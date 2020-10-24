Фото: Сохраняем память сквозь поколения

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Описание работы (представлено автором):

"Фото было снято в рамках патриотической акции с участием молодежи, приуроченной к 75-летию Великой Победы, которая состоялась в мае 2020 года в Комрате".

Валентина Маринова Сохраняем память сквозь поколения

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