрите на фото, вы увидите представителей старших поколений, молодых людей и даже детей. Все они добровольно приходят, чтобы почтить память предков и их бессмертный подвиг".

Виктор Ляхевич
Одна традиция для всех поколений
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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Теги:
Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива"


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