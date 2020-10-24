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Конкурсная работа в номинации Лучшее фото (V Национальный конкурс молодых журналистов Перспектива). Автор - Валентина Маринова

Фото: Сохраняем память сквозь поколения

Валентина Маринова
Конкурс "Перспектива — 2020": интернет-голосование
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Sputnik Молдова
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Конкурсная работа в номинации "Лучшее фото". Автор — Валентина Маринова

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Описание работы (представлено автором):

"Фото было снято в рамках патриотической акции с участием молодежи, приуроченной к 75-летию Великой Победы, которая состоялась в мае 2020 года в Комрате".

Конкурсная работа в номинации Лучшее фото (V Национальный конкурс молодых журналистов Перспектива). Автор - Валентина Маринова
Валентина Маринова
Сохраняем память сквозь поколения
Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

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Теги:
Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива"


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